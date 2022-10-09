Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' ШТАНГА! Так было близко к голу - Димитров Радослав нанес удар в каркас ворот!

43' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Глупую желтую получил Морар Влад за то, что отбил ногой мяч после свистка

41' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Сепси

39' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

39' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кики Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Питу Алекси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с левой ноги!

33' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Варга Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Чоботарю Денис нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

30' Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Кики Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Сепси

20' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Луи Мунтяну наказан за толчок Думитреску Андрес

19' Аганович Аднан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Mihai Aioani делает важнейший сейв!

18' Оооо... вот это был удар! Шафранко Павол должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Шафранко Павол . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Морар Влад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Луи Мунтяну наказан за толчок Чоботарю Денис

10' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сепси

5' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

4' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Marius Stefanescu нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

3' Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Шафранко Павол и попал в перекладину!

2' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре