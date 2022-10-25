Восхищение вызывает сегодня игра Филиппа Кёна, молодой вратарь всё держит под контролем и в сложных моментах выглядит здорово.

"Челси" доминирует по преимуществу владению мячом и уверенно диктует эту игру, однако хозяева очень остры при контратаках.

"Ред Булл": 32%, "Челси": 68%. Показатель по количеству владения мячом. Сейчас команда из Лондона сбавила темп и наверное планирует довести игру в таком режиме до перерыва.

Хозяева здорово сыграли на перехвате и Кьергор убежав в свободную зону, выполнил удар из-за пределов штрафной. Мяч полетел в ближний угол, но затем пролетел рядом со штангой.

Кьергор нарушает правила против Жоржиньо. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.

Павлович остановил путь к воротам Галлахеру, главный судья зафиксировал нарушение правил за блокировку соперника.

"Челси" разыграл штрафной стандарт. Игроки показали домашнюю заготовку, которая не получилось и даже удара по воротам не было.

Хаверц нарушает правила против Гурна-Дуат в центральной зоне. Арбитр остановил игру за подножку соперника. Будет штрафной удар в пользу хозяев поля.

Стерлинг уронил на газон Бернардо и главный судья остановил встречу за фол в атаке. Хозяева получают право на стандартное положение.

Хозяева провели хорошую атаку, но до удара дело не дошло. Чалоба своевременно разрядил обстановку на углу штрафной площади.

Вебер ускорившись, сумел догнать Пулишича на фланге поля, но отбор получился не в пределах правил. Главный судья зафиксировал фол за удар соперника по ногам.

Хаверц протащил мяч к чужой штрафной, Кай выполнил передачу в свободную зону на Обамеянга, Пьер-Эмерик вышел один на один с голкипером и нанёс удар, но Филипп Кён спасает свою команду!

Каков же хорош Филипп Кён, спасает свою команду уже второй раз в очень сложной ситуации. Молодой талант!

Окафор открылся под передачу, сместился в центр и выполнил удар из-за пределов штрафной площади. Аррисабалага видит полёт мяча и взглядом провожает.

Галлахер с правого фланга поля выполнил верховой пас в центральную зону штрафной, где Хаверц выиграл борьбу на втором этаже и пробил по воротам. Мяч полетел несильно и точно в руки голкипера.

Пулишич хорошо видит поля и отправляет передачу на своего партнёра, после перехвата верховой передачи соперника на своей половине поля.

Чиквубуйке нарушает правила против Ковачича. Главный судья зафиксировал фол в центральной части поля за удар по ногам соперника.

Бернардо прочитал эпизод с забеганием соперника в чужую штрафную, Фернандес поставил корпус и проводил мяч за лицевую линию ворот.

"Челси" контролирует мяч на чужой половине поля, но обострить у ворот соперника пока не получается. Хозяева грамотно закрывают зону, не давая сопернику что-то создать у своих ворот.

Зайвальд сзади подбежав, поставил подножку против Ковачича. Главный судья зафиксировал фол на половине поля хозяев. "Челси" быстро разыграл стандартное положение.

Сейчас мы наблюдаем картину, как игра проходит в одни ворота. "Челси" доминирует преимуществом по владению мячом, но создать конструктив пока не получается.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Матео Ковачич! Галлахер с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, Вебер не сумел справится с борьбой соперника и мяч достался Ковачичу, который очень легко переправил мяч в левую девятку!

Галлахер выполнил удар в сторону ворот, но защитник удачно заблокировал мяч. Кьергор занял правильную позицию и отвёл угрозу от своих ворот.

Чиквубуйке упал на газон после жёсткого отбора мяча. Игроку оказывают медицинскую помощь в центре поля. Игра остановлена.

Игра продолжилась. Галлахер выполнил подачу с углового стандарта, мяч полетел в центральную зону, где Обамеянг ударил головой, а Филипп Кён героически спас свою команду!

18' Хозяева провели хорошую атаку, сумели найти свободную зону в штрафной у соперника и Сучич выполнил удар по воротам, но мяч полетел выше ворот.

17' Зайвальд отлично занимает позицию и выбрал хороший момент для подката, мяч был отобран и сохранён для своей команды.

16' Гурна-Дуат в этом моменте перестарался в отборе мяча против Галлахера и главный судья зафиксировал фол за подножку соперника на половине поля гостей.

15' Гурна-Дуат очень здорово смотрится в начале этого матча, сейчас очень грамотно переградил путь мяч к своей штрафной, совершив надёжный подкат.

14' Кьергор встретил по хоккейному Чалобу и главный судья зафиксировал фол за блокировку соперника в центральной части поля.

13' Зайвальд выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Хаверц справился с единоборством на втором этаже, выбив мяч от своих ворот.

12' Жоржиньо отлично заблокировал попытку прострела соперника, отправив мяч на угловой стандарт. Мяч покинул пределы поля и обстановка у ворот "Челси" разряжена.

11' Гости заработали право на угловой стандарт с правой стороны поля. Кьергор выполнил подачу в центральную зону, где Гурна-Дуат выполнил удар головой, но мяч был заблокирован защитником.

10' Пулишич нарушил правила в нападении в момент борьбы у ворот соперника. Гурна-Дуат пострадал, но без серьёзных последствий.

9' Гурна-Дуат нарушает правила против Галлахера. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника в центральной части поля, не удалось игроку попасть в мяч в момент отбора и он завалил своего соперника на газон.

8' Чуквубике забрался в положение вне игры после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Линейный арбитр поднял флажок и был зафиксирован офсайд.

7' Игра продолжается, Филипп Кён возвращается в игру. "Челси" пока больше владеет мячом и часто нагнетает обстановку у ворот хозяев.

6' Филипп Кён столкнулся со своим соперником и получил небольшое повреждение. Главный судья вызывает медицинскую помощь и останавливает игру.

5' Бернардо выполнил неточный пас на своей половине поля и Филипп Кён вынужденно прыгал под ноги соперника, ценой травмы.

4' Отличные погодные условия для игры в футбол сегодня в Австрии. Шикарная атмосфера, настоящая красота на стадионе "Ред Булл Арена".

3' У этой пары точно нет явного фаворита, обе команды молоды и амбициозны. Мы сегодня должны увидеть великолепный матч!

2' Хозяева играют в белых футболках, гостям выдан комплект синего цвета. С центра поля мяч ввели футболисты "Челси". С первой минуты гости предпочитают надёжный контроль мяча в центральной части поля.