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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 38
РБ Лейпциг 7.9% (3)
X 10.5% (4)
Реал Мадрид 81.6% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Реал Мадрид
3.05
3.95
3.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Силва 2 0.5
Вернер Тимо 1 0.25
Симакан Мохамед 1 0.25
Форсберг Эмиль 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Собослаи Доминик 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 0.5
Азар Эден 1 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Родриго 1 0.25
Модрич Лука 1 0.25
Рюдигер Антонио 1 0.25
Асенсио Марко 1 0.25
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. РБ Лейпциг Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Селтик Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Селтик Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Селтик Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 38
    РБ Лейпциг 7.9% (3)
    X 10.5% (4)
    Реал Мадрид 81.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.05
    3.95
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    7.9% (3)
    Ничья
    10.5% (4)
    Реал Мадрид
    81.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.88% (29)
    Меньше
    12.12% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    96.97% (32)
    Нет
    3.03% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    52.6% (20)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    2:1 РБ Лейпциг
    7.9% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    7.9% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    5.3% (2)
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