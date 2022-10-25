После скидки от Тэйлора пробивал по воротам метров с двадцати О'Райли, но мяч полетел точно в руки Трубину.

Отобрал мяч Якумакис на чужой половине поля, прошел вперед и пробил в дальний угол, но в красивом прыжке перевел на угловой Турбин.

Судаков с центра поля забросил в штрафную на Зубкова, но перехватил мяч в последний момент Картер-Викерс.

С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Тэйлор, но удар Траоре в касание перевел на угловой защитник.

Один на один с голкипером выскочил Мудрик после паса от Судакова, но вышел из ворот Харт и рукой отбил мяч в сторону.

Выиграл подбор у штрафной соперника Тэйлор и пробил по воротам, но точности этому выстрелу явно не хватило.

На фланге Матвиенко в подкате откровенно сбил соперника. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Со штрафного навесил Хакшабанович на ближнюю штангу, но здесь Матвиенко вынес сферу подальше от ворот.

Прорывался по флангу Тэйлор и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

Отобрал мяч на фланге Юранович и отдал вперед на Якумакиса, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Матвиенко.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Георгиос Якумакис! Удалось выйти вперед хозяевам. Пробивал по воротам Абада из пределов штрафной. Мяч рикошетом от ноги Матвиенко полетел к Якумакису, который в падении добил мяч точно в ближний нижний угол.

По флангу забросил Тэйлор на ход Фурухаси, но того опередил Бондарь и головой вынес мяч за боковую линию.

Со штрафного навесил Тэйлор на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч на угловой на лету Матвиенко.

С угла поля подавал Хакшабанович на линию вратарской, но здесь Степаненко выиграл верх и головой вынес сферу подальше.

30' Отобрал мяч в центре поля Судаков и отдал вперед на Траоре, который пробил издали, но мяч оказался точно в руках Харта.

29' Хакшабанович покатил в штрафную на ход Якумакису, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

28' Мог убегать на ворота соперника Мудрик после заброса от Степаненко, но Харт вышел за пределы штрафной и отвел угрозу.

27' По флангу забросил Бондаренко на ход Михайличенко, но тому добраться до мяча не удалось в пределах поля.

26' С фланга Юранович покатил в центр на Хакшабановича, но тот пробил в сантиметрах от дальней штанги, заставив понервничать болельщиков.

25' Забросил с центра поля в штрафную Судаков на ход Михайличенко, но тому не хватило скорости, чтобы добраться до мяча в пределах поля.

24' Пробивал головой по воротам Якумакис после подачи от Юрановича, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

23' С левого фланга Тэйлор на дальнюю штангу навесил, но не смог здесь никто из партнеров пробить по воротам.

22' С левого фланга прострелил в центр штрафной Мудрик. Здесь пытался пробить Траоре, но не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.