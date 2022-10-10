Тур: 13. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Ionut Coza
0'
11' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
18' Желтая карточкаПостолаки Вирджилиу
0:1
32' ГолБоатенг Бисмарк
34' Желтая карточкаДан Петреску
1:1
59' ГолБенга Александру
62' Желтая карточкаКиндриш Андрей
72' Undefined phrase: football_event_Исак Дамьян
74' Красная карточкаИсак Дамьян
83' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
90' Желтая карточкаЯкоб Флорин
90'+6
Ход матча
11'
32'
0:1
34'
59'
1:1
62'
72'
74'
83'
90'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
31
Исак
Дамьян
14
Антон
Паул
29
Стахл
Алберт
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
24 Бэлан РаресЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
УТА Арад
ЧФР Клуж
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.31
|Каскини Баутиста
|2
|0.15
|Бенга Александру
|2
|0.15
|Отеле Филип
|2
|0.15
|Микулеску Давид
|2
|0.15
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.18
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.18
|Мухар Карло
|2
|0.18
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.18
|Хобан Овидиу
|1
|0.09
|Петрила Клаудиу
|1
|0.09
|Камора Мауру
|1
|0.09
|Маня Кристьян
|1
|0.09
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.09
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.09
|Бетанкор Хефте
|1
|0.09
|Матиас Иури
|1
|0.09
|Малеле Сефас
|1 (1)
|0.09
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Киндриш Андрей
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Бенга Александру
|2
|0
|Штяу Раул
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|3
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
13
17
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
4
31%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
3
23%
6
35%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1
Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|9
|6
|9
|26 - 27
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|3.
|Рапид Бухарест
|13
|8
|1
|4
|14 - 9
|25
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|13.
|Ботошани
|12
|3
|5
|4
|11 - 18
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|15.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|2
|3
|17 - 13
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4