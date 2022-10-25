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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 28.
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 26'
Эребру
0'
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Эребру
4.45
6.30
6.40
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
24
Ульссон
Маркус
2
Боаки
Томас
15
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
17
Стриндхольм
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
6
Хьертстранд
Бенджамин
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
27
Вальгейрссон
Вальгейр
48
Миллескуг
Ноэль
7
Ясин
Ахмед
Хальмстад
4-3-1-2
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Хальмстад
Эребру

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
1:1
ШК
3:0
А
1:2
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 16 0.57
Боман Микаэль 7 0.25
Баффо Джозеф 7 (5) 0.25
Карим Садат 5 (1) 0.18
Алланссон Йоэль 5 0.18
Кроон Самуэль 3 0.11
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Сведберг Джонатан 2 0.07
Юханссон Андреас 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.04
Ахльстранд Эрик 1 0.04
Бернтссон Александер 1 0.04
Нильссон Малькольм 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 6 (2) 0.21
Миллескуг Ноэль 4 0.14
Бьорндал Эрик 4 0.14
Ясин Ахмед 3 0.11
Тиль Венсан 2 0.07
Андрессон Аксель 2 0.07
Ларссон Джейк 2 0.07
Валкер Кевин 1 0.04
Бьёрнквист Даниэль 1 0.04
Густавссон Даниэль 1 0.04
Christian Moses 1 0.04
Экани Виктор 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Samuel Dahl 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Сегер Давид 0 0
Olatomi Olaniyan 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 5 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Йоханссон Александр II 1 1
Юханссон Андреас 2 0
Карим Садат 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегер Давид 7 0
Андрессон Аксель 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Ясин Ахмед 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Экани Виктор 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Christian Moses 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Кустович Кевин 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
13
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
4
14%
4
31%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
5
18%
3
23%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
3
23%
76-90

Пропущено

14
16
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
7
44%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Забито

28
18
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
11%
2
11%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
13
46%
6
33%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
5
31%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

56
31
20 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 8
7
13%
6
19%
1-15
4
7%
6
19%
16-30
9
16%
3
10%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
7
13%
2
6%
61-75
21
38%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

30
34
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
2
7%
9
26%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
7
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0
Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0
Эребру
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:0 28 17 5 6 57 - 36 56
2. Хальмстад 0:0 28 16 5 7 56 - 30 53
3. Эстер 28 13 9 6 47 - 32 48
4. Сковде АИК 28 11 10 7 38 - 34 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 0:1 28 11 9 8 42 - 35 42
7. Ландскруна 28 10 10 8 36 - 40 40
8. Сирианска Эскильстуна 28 11 4 13 46 - 44 37
9. Утсиктенс 28 10 6 12 37 - 41 36
10. Эребру 0:0 28 10 5 13 30 - 35 35
11. Йёнчёпинг 28 9 8 11 38 - 45 35
12. Вестерос 28 8 10 10 46 - 49 34
13. Эргрюте 28 7 11 10 41 - 41 32
14. Норрбю 28 7 7 14 31 - 46 28
15. Эстерсунд 28 6 9 13 28 - 41 27
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:0 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Хальмстад 0:0 14 9 2 3 28 - 14 29
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
8. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
9. Эребру 0:0 14 6 2 6 18 - 18 20
10. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
11. Браге 0:1 14 5 4 5 19 - 15 19
12. Йёнчёпинг 14 5 2 7 22 - 27 17
13. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
14. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
15. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
16. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 0:1 14 6 5 3 23 - 20 23
4. Сковде АИК 14 6 4 4 19 - 20 22
5. Броммапойкарна 1:0 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Эребру 0:0 14 4 3 7 12 - 17 15
11. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
12. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
16. Норрбю 14 2 2 10 16 - 31 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 13 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Эребру
4.45
6.30
6.40
Все Коэффициенты
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