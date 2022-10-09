Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

93' Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

93' Луи Мунтяну нанес удар чуть мимо. Близко!

93' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Roland Niczuly ошибается в защите.

93' Паун Николае пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

93' Тудорие Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Торже Андрей-Габриэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Nicolae Luca Banu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Судье надоело, что Mihai Aioani тянет время и он наказал его горчичником

81' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

80' Касап Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Головфка Кэтэлин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Варга Роланд не смог попасть в створ ударом издали

77' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

76' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Варга Роланд не смог попасть в створ ударом издали

75' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Головфка Кэтэлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Удар от ворот произведет Сепси

72' Матч возобновлен

72' Попеску Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Тудорие Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Сепси

66' Шанс! Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо

65' Аганович Аднан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Удар от ворот произведет Сепси

64' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Димитров Радослав наказан за толчок Луи Мунтяну

61' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Тудорие Александру

59' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

59' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

55' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Сепси

53' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Питу Алекси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

52' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

52' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

51' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

49' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Чоботарю Денис выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

48' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.