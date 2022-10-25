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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
ПСЖ
4:1
Перерыв
Маккаби Хайфа
0'
1:0
19' Гол
Месси Лионель
26' Желтая карточка
Сек Абдулай
27' Желтая карточка
Неймар
2:0
32' Гол
Мбаппе Килиан
3:0
35' Гол
Неймар
3:1
38' Гол
Сек Абдулай
40' Желтая карточка
Рамос Серхио
4:1
45' Гол
Месси Лионель

Ход матча

19'
Месси Лионель
(Мбаппе Килиан)
1:0
26'
 
Сек Абдулай
27'
Неймар
 
32'
Мбаппе Килиан
2:0
35'
Неймар
(Месси Лионель)
3:0
38'
3:1
Сек Абдулай
(Ацили Омер)
40'
Рамос Серхио
 
45'
Месси Лионель
(Мбаппе Килиан)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 152
ПСЖ 97.4% (148)
X 1.3% (2)
Маккаби Хайфа 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Маккаби Хайфа
1.12
9.00
33.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
14
Бернат
Хуан
17
Витинью
II
8
Фабиан
Руис
18
Саншеш
Ренату
30
Месси
Лионель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
44
Коэн
Джош
30
Сек
Абдулай
19
Батубинсика
Дилан
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
4
Мохамед
Али
II
6
Лави
Нета
16
Абу-Фани
Мохаммад
7
Ацили
Омер
10
Чери
Тьяронн
9
Пьерро
Францди
ПСЖ
4-3-2-1
Маккаби Хайфа
4-3-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (1) 1
Месси Лионель 4 0.8
Неймар 2 0.4
Верратти Марко 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.45
Чери Тьяронн 3 0.27
Ацили Омер 2 0.18
Мохамед Али II 2 0.18
Хазиза Долев 1 0.09
Дэвид Дин 1 0.09
Сундгрен Даниэль 1 0.09
Сек Абдулай 1 0.09
Абу-Фани Мохаммад 1 0.09
Корню Пьер 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Верратти Марко 3 0
Рамос Серхио 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Фабиан Руис 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Хазиза Долев 3 0
Сек Абдулай 2 0
Ацили Омер 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Корню Пьер 2 0
Планич Богдан 1 0
Чибота Мавис 1 0
Лави Нета 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0
Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
2. Бенфика 3:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Маккаби Хайфа 1:4 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
4. Ювентус 1:3 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. ПСЖ 4:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Маккаби Хайфа 1:4 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус 1:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика 3:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа 1:4 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
4. Ювентус 1:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Адеми Ариян 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен!
    Пока никаких шансов не оставляет "ПСЖ" своему сопернику. Гости вроде и атакуют, даже забили гол, но нет у них такой великолепной троицы в атаке, которая сегодня забивает на любой вкус. 4:1, мы сделаем паузу, встретимся через 15 минут.
  • Угловой
    45'
    Угловой заработали на левом фланге игроки "ПСЖ", подачу на ближнюю штангу исполнил Неймар, уверенно на выходе кулаком сыграл Коэн.
  • 45'
    Продолжили атаку игроки "Маккаби", в итоге с дальней дистанции по воротам пробил кто-то из гостей, но получилось не очень сильно, прямо по центру. Поймал Доннарумма.
  • Угловой
    45'
    Вновь угловой на правом фланге заработали игроки "Маккаби". Ацили к линии вратарской площадки навесил, тут уверенно сыграл на выходе Доннарумма, кулаком мяч выбив.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 2 гола - дубль!
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лионель Месси! 4:1!
    Ой, красота какая! На любой вкус сегодня забивают игроки "ПСЖ". Аргентинец дважды сыграл в пас с Мбаппе, перед штрафной площадью здорово качнул защитника и великолепным ударом отправил мяч в самый уголок ворот "Маккаби"!
  • 43'
    Чери прокинул мяч мимо Витинью и пробил сходу из-за пределов штрафной площади. Намного выше перекладины у него получилось, но отметим, что пробить ему дали.
