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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
РБ Лейпциг
2:1
Перерыв
Реал Мадрид
2:0. Гол Кристофера Нкунку (виде...
1:0. Гол Йошко Гвардиола (видео)...

Ход матча

13'
Гвардиол Йошко
(Андре Силва)
1:0
18'
Нкунку Кристофер
2:0
44'
2:1
Винисиус Жуниор
(Асенсио Марко)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 175
РБ Лейпциг 7.4% (13)
X 19.4% (34)
Реал Мадрид 73.1% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Реал Мадрид
3.05
3.80
3.52
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
17
Собослаи
Доминик
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
22
Рюдигер
Антонио
12
Камавинга
Эдуардо
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Силва 2 0.4
Нкунку Кристофер 2 0.4
Вернер Тимо 1 0.2
Симакан Мохамед 1 0.2
Форсберг Эмиль 1 0.2
Гвардиол Йошко 1 0.2
Собослаи Доминик 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 3 0.6
Азар Эден 1 0.2
Асенсио Марко 1 0.2
Вальверде Федерико 1 0.2
Родриго 1 0.2
Модрич Лука 1 0.2
Рюдигер Антонио 1 0.2
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:2 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
2. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
3. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
4. Селтик 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:2 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
3. Селтик 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
3. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Селтик 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Адеми Ариян 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ВИНИСИУС ЖУНИОР!
    Асенсио ворвался в штрафную с правого края и на удобной высоте навесил в голову Винисиусу, тот из центра штрафной пробил в противоход Бласвиху, плюс штанга помогла бразильцу!
  • 43'
    "Реал" отвечает ударом Винисиуса с линии штрафной после передачи Камавинга - мяч покатился по центру и достался Бласвиху.
  • 41'
    Стремительная контратака удается хозяевам, Нкунку дожидается подключения Собослаи и катит на линию штрафной, но удар венгра пришелся точно в руки Куртуа.
  • Травма, повреждение
    40'
    Рюдигер оказывается на газоне на левом фланге после отмашки Андре Силвы, которая осталась незаметной для Даниэле Орсато.
  • Угловой
    38'
    Пятый угловой подряд получился наименее опасным, удается "РБ Лейпциг" отодвинуть игру от своих ворот.
  • Опасный момент
    37'
    После навеса Крооса и единоборства вверху мяч отскакивает к Винисиусу, который мощно заряжает с разворота - Бласвих успевает выставить кулаки и спасает свои ворота!
  • Угловой
    36'
    Теперь Кроос с углового крутит мяч во вратарскую, но Бласвих кулаками снаряд выбивает. Дальше гости зарабатывают еще один угловой.
  • Угловой
    35'
    Два угловых кряду исполнили футболисты "Реала", второй розыгрыш получился вроде не самым удачным, однако затем дриблинг Винисиуса приводит к очередному корнеру.
  • Опасный момент
    34'
    Родриго врывается в штрафную с левого края и наносит неприятный удар в ближнюю "девятку", однако Бласвих отбивает мяч на угловой!
  • 33'
    В параллельном матче этой группы "Селтик" забивает в ворота "Шахтёра", при таком раскладе "РБ Лейпциг" обеспечивает себе путевку в плей-офф уже сегодня.
  • 32'
    Камавинга перспективно покатил в чужую штрафную на Родриго, однако Орбан на мгновение бразильца опередил.
  • 31'
    55 процентов игрового времени мячом владеет "Реал", однако дивидендов впереди это не приносит, ударов в хозяйский створ как не было, так и нет.
  • 29'
    Затишье на поле в последние минуты, "Реал" пытается выбраться из этого нокдауна, устраивая перепасовку на чужой половине поля.
  • Угловой
    27'
    Угловой хозяева в этот раз разыграли, после розыгрыша партнеры нашли Форсберга в штрафной, но шведу в окружении троих защитников пробить не удалось.
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    • 26'
      Симакан играет в "стенку" с Нкунку на правом краю штрафной, но дальше немного притормаживает, подавая на дальнюю штангу с некоторым запозданием - мяч выбит на угловой.
    • 25'
      Пытается "Реал" встрепенуться, позиционная атака гостей завершается ударом Винисиуса из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа. Пока Бласвих без работы.
    • Угловой
      23'
      Орбан после навеса Собослаи с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, Орбан сыграл головой на опережение, но в цель не попал.
    • 22'
      Не в первый раз хозяева накрывают соперника у чужой штрафной, тут же Айдара пытается пробить из-за пределов штрафной, но мяч цепляет защитника и уходит на угловой.
    • 20'
      Симакан исполняет перспективную передачу в чужую штрафную с правого фланга, но Андре Силва не прочувствовал момент и к мячу не успел.
    • 19'
      Исторический матч для "Реала" в рамках текущего сезона - ранее мадридцы ни в Лиге чемпионов, ни в Ла Лиге не пропускали больше гола за игру.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! КРИСТОФФЕР НКУНКУ!
      Разыграли хозяева угловой, Раум направил мяч в штрафную, от Чуамени снаряд отскакивает к Нкунку, который расстреливает ворота Куртуа метров с десяти!
    • Опасный момент
      18'
      Угловой в этот раз получился не самым удачным, но атака всё равно завершается опасным моментом - Айдара закручивал мяч в дальний угол, но Куртуа потащил!
    • 17'
      Прострел с левого фланга оборона "Реала" прерывает, еще один угловой исполнят хозяева. Мы помним, чем завершился первый корнер.
    • Опасный момент
      16'
      Нкунку после передачи из глубины прорвался по левому полуфлангу, обыграл вышедшего за пределы штрафной Куртуа, однако в открытый створ попасть не смог!
    • 14'
      А вот такая картина может немного пошатнуть диспозицию в группе. Правда, в последнем туре "Реалу" принимать "Селтик", сложно представить, что мадридцы уступят "кельтам".
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЙОШКО ГВАРДИОЛ!
      Андре Силва после навеса Собослаи с углового пробил головой с отскоком от газона, Куртуа совершил впечатляющий сэйв, однако на добивании Гвардиол оказывается расторопнее всех!
    • 12'
      Атака хозяев правым флангом приводит к угловому - Начо прерывает прострел Симакана.
    • Фол, нарушение
      11'
      Камавинга набрал ход по центру и получил по ногам от Айдара, штрафной в центральной зоне мадридцы быстро разыграли, но подача у Винисиуса откровенно не получилась.
    • 9'
      Асенсио получает мяч от Васкеса на краю штрафной, прострел в центр прерывают защитники, а удар Родриго с подбора получается крайне неточным.
    • 8'
      Шлагер после единоборства с Рюдигером подскочил метра на полтора в воздух, но нарушения тут не случилось, защитник "Реала" сыграл в мяч.
    • 7'
      У "РБ Лейпциг" же пока идет борьба за второе место с "Шахтёром" - пока немцы на балл впереди, но в шестом туре играть очный матч, а по личным встречам преимущество пока у "горняков".
    • 6'
      "Реал" сегодня может обеспечить первое место в группе, причем для этого хватит и ничейного исхода.
    • Угловой
      5'
      Подача Асенсио с углового получилась неудачной, однако мяч тут же вернулся в Марко, в этот раз испанец навесил на дальнюю штангу, а Чуамени головой пробивает рядом со штангой.
    • 4'
      Винисиус зарабатывает угловой на правом фланге атаки, прострел бразильца прервал один из защитников.
    • 3'
      Напомним, что в Мадриде "Реал" победил со счётом 2:0 благодаря двум поздним мячам в исполнении Вальверде и Асенсио.
    • 2'
      Мощное начало в исполнении хозяев, Нкунку исполняет проникающий пас на левый край штрафной, Форсберг простреливает во вратарскую, а Куртуа впервые вступает в игру.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Реал Мадрид

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    7.2% (13)
    Ничья
    20% (36)
    Реал Мадрид
    72.8% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.22% (95)
    Меньше
    25.78% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (120)
    Нет
    6.25% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    35% (63)
    1:1 Ничья
    14.4% (26)
    1:3 Реал Мадрид
    6.1% (11)
    2:1 РБ Лейпциг
    5.6% (10)
    2:2 Ничья
    3.3% (6)
    2:3 Реал Мадрид
    2.2% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    2.2% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    1.1% (2)
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