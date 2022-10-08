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Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча
Ботошани
0'
20' Желтая карточка
Иванов Антоний
0:1
38' Гол
Цигэнашу Александр
46' Желтая карточка
Костаче Ионуц
49' Желтая карточка
Роман Михай
64' Желтая карточка
Григоре Драгош
69' Желтая карточка
Майлат Себастьян
1:1
83' Гол
Мораис Жуниор
87' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
90' Желтая карточка
Пап Эдуард
90'+5
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
25
Эммерс
Сиан
4
Црепуля
Любян
96
Папо
Джейсон
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
1
Пап
Эдуард
21
Боли
Кевин
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
19
Патаке
Андрей
30
Цигэнашу
Александр
9
Mateus
Criciuma
25
Силла
Якуба
4
Иванов
Антоний
26
Майлат
Себастьян
20
Роман
Михай
V
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.38
Дуганджич Марко 3 (1) 0.23
Ионицэ Александру II 2 0.15
Мораис Жуниор II 2 0.15
Сэпунару Кристиан 1 0.08
Лукассен Кевин 1 0.08
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 2 0.17
Сно Саквилл 2 0.17
Майлат Себастьян 2 (1) 0.17
Флореску Эдуард 2 (1) 0.17
Камара Секу 1 0.08
Цигэнашу Александр 1 0.08
Terrence Tisdell 1 0.08
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 5 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Лукассен Кевин 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Antonio Sefer 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Майлат Себастьян 4 0
Mateus Criciuma 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Силла Якуба 3 0
Роман Михай 2 0
Шерони Алин 2 0
Пап Эдуард 2 0
Иванов Антоний 2 0
Victor Dican 2 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

8
18
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
4
50%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0
Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 9 6 8 26 - 26 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 13 8 1 4 14 - 9 25
4. Германнштадт 12 6 4 2 16 - 10 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
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