Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Ботошани имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Ботошани

48' Чобану Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

47' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Antonio Sefer бьет со штрафного в створ, но Eduard Pap держит все под контролем

43' Хорошую попытку сделал Чобану Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Костаче Ионуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Mateus Criciuma решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Цигэнашу Александр забивает с левой ноги!

38' Боли Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ботошани

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Оооо... вот это был удар! Роман Михай V должен был забить с этой позиции.

26' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

26' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ботошани

23' Матч возобновлен

22' Джейсон Папо получил травму и заменен. Чобану Андрей выходит на поле.

21' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Иванов Антоний получил желтую карточку от судьи

20' Судья свистит. Иванов Антоний атаковал сзади соперника. Это Джейсон Папо заработал своей команде штрафной

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Antonio Sefer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Костаче Ионуц нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

16' Antonio Sefer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Джейсон Папо возвращается на поле.

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Джейсон Папо получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Ботошани

3' Джейсон Папо не смог попасть в створ ударом издали

3' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Antonio Sefer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля