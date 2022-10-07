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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Копенгаген
Прогнозы 36
Севилья 91.7% (33)
X 8.3% (3)
Копенгаген 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Копенгаген
1.58
4.40
7.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Ньянзу Танги 1 0.25
Ракитич Иван 0 0
Теллес Алекс 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.17
Лерагер Лукас 1 0.17
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Ламела Эрик 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Салас Кике 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаменич Марко 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1
Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Боруссия Д Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
4. Копенгаген Заявка 4 0 2 2 0 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Копенгаген Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Севилья Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Севилья 91.7% (33)
    X 8.3% (3)
    Копенгаген 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Копенгаген
    1.58
    4.40
    7.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Копенгаген онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Копенгаген

    Исход игры
    Севилья
    91.7% (33)
    Ничья
    8.3% (3)
    Копенгаген
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (17)
    Нет
    50% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    41.7% (15)
    2:0 Севилья
    36.1% (13)
    1:0 Севилья
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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    Копенгаген
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