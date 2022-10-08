Тур: 13. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
20'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
96
Папо
Джейсон
21
Боли
Кевин
32
Шерони
Алин
25
Силла
Якуба
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
Рапид Бухарест
Ботошани
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|5
|0.38
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.23
|Ионицэ Александру II
|2
|0.15
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.08
|Лукассен Кевин
|1
|0.08
|Мораис Жуниор II
|1
|0.08
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|2
|0.17
|Сно Саквилл
|2
|0.17
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.17
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.17
|Камара Секу
|1
|0.08
|Terrence Tisdell
|1
|0.08
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|4
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Лукассен Кевин
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сно Саквилл
|3
|1
|Mateus Criciuma
|2
|1
|Силла Якуба
|3
|0
|Майлат Себастьян
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
4
57%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0
Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|13
|8
|1
|4
|13 - 8
|25
|4.
|Германнштадт
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Ботошани
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 17
|14
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|13.
|Ботошани
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|0:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4