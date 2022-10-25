Тур: 28.
0'
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Хальмстад
Эребру
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|16
|0.57
|Боман Микаэль
|7
|0.25
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.25
|Карим Садат
|5 (1)
|0.18
|Алланссон Йоэль
|5
|0.18
|Кроон Самуэль
|3
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|6 (2)
|0.21
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.14
|Бьорндал Эрик
|4
|0.14
|Ясин Ахмед
|3
|0.11
|Тиль Венсан
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|2
|0.07
|Ларссон Джейк
|2
|0.07
|Валкер Кевин
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0.04
|Густавссон Даниэль
|1
|0.04
|Christian Moses
|1
|0.04
|Экани Виктор
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Samuel Dahl
|0
|0
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
|Olatomi Olaniyan
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|1
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Карим Садат
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегер Давид
|7
|0
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Ясин Ахмед
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
13
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
4
14%
4
31%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
5
18%
3
23%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
3
23%
76-90
Пропущено
14
16
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
7
44%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Забито
28
18
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
11%
2
11%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
13
46%
6
33%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
5
31%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Забито
56
31
20 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 8
7
13%
6
19%
1-15
4
7%
6
19%
16-30
9
16%
3
10%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
7
13%
2
6%
61-75
21
38%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
30
34
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
2
7%
9
26%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
7
23%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0
Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0
Эребру
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:0
|28
|17
|5
|6
|57 - 36
|56
|2.
|Хальмстад
|0:0
|28
|16
|5
|7
|56 - 30
|53
|3.
|Эстер
|28
|13
|9
|6
|47 - 32
|48
|4.
|Сковде АИК
|28
|11
|10
|7
|38 - 34
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|0:1
|28
|11
|9
|8
|42 - 35
|42
|7.
|Ландскруна
|28
|10
|10
|8
|36 - 40
|40
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|28
|11
|4
|13
|46 - 44
|37
|9.
|Утсиктенс
|28
|10
|6
|12
|37 - 41
|36
|10.
|Эребру
|0:0
|28
|10
|5
|13
|30 - 35
|35
|11.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|12.
|Вестерос
|28
|8
|10
|10
|46 - 49
|34
|13.
|Эргрюте
|28
|7
|11
|10
|41 - 41
|32
|14.
|Норрбю
|28
|7
|7
|14
|31 - 46
|28
|15.
|Эстерсунд
|28
|6
|9
|13
|28 - 41
|27
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:0
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Хальмстад
|0:0
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|3.
|Ландскруна
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|8.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|9.
|Эребру
|0:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|10.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Браге
|0:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|13.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Эстерсунд
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|15.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|16.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|0:1
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|4.
|Сковде АИК
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|5.
|Броммапойкарна
|1:0
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Эребру
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|13 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8