Тур: 5. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Орсато Даниэле
2:1
Перерыв
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
1:0
18'
2:0
44'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
17
Васкес
Лукас
21
Родриго
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
34 Никкиш ЙонасВратарь
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
-
32 Дотор КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Силва
|2
|0.4
|Нкунку Кристофер
|2
|0.4
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|Симакан Мохамед
|1
|0.2
|Форсберг Эмиль
|1
|0.2
|Гвардиол Йошко
|1
|0.2
|Собослаи Доминик
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|3
|0.6
|Азар Эден
|1
|0.2
|Асенсио Марко
|1
|0.2
|Вальверде Федерико
|1
|0.2
|Родриго
|1
|0.2
|Модрич Лука
|1
|0.2
|Рюдигер Антонио
|1
|0.2
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|4.
|Селтик
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|3.
|Селтик
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Селтик
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Адеми Ариян
|4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Реал Мадрид
Исход игры
РБ Лейпциг
7.2% (13)
Ничья
20% (36)
Реал Мадрид
72.8% (131)
Тотал 2.5
Больше
74.22% (95)
Меньше
25.78% (33)
Обе команды забьют
Да
93.75% (120)
Нет
6.25% (8)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
35% (63)
1:1 Ничья
14.4% (26)
1:3 Реал Мадрид
6.1% (11)
2:1 РБ Лейпциг
5.6% (10)
2:2 Ничья
3.3% (6)
2:3 Реал Мадрид
2.2% (4)
0:1 Реал Мадрид
2.2% (4)
0:2 Реал Мадрид
1.1% (2)
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