Тур: 5. Стадион: Селтик Парк. Главный судья: Гозубуик Сердар
1:0
Перерыв
Ход матча
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Харт
Джо
41
Хатате
Рео
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Маеда ДаизенНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
34 Петряк ИванНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Селтик
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|1
|0.2
|Жота Серран
|1
|0.2
|Фурухаси Кёго
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мудрик Михаил
|2
|0.4
|Зубков Александр
|2
|0.4
|Швед Марьян
|2
|0.4
|Траоре Лассина
|1
|0.2
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Судаков Георгий
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юранович Йосип
|1
|0
|Маеда Даизен
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конопля Ефим
|2
|0
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Игор Йовичевич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Селтик 3:4 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Хиберниан 6:1 Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Сент-Джонстон - Селтик 1:2 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 Селтик - Мазеруэлл 2:1 Сент-Миррен - Селтик 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0 Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|4.
|Селтик
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|3.
|Селтик
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Селтик
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Адеми Ариян
|4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Селтик 1:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Селтик
42.3% (63)
Ничья
36.2% (54)
Шахтёр Донецк
21.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
51.59% (65)
Меньше
48.41% (61)
Обе команды забьют
Да
87.3% (110)
Нет
12.7% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (45)
2:1 Селтик
24.8% (37)
1:2 Шахтёр Донецк
8.1% (12)
1:0 Селтик
6.7% (10)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:0 Селтик
2.7% (4)
1:3 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
3:2 Селтик
2.7% (4)
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