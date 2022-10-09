Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

51' Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Г О О О О Л - Дава Джойским забивает с правой ноги!

47' Омрани Билель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Омрани Билель из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Тамм Йоонас не смог попасть в створ ударом издали

43' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена из-за технических проблем.

42' Удар от ворот произведет ФКСБ

41' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сэто Такаюки пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

39' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

39' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет ФКСБ

33' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

32' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Компаньо Андреа пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu ловит мяч

27' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кордя Андрей

27' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

25' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч приостановлен из-за петард на поле

12' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

10' Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.

9' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Сэто Такаюки получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Сэто Такаюки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Олару Дариус

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

2' О, нет. Из многообещающей позиции Омрани Билель из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля