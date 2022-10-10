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Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Университатя Крайова
0:1
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
39' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
63' Желтая карточка
Думитрашку Денис
0:1
64' Гол
Попадюк Дору
74' Желтая карточка
Негуц Кристиан
77' Желтая карточка
Ионицэ Адриан
90'+5
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Пападопулос
Кирьякос
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
17
Ганя
Джордже
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
4
Пассалья
Хуан
Пабло
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.25
Иван Андрей 4 (2) 0.17
Сидибе Секу 3 0.13
Янку Габриэль 2 0.08
Густаво Важенин 2 0.08
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.08
Маркович Йован 2 0.08
Аким Влад 1 0.04
Митря Богдан 1 (1) 0.04
Нистор Дан 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Крецу Александру 1 0.04
Ганя Джордже 1 0.04
Ханка Серджу 1 (1) 0.04
Бауса Хуан 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 3 0.25
Попадюк Дору 3 0.25
Негуц Кристиан 1 0.08
Шербан Андрей 1 0.08
Михаю Андреас 1 0.08
Daniel Celea 1 0.08
Атанасе Космин 1 0.08
Купер Годберг 1 0.08
Воробьев Модест 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
William Baeten 4 0
Сидибе Секу 2 1
Крецу Александру 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Lorenzo Paramatti 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Банку Никусор 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Кымпану Георге 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Негуц Кристиан 2 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Воробьев Модест 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Шамед Нассер 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Ионицэ Адриан 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Anton Petrea 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
11%
3
50%
16-30
7
39%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
16 Не забивали 8
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
9
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
33%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
7%
3
25%
1-15
4
14%
3
25%
16-30
9
31%
1
8%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
24%
2
17%
61-75
1
3%
1
8%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
6
25%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
5
21%
5
25%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
1
4%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 9 6 9 26 - 27 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 13 8 1 4 14 - 9 25
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Петролул Плоешти 13 5 2 6 11 - 15 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 2 3 17 - 13 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Киндия Тырговиште вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 57%, Киндия Тырговиште: 43%.
  • 95'
    Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Jibril Ibrahimi.
  • 94'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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