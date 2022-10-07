Тур: 5. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
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История личных встреч
Севилья
Копенгаген
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|Ньянзу Танги
|1
|0.25
|Ракитич Иван
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.17
|Лерагер Лукас
|1
|0.17
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаменич Марко
|3
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1
Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 8
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Севилья - Копенгаген
Исход игры
Севилья
91.7% (33)
Ничья
8.3% (3)
Копенгаген
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.12% (15)
Меньше
55.88% (19)
Обе команды забьют
Да
50% (17)
Нет
50% (17)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41.7% (15)
2:0 Севилья
36.1% (13)
1:0 Севилья
11.1% (4)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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