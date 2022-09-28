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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
 
Позже
Челси
Прогнозы 40
Ред Булл Зальцбург 5% (2)
X 20% (8)
Челси 75% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Челси
4.91
4.00
1.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Челси

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ТМК
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 3 (1) 0.75
Зайвальд Николас 1 0.25
Фернандо Педро 0 0
Адаму Чуквубике 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.5
Стерлинг Рахим 1 0.25
Джеймс Рис II 1 0.25
Фофана Уэсли 1 0.25
Жоржиньо II 1 (1) 0.25
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Сучич Лука 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
3. Милан Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
4. Динамо Загреб Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Милан Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ред Булл Зальцбург 5% (2)
    X 20% (8)
    Челси 75% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Челси
    4.91
    4.00
    1.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Челси

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    5% (2)
    Ничья
    20% (8)
    Челси
    75% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    40% (16)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    0:2 Челси
    10% (4)
    0:1 Челси
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    5% (2)
    1:3 Челси
    5% (2)
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    Челси
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