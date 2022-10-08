  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 33'
Ботошани
0'
20' Желтая карточка
Иванов Антоний

Ход матча

20'
 
Иванов Антоний
22'
Чобану Андрей
Папо Джейсон
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Ботошани
1.68
3.68
5.80
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
25
Эммерс
Сиан
4
Црепуля
Любян
96
Папо
Джейсон
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
1
Пап
Эдуард
21
Боли
Кевин
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
19
Патаке
Андрей
30
Цигэнашу
Александр
9
Mateus
Criciuma
25
Силла
Якуба
4
Иванов
Антоний
26
Майлат
Себастьян
20
Роман
Михай
V
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.38
Дуганджич Марко 3 (1) 0.23
Ионицэ Александру II 2 0.15
Сэпунару Кристиан 1 0.08
Лукассен Кевин 1 0.08
Мораис Жуниор II 1 0.08
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 2 0.17
Сно Саквилл 2 0.17
Майлат Себастьян 2 (1) 0.17
Флореску Эдуард 2 (1) 0.17
Камара Секу 1 0.08
Terrence Tisdell 1 0.08
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 4 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Лукассен Кевин 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Antonio Sefer 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Mateus Criciuma 2 1
Силла Якуба 3 0
Майлат Себастьян 3 0
Роман Михай 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Иванов Антоний 2 0
Victor Dican 2 0
Муссис Франко 1 0
Пап Эдуард 1 0
Петковски Петар 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
4
57%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0
Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 9 6 8 26 - 26 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 0:0 13 8 1 4 13 - 8 25
4. Германнштадт 12 6 4 2 16 - 10 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. Ботошани 0:0 12 3 5 4 10 - 17 14
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 0:0 6 5 1 0 8 - 2 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
13. Ботошани 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 0:0 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 0:0 7 2 2 3 4 - 11 8
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Пирес Ромарио 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Ботошани
    1.68
    3.68
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 0:0 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рапид Бухарест
    Ботошани
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     