24' Удар от ворот произведет Ботошани

23' Матч возобновлен

22' Джейсон Папо получил травму и заменен. Чобану Андрей выходит на поле.

21' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Иванов Антоний получил желтую карточку от судьи

20' Судья свистит. Иванов Антоний атаковал сзади соперника. Это Джейсон Папо заработал своей команде штрафной

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Antonio Sefer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Костаче Ионуц нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

16' Antonio Sefer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Джейсон Папо возвращается на поле.

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Джейсон Папо получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Ботошани

3' Джейсон Папо не смог попасть в створ ударом издали

3' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Antonio Sefer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля