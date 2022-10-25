После навеса Крооса и единоборства вверху мяч отскакивает к Винисиусу, который мощно заряжает с разворота - Бласвих успевает выставить кулаки и спасает свои ворота!

Пятый угловой подряд получился наименее опасным, удается "РБ Лейпциг" отодвинуть игру от своих ворот.

Рюдигер оказывается на газоне на левом фланге после отмашки Андре Силвы, которая осталась незаметной для Даниэле Орсато.

Стремительная контратака удается хозяевам, Нкунку дожидается подключения Собослаи и катит на линию штрафной, но удар венгра пришелся точно в руки Куртуа.

"Реал" отвечает ударом Винисиуса с линии штрафной после передачи Камавинга - мяч покатился по центру и достался Бласвиху.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ВИНИСИУС ЖУНИОР! Асенсио ворвался в штрафную с правого края и на удобной высоте навесил в голову Винисиусу, тот из центра штрафной пробил в противоход Бласвиху, плюс штанга помогла бразильцу!

Угловой хозяева в этот раз разыграли, после розыгрыша партнеры нашли Форсберга в штрафной, но шведу в окружении троих защитников пробить не удалось.

Затишье на поле в последние минуты, "Реал" пытается выбраться из этого нокдауна, устраивая перепасовку на чужой половине поля.

55 процентов игрового времени мячом владеет "Реал", однако дивидендов впереди это не приносит, ударов в хозяйский створ как не было, так и нет.

Камавинга перспективно покатил в чужую штрафную на Родриго, однако Орбан на мгновение бразильца опередил.

В параллельном матче этой группы "Селтик" забивает в ворота "Шахтёра", при таком раскладе "РБ Лейпциг" обеспечивает себе путевку в плей-офф уже сегодня.

Родриго врывается в штрафную с левого края и наносит неприятный удар в ближнюю "девятку", однако Бласвих отбивает мяч на угловой!

Два угловых кряду исполнили футболисты "Реала", второй розыгрыш получился вроде не самым удачным, однако затем дриблинг Винисиуса приводит к очередному корнеру.

Теперь Кроос с углового крутит мяч во вратарскую, но Бласвих кулаками снаряд выбивает. Дальше гости зарабатывают еще один угловой.

26' Симакан играет в "стенку" с Нкунку на правом краю штрафной, но дальше немного притормаживает, подавая на дальнюю штангу с некоторым запозданием - мяч выбит на угловой.

25' Пытается "Реал" встрепенуться, позиционная атака гостей завершается ударом Винисиуса из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа. Пока Бласвих без работы.

23' Орбан после навеса Собослаи с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, Орбан сыграл головой на опережение, но в цель не попал.

22' Не в первый раз хозяева накрывают соперника у чужой штрафной, тут же Айдара пытается пробить из-за пределов штрафной, но мяч цепляет защитника и уходит на угловой.

20' Симакан исполняет перспективную передачу в чужую штрафную с правого фланга, но Андре Силва не прочувствовал момент и к мячу не успел.

19' Исторический матч для "Реала" в рамках текущего сезона - ранее мадридцы ни в Лиге чемпионов, ни в Ла Лиге не пропускали больше гола за игру.

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! КРИСТОФФЕР НКУНКУ!

Разыграли хозяева угловой, Раум направил мяч в штрафную, от Чуамени снаряд отскакивает к Нкунку, который расстреливает ворота Куртуа метров с десяти!

18' Угловой в этот раз получился не самым удачным, но атака всё равно завершается опасным моментом - Айдара закручивал мяч в дальний угол, но Куртуа потащил!

17' Прострел с левого фланга оборона "Реала" прерывает, еще один угловой исполнят хозяева. Мы помним, чем завершился первый корнер.