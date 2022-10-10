Тур: 13. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Rares George Vidican
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
63' Желтая карточкаДумитрашку Денис
0:1
64' ГолПопадюк Дору
74' Желтая карточкаНегуц Кристиан
77' Желтая карточкаИоницэ Адриан
90'+5
Ход матча
63'
64'
0:1
74'
77'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
-
42 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.25
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.17
|Сидибе Секу
|3
|0.13
|Янку Габриэль
|2
|0.08
|Густаво Важенин
|2
|0.08
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.08
|Маркович Йован
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.04
|Нистор Дан
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Крецу Александру
|1
|0.04
|Ганя Джордже
|1
|0.04
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.04
|Бауса Хуан
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.25
|Попадюк Дору
|3
|0.25
|Негуц Кристиан
|1
|0.08
|Шербан Андрей
|1
|0.08
|Михаю Андреас
|1
|0.08
|Daniel Celea
|1
|0.08
|Атанасе Космин
|1
|0.08
|Купер Годберг
|1
|0.08
|Воробьев Модест
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Lorenzo Paramatti
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Негуц Кристиан
|2
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Шамед Нассер
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
11%
3
50%
16-30
7
39%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
16 Не забивали 8
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
9
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
33%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
7%
3
25%
1-15
4
14%
3
25%
16-30
9
31%
1
8%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
24%
2
17%
61-75
1
3%
1
8%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
6
25%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
5
21%
5
25%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
1
4%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|9
|6
|9
|26 - 27
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|3.
|Рапид Бухарест
|13
|8
|1
|4
|14 - 9
|25
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|13.
|Ботошани
|12
|3
|5
|4
|11 - 18
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|15.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|2
|3
|17 - 13
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4