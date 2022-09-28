Тур: 5. Стадион: Ред Булл Арена.
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История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Челси
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|3 (1)
|0.75
|Зайвальд Николас
|1
|0.25
|Фернандо Педро
|0
|0
|Адаму Чуквубике
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.5
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Джеймс Рис II
|1
|0.25
|Фофана Уэсли
|1
|0.25
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.25
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Челси
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
5% (2)
Ничья
20% (8)
Челси
75% (30)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
1:2 Челси
40% (16)
1:1 Ничья
15% (6)
0:2 Челси
10% (4)
0:1 Челси
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
2:1 Ред Булл Зальцбург
5% (2)
1:3 Челси
5% (2)
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