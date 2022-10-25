Тур: 5. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Цвайер Феликс
4:1
Перерыв
0'
1:0
19' ГолМесси Лионель
26' Желтая карточкаСек Абдулай
27' Желтая карточкаНеймар
2:0
32' ГолМбаппе Килиан
3:0
35' ГолНеймар
3:1
38' ГолСек Абдулай
40' Желтая карточкаРамос Серхио
4:1
45' ГолМесси Лионель
Ход матча
19'
1:0
26'
27'
32'
2:0
35'
3:0
38'
3:1
40'
45'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
14
Бернат
Хуан
17
Витинью
II
10
Неймар
44
Коэн
Джош
30
Сек
Абдулай
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
44 Коэн ДжошВратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Фукс РойиВратарь
-
90 Машпати РоиВратарь
-
12 Менахем СунЗащитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
21 Дэвид ДинЗащитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
36 Элияху ИнонЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
-
33 Леви МаорПолузащитник
-
11 Чибота МависНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакхар Барак
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|1
|Месси Лионель
|4
|0.8
|Неймар
|2
|0.4
|Верратти Марко
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.45
|Чери Тьяронн
|3
|0.27
|Ацили Омер
|2
|0.18
|Мохамед Али II
|2
|0.18
|Хазиза Долев
|1
|0.09
|Дэвид Дин
|1
|0.09
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.09
|Сек Абдулай
|1
|0.09
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.09
|Корню Пьер
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|3
|0
|Верратти Марко
|3
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|3
|0
|Хазиза Долев
|3
|0
|Сек Абдулай
|2
|0
|Ацили Омер
|2
|0
|Менахем Сун
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Чибота Мавис
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
3
17
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0
Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Адеми Ариян
|4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч ПСЖ 4:1 Маккаби Хайфа
Исход игры
ПСЖ
97.4% (148)
Ничья
1.3% (2)
Маккаби Хайфа
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.87% (90)
Меньше
29.13% (37)
Обе команды забьют
Да
23.62% (30)
Нет
76.38% (97)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
28.3% (43)
2:0 ПСЖ
22.4% (34)
3:1 ПСЖ
10.5% (16)
4:0 ПСЖ
7.9% (12)
2:1 ПСЖ
5.9% (9)
4:1 ПСЖ
2.6% (4)
5:0 ПСЖ
2.6% (4)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
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