Тур: 5. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
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История личных встреч
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Силва
|2
|0.5
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|Симакан Мохамед
|1
|0.25
|Форсберг Эмиль
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|Собослаи Доминик
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|2
|0.5
|Азар Эден
|1
|0.25
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|Родриго
|1
|0.25
|Модрич Лука
|1
|0.25
|Рюдигер Антонио
|1
|0.25
|Асенсио Марко
|1
|0.25
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|4.
|Селтик
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Селтик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Селтик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид
Исход игры
РБ Лейпциг
7.9% (3)
Ничья
10.5% (4)
Реал Мадрид
81.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
87.88% (29)
Меньше
12.12% (4)
Обе команды забьют
Да
96.97% (32)
Нет
3.03% (1)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
52.6% (20)
1:1 Ничья
7.9% (3)
2:1 РБ Лейпциг
7.9% (3)
1:3 Реал Мадрид
7.9% (3)
2:3 Реал Мадрид
5.3% (2)
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