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Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Сепси
0:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
33' Гол
Мунтяну Луис
37' Желтая карточка
Кики Давид
41' Желтая карточка
Морар Влад
65' Желтая карточка
Аганович Аднан
82' Желтая карточка
Айоани Михай
84' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
90' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
90'+9
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
97
Варга
Роланд
18
Шафранко
Павол
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
4
Дукуре
Кевин
Гробры
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
10
Морар
Влад
9
Мунтяну
Луис
Сепси
Вииторул Констанца

История личных встреч

Сепси
Вииторул Констанца

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.38
Тудорие Александру 3 0.23
Георге Ион 2 (1) 0.15
Головфка Кэтэлин 2 0.15
Штефэнеску Мариус 1 0.08
Ахабар Анасс 1 0.08
Матей Космин 1 (1) 0.08
Митря Богдан 1 0.08
Домашкан Виталий 1 0.08
Шафранко Павол 1 0.08
Чоботарю Денис 1 0.08
Паун Николае 1 0.08
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 5 (2) 0.38
Мунтяну Луис 3 0.23
Грамени Константин 3 0.23
Торже Андрей-Габриэль 3 0.23
Морар Влад 2 (1) 0.15
Петре Адриан 2 (2) 0.15
Питу Алекси 1 0.08
Балута Тудор 1 0.08
Касап Карло 1 0.08
Артян Андрей 1 0.08
Дукуре Кевин Гробры 1 0.08
Сали Энес 1 0.08
Ларие Йонуц 1 (1) 0.08
Неделку Драгош 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Ниняй Бранислав 4 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Аганович Аднан 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Алибек Денис 4 0
Попеску Михай 4 0
Кики Давид 3 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Айоани Михай 2 0
Кориню Жереми 0 1
Ларие Йонуц 1 0
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Касап Карло 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сырбу Дан 1 0
Георге Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
6
46%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
25
4 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
4
16%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
6
30%
1
4%
61-75
7
35%
7
28%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
5
50%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 9 6 8 26 - 26 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 13 8 1 4 14 - 9 25
4. Германнштадт 12 6 4 2 16 - 10 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
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