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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 15'
ФКСБ
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
ФКСБ
5.30
5.50
3.80
Все Коэффициенты
31
Вылчану
Октавиан
3
Мейхерс
Барт
30
Тамаш
Габриэль
2
Хужа
Мариан
Фернандо
26
Пашов
Георгий
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
19
Омрани
Билель
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Петролул Плоешти
ФКСБ

История личных встреч

Петролул Плоешти
ФКСБ

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛIГЛ
0:0
ЛIГЛ
2:1
ЛI
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
2:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.23
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.23
Тамаш Габриэль 2 0.15
Думитриу Лучан 2 0.15
Жаир 1 0.08
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.27
Тамм Йоонас 2 0.18
Эджума Малком 1 0.09
Дава Джойским 1 0.09
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.09
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Коман Флоринел 0 0
Олару Дариус 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Оайдэ Рэзван 3 0
Крецу Валентин 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Тамм Йоонас 1 0
Русу Богдан 1 0
Олару Дариус 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
2
29%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
2
17%
1
7%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
7
58%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1
Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 9 6 8 26 - 26 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 13 8 1 4 14 - 9 25
4. Германнштадт 12 6 4 2 16 - 10 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Петролул Плоешти 0:0 13 5 3 5 11 - 13 18
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
13. ФКСБ 0:0 11 2 6 3 14 - 17 12
14. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
9. ФКСБ 0:0 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 0:0 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
14. ФКСБ 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
15. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • 10'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Тамаш Габриэль из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      7'
      Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Травма, повреждение
      6'
      Сэто Такаюки возвращается на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Петролул Плоешти: 55%, ФКСБ: 45%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      5'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сэто Такаюки получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      5'
      Сэто Такаюки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      5'
      Эджума Малком из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Сэто Такаюки заработал фол
    • 4'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Олару Дариус!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    ФКСБ
    5.30
    5.50
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 0:0 ФКСБ онлайн

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