  • 42'
    Заканчивается у нас первый тайм, игроки "ПСЖ" решили немного отдохнуть к перерыву, дают они сопернику неторопливо катать мяч на своей половине поля.
  • Желтая карточка
    40'
    Серхио Рамос у нас получил жёлтую карточку. Тут и по ногам сзади он пробил Пьерро, и в спину подтолкнул. В общем, всё справедливо.
  • 39'
    Игроки "ПСЖ" сразу попытались ответить, Мбаппе пробил с линии штрафной площади, но получилось не очень сильно, низом. Справился в этом эпизоде Коэн.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ Абдулай Сек! 3:1!
    Пациент скорее жив? Великолепно разыграли штрафной игроки "Маккаби". Ацили навесил с левого фланга к линии вратарской площадки, и выигравший верховую борьбу Сек переправил мяч в створ ворот Доннаруммы!
  • Фол, нарушение
    38'
    Корню получил мяч на левом фланге, Фабиан Руис правила нарушил. Штрафной готовят гости.
  • 37'
    Пожалуй, игра сделана. Совсем расстроились, судя по всему, игроки "Маккаби", обречённо продолжают встречу футболисты из Израиля.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Неймар! 3:0!
    И вновь вся троица забивает! Ренатут Саншеш отобрал мяч, и рванула троица в контратаку! Мбаппе на Месси, аргентинец здорово отыграл налево в штрафную на ход Неймару, который эффектно перебросил мяч в дальний угол ворот "Маккаби"! От штанги он влетел в сетку!
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Килиан Мбаппе! 2:0!
    Вновь убежали после углового в атаку игроки "ПСЖ". Мбаппе получил мяч на левом фланге, отыграл к линии штрафной на Неймара, получил ответный пас     уже в штрафной и попытался прострелить ещё раз на бразильца, но на этот раз перехватили гости, и мяч обратно к Килиану отскочил. Форвард понял, что надо решать самому, в итоге великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол! Очень красиво!
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    • 31'
      Чери получил мяч справа в штрафной площади соперника, попытался прострелить, и тут в подкате сыграл Ренату Саншеш, выбивший мяч на угловой.
    • 30'
      Есть такое чувство, что малыми силами сегодня "ПСЖ" будет стараться обойтись. Спокойно контролируют ход встречи парижане, не стремясь во что бы то ни стало бежать и разрывать соперника.
    • 28'
      Игра возобновилась, Мбаппе в порядке. Штрафной слева в итоге от лицевой мы увидели, в штрафной площади выше всех прыгнул Шон Гольберг и мяч вынес.
    • Желтая карточка
      27'
      Да, в голеностоп угодил Сек Мбаппе, и сейчас врачи "ПСЖ" на поле. Неймар продолжает тут бушевать, в итоге свою карточку получает. Казалось, что момент уже заигран, но бразилец продолжил спорить, в итоге и ему "горчичник".
    • Желтая карточка
      26'
      А у нас жёлтая карточка. Абдулай Сек жёстко сыграл на Мбаппе, прыгнув прямой ногой у лицевой линии в попытке прервать прострел. Неймар бросился на защиту своего партнёра, толкнул в грудь оппонента, в результате чего стычка у нас возникла.
    • Угловой
      24'
      Ацили справа навесил на дальнюю штангу, и если сразу пробить не удалось, то после повторного навеса Батубинсика до мяча добрался, исполнил головой, но получилось выше перекладины!
    • 24'
      Вновь атакует "Маккаби", пошла передача направо на Мохамеда Али, который намеревался ворваться вдоль лицевой линии в штрафную площадь, но смог там Бернат на угловой мяч отправить.
    • 23'
      А теперь уже удар в створ получился. Это Абу-Фани слева из-под защитника по воротам приложился, надёжно в ближнем углу сыграл Доннарумма, но тут и удар не таким уж сильным вышел.
    • 22'
      Пошли в атаку слева игроки "Маккаби", Абдулай Сек подключился, забрался в штрафную и даже удар по воротам намеревался нанести, но накрыл его Серхио Рамос.
    • 21'
      Барак Бакхар задумчиво смотрит на происходящее, вроде и не совсем уж сильно его команда жмётся к своим воротам, но тяжеловато играть против "ПСЖ" всё же.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лео Месси! 1:0!
