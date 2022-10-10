Andreas Mihaiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Жереми Хейгебарт наказан за толчок Cristian Negut

77' Adrian Ionita получил желтую карточку от судьи

77' Судья свистит. Adrian Ionita атаковал сзади соперника. Это Бауса Хуан заработал своей команде штрафной

76' Шамед Нассер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Cristian Negut тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

74' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Хорошую попытку сделал Шамед Нассер . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Шамед Нассер

68' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Andre Duarte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Г О О О О Л - Попадюк Дору забивает с левой ноги!

64' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Тактическая замена. Ганя Джордже уходит с поля и его заменяет Jibril Ibrahimi

63' Denis Dumitrascu получил желтую карточку от судьи

63' Судья свистит. Denis Dumitrascu атаковал сзади соперника. Это William Baeten заработал своей команде штрафной

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

58' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Ганя Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

55' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Ганя Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' William Baeten выиграл воздушное противоборство у Daniel Celea.

53' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Esteban Orozco успешно блокирует удар.

51' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Эначе Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

47' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

47' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Ганя Джордже

46' Тактическая замена. Кицу Аурелиан уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa