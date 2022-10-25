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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Ред Булл Зальцбург
0:1
Первый тайм: 45+'
Челси
0'
0:1
23' Гол
Ковачич Матео
0:1. Гол Матео Ковачича (видео)....

Ход матча

23'
0:1
Ковачич Матео

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 159
Ред Булл Зальцбург 5% (8)
X 25.2% (40)
Челси 69.8% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Челси
5.30
6.30
1.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
13
Зайвальд
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
9
Адаму
Чуквубике
77
Окафор
Ноа
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
32
Кукурелья
Марк
10
Пулишич
Кристиан
17
Стерлинг
Рахим
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
23
Галлахер
Конор
29
Хаверц
Кай
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Челси
3-4-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Челси

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ТМК
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 3 (1) 0.6
Зайвальд Николас 1 0.2
Фернандо Педро 0 0
Адаму Чуквубике 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.4
Стерлинг Рахим 1 0.2
Джеймс Рис II 1 0.2
Ковачич Матео 1 0.2
Фофана Уэсли 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Сучич Лука 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
2. Ред Булл Зальцбург 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
3. Милан Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
4. Динамо Загреб Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Челси 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
2. Ред Булл Зальцбург 0:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Милан Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    "Челси" разыграл штрафной стандарт. Игроки показали домашнюю заготовку, которая не получилось и даже удара по воротам не было.
  • Фол, нарушение
    42'
    Павлович остановил путь к воротам Галлахеру, главный судья зафиксировал нарушение правил за блокировку соперника.
  • Фол, нарушение
    41'
    Кьергор нарушает правила против Жоржиньо. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.
  • 40'
    Хозяева здорово сыграли на перехвате и Кьергор убежав в свободную зону, выполнил удар из-за пределов штрафной. Мяч полетел в ближний угол, но затем пролетел рядом со штангой.
  • 39'
    "Ред Булл": 32%, "Челси": 68%. Показатель по количеству владения мячом. Сейчас команда из Лондона сбавила темп и наверное планирует довести игру в таком режиме до перерыва.
  • 38'
    "Челси" доминирует по преимуществу владению мячом и уверенно диктует эту игру, однако хозяева очень остры при контратаках.
  • 37'
    Восхищение вызывает сегодня игра Филиппа Кёна, молодой вратарь всё держит под контролем и в сложных моментах выглядит здорово.
  • Опасный момент
    36'
    Галлахер с правого фланга поля выполнил верховой пас в центральную зону штрафной, где Хаверц выиграл борьбу на втором этаже и пробил по воротам. Мяч полетел несильно и точно в руки голкипера.
  • 35'
    Окафор открылся под передачу, сместился в центр и выполнил удар из-за пределов штрафной площади. Аррисабалага видит полёт мяча и взглядом провожает.
  • 34'
    Каков же хорош Филипп Кён, спасает свою команду уже второй раз в очень сложной ситуации. Молодой талант!
  • Опасный момент
    33'
    Хаверц протащил мяч к чужой штрафной, Кай выполнил передачу в свободную зону на Обамеянга, Пьер-Эмерик вышел один на один с голкипером и нанёс удар, но Филипп Кён спасает свою команду!
  • 32'
    Вебер ускорившись, сумел догнать Пулишича на фланге поля, но отбор получился не в пределах правил. Главный судья зафиксировал фол за удар соперника по ногам.
  • 31'
    Хозяева провели хорошую атаку, но до удара дело не дошло. Чалоба своевременно разрядил обстановку на углу штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    30'
    Стерлинг уронил на газон Бернардо и главный судья остановил встречу за фол в атаке. Хозяева получают право на стандартное положение.
  • Фол, нарушение
    29'
    Хаверц нарушает правила против Гурна-Дуат в центральной зоне. Арбитр остановил игру за подножку соперника. Будет штрафной удар в пользу хозяев поля.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      28'
      Игра продолжилась. Галлахер выполнил подачу с углового стандарта, мяч полетел в центральную зону, где Обамеянг ударил головой, а Филипп Кён героически спас свою команду!
    • Травма, повреждение
      27'
      Чиквубуйке упал на газон после жёсткого отбора мяча. Игроку оказывают медицинскую помощь в центре поля. Игра остановлена.
    • 26'
      Галлахер выполнил удар в сторону ворот, но защитник удачно заблокировал мяч. Кьергор занял правильную позицию и отвёл угрозу от своих ворот.
    • Описание гола
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Матео Ковачич!
      Галлахер с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, Вебер не сумел справится с борьбой соперника и мяч достался Ковачичу, который очень легко переправил мяч в левую девятку!
    • 24'
      Сейчас мы наблюдаем картину, как игра проходит в одни ворота. "Челси" доминирует преимуществом по владению мячом, но создать конструктив пока не получается.
    • Фол, нарушение
      23'
       Зайвальд сзади подбежав, поставил подножку против Ковачича. Главный судья зафиксировал фол на половине поля хозяев. "Челси" быстро разыграл стандартное положение.
    • 22'
      "Челси" контролирует мяч на чужой половине поля, но обострить у ворот соперника пока не получается. Хозяева грамотно закрывают зону, не давая сопернику что-то создать у своих ворот.
    • 21'
      Бернардо прочитал эпизод с забеганием соперника в чужую штрафную, Фернандес поставил корпус и проводил мяч за лицевую линию ворот.
    • Фол, нарушение
      20'
      Чиквубуйке нарушает правила против Ковачича. Главный судья зафиксировал фол в центральной части поля за удар по ногам соперника.
    • 19'
      Пулишич хорошо видит поля и отправляет передачу на своего партнёра, после перехвата верховой передачи соперника на своей половине поля.
    • 18'
      Хозяева провели хорошую атаку, сумели найти свободную зону в штрафной у соперника и Сучич выполнил удар по воротам, но мяч полетел выше ворот.
    • 17'
      Зайвальд отлично занимает позицию и выбрал хороший момент для подката, мяч был отобран и сохранён для своей команды.
    • Фол, нарушение
      16'
      Гурна-Дуат в этом моменте перестарался в отборе мяча против Галлахера и главный судья зафиксировал фол за подножку соперника на половине поля гостей.
    • 15'
      Гурна-Дуат очень здорово смотрится в начале этого матча, сейчас очень грамотно переградил путь мяч к своей штрафной, совершив надёжный подкат.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кьергор встретил по хоккейному Чалобу и главный судья зафиксировал фол за блокировку соперника в центральной части поля.
    • Угловой
      13'
      Зайвальд выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Хаверц справился с единоборством на втором этаже, выбив мяч от своих ворот.
    • 12'
      Жоржиньо отлично заблокировал попытку прострела соперника, отправив мяч на угловой стандарт. Мяч покинул пределы поля и обстановка у ворот "Челси" разряжена.
    • Угловой
      11'
      Гости заработали право на угловой стандарт с правой стороны поля. Кьергор выполнил подачу в центральную зону, где Гурна-Дуат выполнил удар головой, но мяч был заблокирован защитником.
    • Фол, нарушение
      10'
      Пулишич нарушил правила в нападении в момент борьбы у ворот соперника. Гурна-Дуат пострадал, но без серьёзных последствий.
    • Фол, нарушение
      9'
       Гурна-Дуат нарушает правила против Галлахера. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника в центральной части поля, не удалось игроку попасть в мяч в момент отбора и он завалил своего соперника на газон.
    • Офсайд
      8'
      Чуквубике забрался в положение вне игры после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Линейный арбитр поднял флажок и был зафиксирован офсайд.
    • 7'
      Игра продолжается, Филипп Кён возвращается в игру. "Челси" пока больше владеет мячом и часто нагнетает обстановку у ворот хозяев.
    • Травма, повреждение
      6'
      Филипп Кён столкнулся со своим соперником и получил небольшое повреждение. Главный судья вызывает медицинскую помощь и останавливает игру.
    • 5'
      Бернардо выполнил неточный пас на своей половине поля и Филипп Кён вынужденно прыгал под ноги соперника, ценой травмы.
    • 4'
      Отличные погодные условия для игры в футбол сегодня в Австрии. Шикарная атмосфера, настоящая красота на стадионе "Ред Булл Арена".
    • 3'
      У этой пары точно нет явного фаворита, обе команды молоды и амбициозны. Мы сегодня должны увидеть великолепный матч!
    • 2'
      Хозяева играют в белых футболках, гостям выдан комплект синего цвета. С центра поля мяч ввели футболисты "Челси". С первой минуты гости предпочитают надёжный контроль мяча в центральной части поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      В городе Вальс-Зиценхайм на стадионе "Ред Булл" стартовал поединок Лиги чемпионов группового этапа в группе E. Между командами "Руд Булл" - "Челси". Мы начинаем, погнали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:1 Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:1 Челси

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    5% (8)
    Ничья
    25.2% (40)
    Челси
    69.8% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (72)
    Меньше
    41.46% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (99)
    Нет
    19.51% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    35.8% (57)
    1:1 Ничья
    17.6% (28)
    0:1 Челси
    8.2% (13)
    0:2 Челси
    5.7% (9)
    1:3 Челси
    3.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (5)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    1.3% (2)
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    Ред Булл Зальцбург
    Челси
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