      Массированная атака "ПСЖ". Руис получил мяч на правом краю штрафной, отыграл на дальнюю штангу на Месси, который в центре искал Мбаппе, но тому пробить не дали. Килиан отыграл обратно налево на Месси, и аргентинец после небольшой паузы решил пробить сам, отправив мяч в дальний угол!
    • 18'
      Никак не получается забить у игроков "ПСЖ", хотя несколько приличных подходов мы уже увидели.
    • 16'
      В атаке "Маккаби", Корню получил мяч на левом фланге, но наткнулся на Серхио Рамоса. Как оказалось, последним мяча коснулся именно игрок гостей, в итоге Доннарумма сыграет от своих ворот.
    • 15'
      Да, очень опасную контратаку могли разогнать игроки "ПСЖ", если бы не передержал мяч Неймар. Теперь игроки хозяев продолжают неторопливо катать играть в пас.
    • Угловой
      14'
      Вновь угловой игроки "Маккаби" заработали, разыграли его на левом фланге, но Мбаппе там здорово поставил корпус, сыграв в отборе. И тут же игроки "ПСЖ" убегали в контратаку, Килиан всеми силами просил мяч на правом фланге, но Неймар пас так и не сделал, совершив в итоге потерю.
    • Угловой
      12'
      Ацили справа разыграл угловой с партнёром, до подачи дело всё-таки дошло, но без адреса. Отбились игроки "ПСЖ".
    • 11'
      Абдулай Сек на правом фланге здорово отобрал мяч у Берната, умудрился сбегать в атаку, где заработал угловой. Неплохой рейд!
    • 10'
      Начинают игроки "ПСЖ" накручивать счётчик владения мячом, "Маккаби" тотальный прессинг не включает, но в то же время не даёт сопернику вольготно себя чувствовать.
    • Опасный момент
      9'
      Ух, какой момент опасный получился! Неймар отдал диагональную передачу низом в штрафную на Руиса, который оказался совсем один, вот только на приёме ошибся, далековато от себя мяч отпустил, в итоге пробивать пришлось поспешно, не попал в ближний угол Фабиан!
    • 9'
      Неплохой отрезок выдали игроки "Маккаби", для начала в матче с "ПСЖ" пойдёт. Вновь парижане забрали мяч под свой контроль, плетут очередную комбинацию в центре поля, борясь с прессингом соперника.
    • 8'
      Абу-Фани из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам "ПСЖ", но в створ попасть не получилось. Показалось, что пробегавший Хакими зацепил мяч, но арбитр показывает, что Доннарумма должен сыграть от ворот.
    • 7'
      Ух, как Рамос круто сыграл! Пошли вперёд гости, Пьерро получил мяч слева, рванул к воротам, но защитник "ПСЖ" смело прыгнул сзади и чисто выбил мяч! Вот что значит опыт!
    • 6'
      Спокойно начался наш первый тайм, "ПСЖ" начинает искать пути к воротам соперника, гости пока совсем без мяча.
    • 5'
      Мбаппе здорово слева рванул, ускользнув от защитника, а вот прострел от лицевой линии получился не самым точным. Никто из партнёров не успел забежать на ближнюю штангу.
    • 4'
      Возобновилась у нас игра, футболисты "ПСЖ" владеют мячом на первых минутах. Впрочем, мало кто в этом сомневался, как мне кажется. "Маккаби" старается прессинговать, но пока безуспешно.
    • А вот сразу и пауза в нашей игре образовалась. Буквально минуту с небольшим сыграли команды, и сразу фанаты "Маккаби" решил как следует зажечь. Да, дело о файерах, дым заволакивает поле.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля начали игроки "ПСЖ". В традиционной синей форме с белой полосой впереди играет команда хозяев, а гости в не менее традиционной для себя бело-зелёной форме.
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    Прогнозы на матч ПСЖ 4:1 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    ПСЖ
    97.4% (148)
    Ничья
    1.3% (2)
    Маккаби Хайфа
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.87% (90)
    Меньше
    29.13% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    23.62% (30)
    Нет
    76.38% (97)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    28.3% (43)
    2:0 ПСЖ
    22.4% (34)
    3:1 ПСЖ
    10.5% (16)
    4:0 ПСЖ
    7.9% (12)
    2:1 ПСЖ
    5.9% (9)
    4:1 ПСЖ
    2.6% (4)
    5:0 ПСЖ
    2.6% (4)
    1:0 ПСЖ
    1.3% (2)
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