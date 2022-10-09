Тур: 13. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Владение мячом
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
16
Тамм
Йоонас
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Брату МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
ФКСБ
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.23
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.23
|Тамаш Габриэль
|2
|0.15
|Думитриу Лучан
|2
|0.15
|Жаир
|1
|0.08
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.27
|Тамм Йоонас
|2
|0.18
|Эджума Малком
|1
|0.09
|Дава Джойским
|1
|0.09
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.09
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
2
29%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
2
17%
1
7%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
7
58%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1
Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|3.
|Рапид Бухарест
|13
|8
|1
|4
|14 - 9
|25
|4.
|Германнштадт
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|0:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 13
|18
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Ботошани
|12
|3
|5
|4
|11 - 18
|14
|13.
|ФКСБ
|0:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|14.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|ФКСБ
|0:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|0:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|ФКСБ
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4