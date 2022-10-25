Очень перспективная контратака развивалась у "Севильи", но Гомес затянул с передачей, в итоге раз за разом приостанавливавшийся Дольберг всё-таки залез в офсайд. Впрочем, вратаря он всё равно проскочить не смог, ногой сыграл Грабара.

Дарами здорово слева залез в штрафную площадь, смело раскачал Гуделя, а вот передача в центр получилась не самой удачной. Отбилась "Севилья".

Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Хордан сейчас по центру попытался сильную передачу низом сделать в штрафную площадь в расчёте на рывок Сусо, но не пошёл туда Хесус.

Дарами тащил мяч по левому флангу, на линии штрафной площади поднимал руку Харальдссон, но не стал на него вырезать передачу нападающий "Копенагена". Сыграл накоротке с Классоном, но их накрыли в итоге.

Алекс Теллес оказался на газоне, жёстко в него влетел Элиас Йелерт, и как решил французский арбитр, не было тут нарушения правил. Лишь аут в пользу "Севильи".

Хороший навес слева в штрафную площадь гостей, Дольберг до мяча не добрался!

Ничего не добавил французский арбитр к основному времени первого тайма, команды отправились отдыхать.

Дорами отлично добрался до лицевой линии, отправлял мяч в сторону вратарской площадки, там смог на выходе сыграть Дмитрович. Повезло ему, что никто из гостей на опережение не выскочил!

Хотелось бы, чтобы игра у нас оживилась, потому как продолжают присматриваться друг к другу футболисты, не планируя сильно взвинчивать темп.

Хорошая атака "Севильи". Пошла длинная передача направо на Сусо, который подключил Монтьеля, и Гонсало прострелил в центр штрафной площади. До Дольберга мяч не дошёл, на перехвате защитник "Копенгагена" сыграл.

Гомес выполнил длинный перевод направо на Сусо, который сместился в центр вдоль линии штрафной площади, уйдя от Дарами, и попытался пробить сходу, но получилось низом и не очень сильно. Забрал мяч Грабара. Намекал Хесус на нарушение правил, но французский арбитр оставил эти предположения без внимания.

Дольберг получил по ногам в центральном круге, это Лунд Йенсен сыграл не очень аккуратно в отборе.

Продолжают игроки "Севильи" катать мяч на половине поля соперника, но пока никак в штрафную площадь проникнуть не получается.

Есть опасный момент у ворот "Копенгагена"! Классно разыграли футболисты "Севильи", Ракитич справа сделал передачу на Сусо, который с угла вратарской в ближний угол сильно пробил! Грабара смог среагировать и мяч отбил!

60% на 40% по владению мячом к этой минуте. Перешли в атаку игроки "Копенгагена", навес с правого фланга получился, но прямо на голову игроку "Севильи", мяч выбит!

Йоханнессон оказался на газоне на половине поля соперника, до ворот далековато, конечно. Ждём подачу.

Йоханнессон в итоге сам выполнил подачу в штрафную площадь, но совсем неудачно у него получилось. Слишком высоко и сильно, мяч в итоге за пределы поля улетел.

Удалось игрокам "Копенгагена" отодвинуть игру от своих ворот, а теперь датская команда комбинирует в центре поля. "Севилья" старается прессинговать, но не очень высоко.

Потеряли мяч игроки гостей на своей половине поля, но вот быстрая атака у хозяев не получилась, дело в позиционное наступление переросло. Перевели мяч с левого фланга на правый игроки "Севильи", и Сусо там пробил с угла штрафной! Поймал мяч Грабара!

Приближается первый тайм к своей середине. Небольшая пауза у нас в игре образовалась, темп совсем спал.

Ух ты, а вот и опасный момент , по сути первый в нашем матче! Убежали в быструю атаку игроки "Копенгагена", Харальдссон с линии штрафной площади с разворота очень красиво закручивал мяч в дальнюю девятку, а Дмитрович в не менее красивом прыжке угрозу ликвидировал!

А вот угловой не получился у "Копенгагена", навешивал от правого флажка Йоханнессон, а Харальдссон нарушил правила на Сусо.

Неплохо комбинируют теперь уже игроки "Севильи" на половине поля соперника, Ракитича попытались вывести на ударную позицию, но не попал по мячу полузащитник хозяев.

Алекс Теллес очень здорово навесил с левого фланга в штрафную площадь гостей, и там очень вовремя на опережение сыграл Кристиансен. Головой защитник сыграл, а ведь там игрок "Севильи" уже бить приготовился.

14' Элиас Йелерт отважный прорыв совершил на половину поля соперника, но мяч в итоге всё-таки потерял. Есть у "Копенгагена" нацеленность на чужие ворота.

12' Вновь в атаку пошли игроки "Севильи", передача направо на Дольберга, но там Кристиансен грамотно поставил корпус, заставив форварда хозяев правила нарушить.

11' Справа угловой подал уже Сусо, но мяч улетел на противоположный фланг, где его подхватил Гомес. Ещё одна подача, теперь уже на дальнюю штангу, но высоковато получилось. За лицевую прямиком мяч и улетел.

11' Алекс Теллес слева выполнил подачу к линии вратарской, прямо на голову игроку "Копенгагена" получилось. Мяч был выбит, но атака "Севильи" продолжилась, и теперь угловой на правом фланге смогли заработать хозяева.

10' Иско исполнил штрафной, неплохой навес к линии вратарской у него получился, но тут выше всех прыгнул Хочолава и выбил мяч за лицевую линию.

9' Ракитич смело пошёл в отбор в атаке, в итоге Лерагер мяч упустил, а затем ему пришлось за футболку капитана "Севильи" хватать.

7' Я бы не сказал, что высокие скорости у нас на первых минутах. Игроки "Севильи" на правах фаворитов стараются обозначит своё территориальное преимущество, потому спокойно и размеренно мяч катают.

6' А вот и "Севилья" вернулась к чужим воротам. Сусо получил мяч справа, заступил в штрафную площадь и сразу пробил в ближний угол! Справился Грабара!

4' Не собирается "Копенгаген" к своим воротам прижиматься, как показывают первые минуты. Вполне неплохо датская команда владеет мячом на половине поля соперника.

3' А вот и игроки "Копенгагена" вышли в атаку, Элиас Йелерт подключился к атаке, попытался со своего правого фланга прострелить в штрафную, но накрыл его игрок "Севильи". Аут в пользу гостей.

2' А вот и первая атака "Севильи"! Гомес пробил с подступов к штрафной площади, но получилось не очень сильно, в итоге без проблем ловит мяч Грабара. Начало положено!