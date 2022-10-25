Чери прокинул мяч мимо Витинью и пробил сходу из-за пределов штрафной площади. Намного выше перекладины у него получилось, но отметим, что пробить ему дали.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лионель Месси! 4:1! Ой, красота какая! На любой вкус сегодня забивают игроки "ПСЖ". Аргентинец дважды сыграл в пас с Мбаппе, перед штрафной площадью здорово качнул защитника и великолепным ударом отправил мяч в самый уголок ворот "Маккаби"!

Вновь угловой на правом фланге заработали игроки "Маккаби". Ацили к линии вратарской площадки навесил, тут уверенно сыграл на выходе Доннарумма, кулаком мяч выбив.

Продолжили атаку игроки "Маккаби", в итоге с дальней дистанции по воротам пробил кто-то из гостей, но получилось не очень сильно, прямо по центру. Поймал Доннарумма.

Угловой заработали на левом фланге игроки "ПСЖ", подачу на ближнюю штангу исполнил Неймар, уверенно на выходе кулаком сыграл Коэн.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока никаких шансов не оставляет "ПСЖ" своему сопернику. Гости вроде и атакуют, даже забили гол, но нет у них такой великолепной троицы в атаке, которая сегодня забивает на любой вкус. 4:1, мы сделаем паузу, встретимся через 15 минут.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Килиан Мбаппе! 2:0! Вновь убежали после углового в атаку игроки "ПСЖ". Мбаппе получил мяч на левом фланге, отыграл к линии штрафной на Неймара, получил ответный пас уже в штрафной и попытался прострелить ещё раз на бразильца, но на этот раз перехватили гости, и мяч обратно к Килиану отскочил. Форвард понял, что надо решать самому, в итоге великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол! Очень красиво!

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Неймар! 3:0! И вновь вся троица забивает! Ренатут Саншеш отобрал мяч, и рванула троица в контратаку! Мбаппе на Месси, аргентинец здорово отыграл налево в штрафную на ход Неймару, который эффектно перебросил мяч в дальний угол ворот "Маккаби"! От штанги он влетел в сетку!

Пожалуй, игра сделана. Совсем расстроились, судя по всему, игроки "Маккаби", обречённо продолжают встречу футболисты из Израиля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ Абдулай Сек! 3:1! Пациент скорее жив? Великолепно разыграли штрафной игроки "Маккаби". Ацили навесил с левого фланга к линии вратарской площадки, и выигравший верховую борьбу Сек переправил мяч в створ ворот Доннаруммы!

Игроки "ПСЖ" сразу попытались ответить, Мбаппе пробил с линии штрафной площади, но получилось не очень сильно, низом. Справился в этом эпизоде Коэн.

Серхио Рамос у нас получил жёлтую карточку. Тут и по ногам сзади он пробил Пьерро, и в спину подтолкнул. В общем, всё справедливо.

Заканчивается у нас первый тайм, игроки "ПСЖ" решили немного отдохнуть к перерыву, дают они сопернику неторопливо катать мяч на своей половине поля.

Барак Бакхар задумчиво смотрит на происходящее, вроде и не совсем уж сильно его команда жмётся к своим воротам, но тяжеловато играть против "ПСЖ" всё же.

Пошли в атаку слева игроки "Маккаби", Абдулай Сек подключился, забрался в штрафную и даже удар по воротам намеревался нанести, но накрыл его Серхио Рамос.

А теперь уже удар в створ получился. Это Абу-Фани слева из-под защитника по воротам приложился, надёжно в ближнем углу сыграл Доннарумма, но тут и удар не таким уж сильным вышел.

Вновь атакует "Маккаби", пошла передача направо на Мохамеда Али, который намеревался ворваться вдоль лицевой линии в штрафную площадь, но смог там Бернат на угловой мяч отправить.

Ацили справа навесил на дальнюю штангу, и если сразу пробить не удалось, то после повторного навеса Батубинсика до мяча добрался, исполнил головой, но получилось выше перекладины!

А у нас жёлтая карточка. Абдулай Сек жёстко сыграл на Мбаппе, прыгнув прямой ногой у лицевой линии в попытке прервать прострел. Неймар бросился на защиту своего партнёра, толкнул в грудь оппонента, в результате чего стычка у нас возникла.

Да, в голеностоп угодил Сек Мбаппе, и сейчас врачи "ПСЖ" на поле. Неймар продолжает тут бушевать, в итоге свою карточку получает. Казалось, что момент уже заигран, но бразилец продолжил спорить, в итоге и ему "горчичник".

Игра возобновилась, Мбаппе в порядке. Штрафной слева в итоге от лицевой мы увидели, в штрафной площади выше всех прыгнул Шон Гольберг и мяч вынес.

Есть такое чувство, что малыми силами сегодня "ПСЖ" будет стараться обойтись. Спокойно контролируют ход встречи парижане, не стремясь во что бы то ни стало бежать и разрывать соперника.

Чери получил мяч справа в штрафной площади соперника, попытался прострелить, и тут в подкате сыграл Ренату Саншеш, выбивший мяч на угловой.

19' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лео Месси! 1:0!

Массированная атака "ПСЖ". Руис получил мяч на правом краю штрафной, отыграл на дальнюю штангу на Месси, который в центре искал Мбаппе, но тому пробить не дали. Килиан отыграл обратно налево на Месси, и аргентинец после небольшой паузы решил пробить сам, отправив мяч в дальний угол!

18' Никак не получается забить у игроков "ПСЖ", хотя несколько приличных подходов мы уже увидели.

16' В атаке "Маккаби", Корню получил мяч на левом фланге, но наткнулся на Серхио Рамоса. Как оказалось, последним мяча коснулся именно игрок гостей, в итоге Доннарумма сыграет от своих ворот.

15' Да, очень опасную контратаку могли разогнать игроки "ПСЖ", если бы не передержал мяч Неймар. Теперь игроки хозяев продолжают неторопливо катать играть в пас.

14' Вновь угловой игроки "Маккаби" заработали, разыграли его на левом фланге, но Мбаппе там здорово поставил корпус, сыграв в отборе. И тут же игроки "ПСЖ" убегали в контратаку, Килиан всеми силами просил мяч на правом фланге, но Неймар пас так и не сделал, совершив в итоге потерю.

12' Ацили справа разыграл угловой с партнёром, до подачи дело всё-таки дошло, но без адреса. Отбились игроки "ПСЖ".

11' Абдулай Сек на правом фланге здорово отобрал мяч у Берната, умудрился сбегать в атаку, где заработал угловой. Неплохой рейд!

10' Начинают игроки "ПСЖ" накручивать счётчик владения мячом, "Маккаби" тотальный прессинг не включает, но в то же время не даёт сопернику вольготно себя чувствовать.

9' Ух, какой момент опасный получился! Неймар отдал диагональную передачу низом в штрафную на Руиса, который оказался совсем один, вот только на приёме ошибся, далековато от себя мяч отпустил, в итоге пробивать пришлось поспешно, не попал в ближний угол Фабиан!

9' Неплохой отрезок выдали игроки "Маккаби", для начала в матче с "ПСЖ" пойдёт. Вновь парижане забрали мяч под свой контроль, плетут очередную комбинацию в центре поля, борясь с прессингом соперника.

8' Абу-Фани из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам "ПСЖ", но в створ попасть не получилось. Показалось, что пробегавший Хакими зацепил мяч, но арбитр показывает, что Доннарумма должен сыграть от ворот.

7' Ух, как Рамос круто сыграл! Пошли вперёд гости, Пьерро получил мяч слева, рванул к воротам, но защитник "ПСЖ" смело прыгнул сзади и чисто выбил мяч! Вот что значит опыт!

6' Спокойно начался наш первый тайм, "ПСЖ" начинает искать пути к воротам соперника, гости пока совсем без мяча.

5' Мбаппе здорово слева рванул, ускользнув от защитника, а вот прострел от лицевой линии получился не самым точным. Никто из партнёров не успел забежать на ближнюю штангу.

4' Возобновилась у нас игра, футболисты "ПСЖ" владеют мячом на первых минутах. Впрочем, мало кто в этом сомневался, как мне кажется. "Маккаби" старается прессинговать, но пока безуспешно.

— А вот сразу и пауза в нашей игре образовалась. Буквально минуту с небольшим сыграли команды, и сразу фанаты "Маккаби" решил как следует зажечь. Да, дело о файерах, дым заволакивает поле.