Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Тактическая замена. Daniel Birligea уходит с поля и его заменяет Emmanuel Yeboah

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Исак Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Хорошую попытку сделал Albert Stahl. Удар в створ, но вратарь начеку

42' Albert Stahl создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Боатенг Бисмарк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Боатенг Бисмарк нанес удар в каркас ворот!

41' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Матиас Иури создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Каскини Баутиста пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

38' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Каскини Баутиста пробил со штрафного прямо в стенку

34' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

33' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Боатенг Бисмарк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Daniel Birligea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Киндриш Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Исак Дамьян пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

25' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Исак Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Daniel Birligea пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

22' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

22' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Дяк Чиприан не смог попасть в створ ударом издали

20' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Матч возобновлен

19' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Постолаки Вирджилиу получает желтую карточку за толчок соперника.

18' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Постолаки Вирджилиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж в офсайде

17' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Оооо... вот это был удар! Daniel Birligea должен был забить с этой позиции.

14' Ох, красивый был бы гол! Daniel Birligea пробил с лета в перекладину!

13' Боатенг Бисмарк не смог попасть в створ ударом издали

12' Киндриш Андрей наказан за толчок Daniel Birligea

12' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Daniel Birligea получил желтую карточку от судьи

10' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Киндриш Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Albert Stahl не смог попасть в створ ударом издали

3' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бенга Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Киндриш Андрей выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру