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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Севилья
0:0
Первый тайм: 44'
Копенгаген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 141
Севилья 91.5% (129)
X 6.4% (9)
Копенгаген 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Копенгаген
1.71
4.47
7.79
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
23
Маркан
Маркос
3
Теллес
Алекс
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
22
Иско
Аларкон
24
Гомес
Алехандро
5
Дольберг
Каспер
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
5
Хочолава
Давид
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
34
Кристиансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
Севилья
4-2-3-1
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Ньянзу Танги 1 0.2
Ракитич Иван 0 0
Теллес Алекс 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.14
Лерагер Лукас 1 0.14
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Ламела Эрик 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Салас Кике 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаменич Марко 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1
Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Боруссия Д Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Севилья 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
4. Копенгаген 0:0 Заявка 5 0 3 2 0 - 8 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Копенгаген 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Севилья 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил французский арбитр к основному времени первого тайма, команды отправились отдыхать.
  • 45'
    Хороший навес слева в штрафную площадь гостей, Дольберг до мяча не добрался!
  • 44'
    Алекс Теллес оказался на газоне, жёстко в него влетел Элиас Йелерт, и как решил французский арбитр, не было тут нарушения правил. Лишь аут в пользу "Севильи".
  • 43'
    Дарами тащил мяч по левому флангу, на линии штрафной площади поднимал руку Харальдссон, но не стал на него вырезать передачу нападающий "Копенагена". Сыграл накоротке с Классоном, но их накрыли в итоге.
  • 41'
    Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Хордан сейчас по центру попытался сильную передачу низом сделать в штрафную площадь в расчёте на рывок Сусо, но не пошёл туда Хесус.
  • 39'
    Дарами здорово слева залез в штрафную площадь, смело раскачал Гуделя, а вот передача в центр получилась не самой удачной. Отбилась "Севилья".
  • Офсайд
    37'
    Очень перспективная контратака развивалась у "Севильи", но Гомес затянул с передачей, в итоге раз за разом приостанавливавшийся Дольберг всё-таки залез в офсайд. Впрочем, вратаря он всё равно проскочить не смог, ногой сыграл Грабара.
  • 36'
    60% на 40% по владению мячом к этой минуте. Перешли в атаку игроки "Копенгагена", навес с правого фланга получился, но прямо на голову игроку "Севильи", мяч выбит!
  • Опасный момент
    35'
    Есть опасный момент у ворот "Копенгагена"! Классно разыграли футболисты "Севильи", Ракитич справа сделал передачу на Сусо, который с угла вратарской в ближний угол сильно пробил! Грабара смог среагировать и мяч отбил!
  • 35'
    Продолжают игроки "Севильи" катать мяч на половине поля соперника, но пока никак в штрафную площадь проникнуть не получается.
  • Фол, нарушение
    34'
    Дольберг получил по ногам в центральном круге, это Лунд Йенсен сыграл не очень аккуратно в отборе.
  • 32'
    Гомес выполнил длинный перевод направо на Сусо, который сместился в центр вдоль линии штрафной площади, уйдя от Дарами, и попытался пробить сходу, но получилось низом и не очень сильно. Забрал мяч Грабара. Намекал Хесус на нарушение правил, но французский арбитр оставил эти предположения без внимания.
  • 31'
    Хорошая атака "Севильи". Пошла длинная передача направо на Сусо, который подключил Монтьеля, и Гонсало прострелил в центр штрафной площади. До Дольберга мяч не дошёл, на перехвате защитник "Копенгагена" сыграл.
  • 29'
    Хотелось бы, чтобы игра у нас оживилась, потому как продолжают присматриваться друг к другу футболисты, не планируя сильно взвинчивать темп.
  • 27'
    Дорами отлично добрался до лицевой линии, отправлял мяч в сторону вратарской площадки, там смог на выходе сыграть Дмитрович. Повезло ему, что никто из гостей на опережение не выскочил!
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    • 26'
      Алекс Теллес очень здорово навесил с левого фланга в штрафную площадь гостей, и там очень вовремя на опережение сыграл Кристиансен. Головой защитник сыграл, а ведь там игрок "Севильи" уже бить приготовился.
    • 25'
      Неплохо комбинируют теперь уже игроки "Севильи" на половине поля соперника, Ракитича попытались вывести на ударную позицию, но не попал по мячу полузащитник хозяев.
    • Угловой
      23'
      А вот угловой не получился у "Копенгагена", навешивал от правого флажка Йоханнессон, а Харальдссон нарушил правила на Сусо.
    • Опасный момент
      22'
      Ух ты, а вот и опасный момент, по сути первый в нашем матче! Убежали в быструю атаку игроки "Копенгагена", Харальдссон с линии штрафной площади с разворота очень красиво закручивал мяч в дальнюю девятку, а Дмитрович в не менее красивом прыжке угрозу ликвидировал!
    • 22'
      Катают мяч футболисты "Севильи", попытка прорыва вперёд правым флангом, но не прошла передача.
    • 20'
      Приближается первый тайм к своей середине. Небольшая пауза у нас в игре образовалась, темп совсем спал.
    • 19'
      Потеряли мяч игроки гостей на своей половине поля, но вот быстрая атака у хозяев не получилась, дело в позиционное наступление переросло. Перевели мяч с левого фланга на правый игроки "Севильи", и Сусо там пробил с угла штрафной! Поймал мяч Грабара!
    • 17'
      Удалось игрокам "Копенгагена" отодвинуть игру от своих ворот, а теперь датская команда комбинирует в центре поля. "Севилья" старается прессинговать, но не очень высоко.
    • 16'
      Йоханнессон в итоге сам выполнил подачу в штрафную площадь, но совсем неудачно у него получилось. Слишком высоко и сильно, мяч в итоге за пределы поля улетел.
    • Фол, нарушение
      15'
      Йоханнессон оказался на газоне на половине поля соперника, до ворот далековато, конечно. Ждём подачу.
    • 14'
      Элиас Йелерт отважный прорыв совершил на половину поля соперника, но мяч в итоге всё-таки потерял. Есть у "Копенгагена" нацеленность на чужие ворота.
    • Фол, нарушение
      12'
      Вновь в атаку пошли игроки "Севильи", передача направо на Дольберга, но там Кристиансен грамотно поставил корпус, заставив форварда хозяев правила нарушить.
    • Угловой
      11'
      Справа угловой подал уже Сусо, но мяч улетел на противоположный фланг, где его подхватил Гомес. Ещё одна подача, теперь уже на дальнюю штангу, но высоковато получилось. За лицевую прямиком мяч и улетел.
    • Угловой
      11'
      Алекс Теллес слева выполнил подачу к линии вратарской, прямо на голову игроку "Копенгагена" получилось. Мяч был выбит, но атака "Севильи" продолжилась, и теперь угловой на правом фланге смогли заработать хозяева.
    • 10'
      Иско исполнил штрафной, неплохой навес к линии вратарской у него получился, но тут выше всех прыгнул Хочолава и выбил мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      9'
      Ракитич смело пошёл в отбор в атаке, в итоге Лерагер мяч упустил, а затем ему пришлось за футболку капитана "Севильи" хватать.
    • 7'
      Я бы не сказал, что высокие скорости у нас на первых минутах. Игроки "Севильи" на правах фаворитов стараются обозначит своё территориальное преимущество, потому спокойно и размеренно мяч катают.
    • 6'
      А вот и "Севилья" вернулась к чужим воротам. Сусо получил мяч справа, заступил в штрафную площадь и сразу пробил в ближний угол! Справился Грабара!
    • 4'
      Не собирается "Копенгаген" к своим воротам прижиматься, как показывают первые минуты. Вполне неплохо датская команда владеет мячом на половине поля соперника.
    • 3'
      А вот и игроки "Копенгагена" вышли в атаку, Элиас Йелерт подключился к атаке, попытался со своего правого фланга прострелить в штрафную, но накрыл его игрок "Севильи". Аут в пользу гостей.
    • 2'
      А вот и первая атака "Севильи"! Гомес пробил с подступов к штрафной площади, но получилось не очень сильно, в итоге без проблем ловит мяч Грабара. Начало положено!
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! В традиционной белой форме с чёрными гетрами сегодня будет играть "Севилья", а футболисты "Копенгагена" предстали в тёмно-синих майках с чёрными полосами, чёрных трусах и белых гетрах.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Копенгаген

    Исход игры
    Севилья
    91.5% (129)
    Ничья
    6.4% (9)
    Копенгаген
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.09% (53)
    Меньше
    56.91% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    44.72% (55)
    Нет
    55.28% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    33.3% (47)
    2:0 Севилья
    26.2% (37)
    1:0 Севилья
    20.6% (29)
    3:1 Севилья
    2.8% (4)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    3:0 Севилья
    1.4% (2)
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