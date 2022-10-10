  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
УТА Арад
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
11' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
18' Желтая карточка
Постолаки Вирджилиу
0:1
32' Гол
Боатенг Бисмарк
34' Желтая карточка
Дан Петреску
1:1
59' Гол
Бенга Александру
62' Желтая карточка
Киндриш Андрей
72' Undefined phrase: football_event_
Исак Дамьян
74' Красная карточка
Исак Дамьян
83' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
90' Желтая карточка
Якоб Флорин
90'+6
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
5
Каскини
Баутиста
31
Исак
Дамьян
14
Антон
Паул
29
Стахл
Алберт
17
Постолаки
Вирджилиу
7
Отеле
Филип
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
33
Колингер
Денис
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
30
Бирлигея
Даниэль
9
Малеле
Сефас
11
Петрила
Клаудиу
УТА Арад
ЧФР Клуж

История личных встреч

УТА Арад
ЧФР Клуж

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.31
Каскини Баутиста 2 0.15
Бенга Александру 2 0.15
Отеле Филип 2 0.15
Микулеску Давид 2 0.15
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 2 (1) 0.18
Йебоа Эммануэль 2 0.18
Мухар Карло 2 0.18
Дебелюх Габриэл 2 0.18
Хобан Овидиу 1 0.09
Петрила Клаудиу 1 0.09
Камора Мауру 1 0.09
Маня Кристьян 1 0.09
Боатенг Бисмарк 1 0.09
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.09
Бетанкор Хефте 1 0.09
Матиас Иури 1 0.09
Малеле Сефас 1 (1) 0.09
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 4 0
Киндриш Андрей 4 0
Отеле Филип 4 0
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Добреску Михай 1 1
Исак Дамьян 1 1
Бенга Александру 2 0
Штяу Раул 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Эрико 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 3 1
Камора Мауру 3 0
Дан Петреску 1 1
Дуганджич Марко 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дяк Чиприан 1 0
Хобан Овидиу 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Мухар Карло 1 0
Петрила Клаудиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

13
17
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
4
31%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
3
23%
6
35%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1
Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 9 6 9 26 - 27 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 13 8 1 4 14 - 9 25
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Петролул Плоешти 13 5 2 6 11 - 15 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 2 3 17 - 13 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда ЧФР Клуж играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: УТА Арад: 50%, ЧФР Клуж: 50%.
  • 96'
    Бенга Александру выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
  • 96'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: УТА Арад: 50%, ЧФР Клуж: 50%.
  • 95'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Эрико выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
  • 95'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • Желтая карточка
    95'
    Судье надоело, что Якоб Флорин тянет время и он наказал его горчичником
  • 94'
    Цвек Ловро из команды ЧФР Клуж наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 94'
    Маня Кристьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Угловой
    94'
    Роджер VII из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
  • 93'
    Вукчевич Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч УТА Арад 1:1 ЧФР Клуж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     