Тур: 13. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Andrei Chivulete
0:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
33' ГолМунтяну Луис
37' Желтая карточкаКики Давид
41' Желтая карточкаМорар Влад
65' Желтая карточкаАганович Аднан
Ход матча
33'
37'
41'
65'
Владение мячом
13
Матей
Космин
97
Варга
Роланд
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
10
Морар
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Luca Banu
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
Вииторул Констанца
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|5 (2)
|0.38
|Тудорие Александру
|3
|0.23
|Георге Ион
|2 (1)
|0.15
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.15
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.08
|Ахабар Анасс
|1
|0.08
|Матей Космин
|1 (1)
|0.08
|Митря Богдан
|1
|0.08
|Домашкан Виталий
|1
|0.08
|Шафранко Павол
|1
|0.08
|Чоботарю Денис
|1
|0.08
|Паун Николае
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|5 (2)
|0.38
|Мунтяну Луис
|3
|0.23
|Грамени Константин
|3
|0.23
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.23
|Морар Влад
|2 (1)
|0.15
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.15
|Питу Алекси
|1
|0.08
|Балута Тудор
|1
|0.08
|Касап Карло
|1
|0.08
|Артян Андрей
|1
|0.08
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.08
|Сали Энес
|1
|0.08
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.08
|Неделку Драгош
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|4
|0
|Алибек Денис
|4
|0
|Попеску Михай
|4
|0
|Кики Давид
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
24
4 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
6
30%
1
4%
61-75
7
35%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|1:0
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|3.
|Рапид Бухарест
|13
|8
|1
|4
|14 - 9
|25
|4.
|Германнштадт
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|0:1
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Ботошани
|12
|3
|5
|4
|11 - 18
|14
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|1:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|0:1
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Сепси
|0:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4