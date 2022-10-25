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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Селтик
1:0
Перерыв
Шахтёр Донецк
0'
31' Желтая карточка
Матвиенко Николай
1:0
34' Гол
Якумакис Георгиос

Ход матча

31'
 
Матвиенко Николай
34'
Якумакис Георгиос
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 144
Селтик 42.4% (61)
X 36.1% (52)
Шахтёр Донецк 21.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Шахтёр Донецк
4.30
5.92
4.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Харт
Джо
88
Юранович
Йосип
20
Картер-Викерс
Кэмерон
6
Дженц
Мориц
3
Тэйлор
Грэг
41
Хатате
Рео
33
О'Райли
Мэттью
11
Абада
Лиэль
9
Хакшабанович
Сеад
8
Фурухаси
Кёго
7
Якумакис
Георгиос
81
Трубин
Анатолий
23
Лукас
Тэйлор
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
2
Траоре
Лассина
Селтик
4-2-3-1
Шахтёр Донецк
4-1-4-1

История личных встреч

Селтик
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 1 0.2
Жота Серран 1 0.2
Фурухаси Кёго 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мудрик Михаил 2 0.4
Зубков Александр 2 0.4
Швед Марьян 2 0.4
Траоре Лассина 1 0.2
Михайличенко Богдан 0 0
Судаков Георгий 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юранович Йосип 1 0
Маеда Даизен 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Хатате Рео 1 0
Дженц Мориц 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конопля Ефим 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Игор Йовичевич 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Селтик 3:4 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Хиберниан 6:1 Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Сент-Джонстон - Селтик 1:2 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 Селтик - Мазеруэлл 2:1 Сент-Миррен - Селтик 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0 Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:2 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
2. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
3. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
4. Селтик 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:2 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
3. Селтик 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
3. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Селтик 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Адеми Ариян 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Тэйлор и пробил по воротам, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • Опасный момент
    44'
    Один на один с голкипером выскочил Мудрик после паса от Судакова, но вышел из ворот Харт и рукой отбил мяч в сторону.
  • Угловой
    43'
    С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Тэйлор, но удар Траоре в касание перевел на угловой защитник.
  • 42'
    Судаков с центра поля забросил в штрафную на Зубкова, но перехватил мяч в последний момент Картер-Викерс.
  • Опасный момент
    41'
    Отобрал мяч Якумакис на чужой половине поля, прошел вперед и пробил в дальний угол, но в красивом прыжке перевел на угловой Турбин.
  • 40'
    После скидки от Тэйлора пробивал по воротам метров с двадцати О'Райли, но мяч полетел точно в руки Трубину.
  • 39'
    С угла поля подавал Хакшабанович на линию вратарской, но здесь Степаненко выиграл верх и головой вынес сферу подальше.
  • Угловой
    38'
    Со штрафного навесил Тэйлор на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч на угловой на лету Матвиенко.
  • 37'
    По флангу забросил Тэйлор на ход Фурухаси, но того опередил Бондарь и головой вынес мяч за боковую линию.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Георгиос Якумакис! Удалось выйти вперед хозяевам. Пробивал по воротам Абада из пределов штрафной. Мяч рикошетом от ноги Матвиенко полетел к Якумакису, который в падении добил мяч точно в ближний нижний угол.
  • 34'
    Отобрал мяч на фланге Юранович и отдал вперед на Якумакиса, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Матвиенко.
  • 33'
    Прорывался по флангу Тэйлор и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 32'
    Со штрафного навесил Хакшабанович на ближнюю штангу, но здесь Матвиенко вынес сферу подальше от ворот.
  • Желтая карточка
    31'
    На фланге Матвиенко в подкате откровенно сбил соперника. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
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    • 30'
      Отобрал мяч в центре поля Судаков и отдал вперед на Траоре, который пробил издали, но мяч оказался точно в руках Харта.
    • Офсайд
      29'
      Хакшабанович покатил в штрафную на ход Якумакису, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 28'
      Мог убегать на ворота соперника Мудрик после заброса от Степаненко, но Харт вышел за пределы штрафной и отвел угрозу.
    • 27'
      По флангу забросил Бондаренко на ход Михайличенко, но тому добраться до мяча не удалось в пределах поля.
    • 26'
      С фланга Юранович покатил в центр на Хакшабановича, но тот пробил в сантиметрах от дальней штанги, заставив понервничать болельщиков.
    • 25'
      Забросил с центра поля в штрафную Судаков на ход Михайличенко, но тому не хватило скорости, чтобы добраться до мяча в пределах поля.
    • 24'
      Пробивал головой по воротам Якумакис после подачи от Юрановича, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 23'
      С левого фланга Тэйлор на дальнюю штангу навесил, но не смог здесь никто из партнеров пробить по воротам.
    • 22'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Мудрик. Здесь пытался пробить Траоре, но не смог добраться до мяча в борьбе с защитником. 
    • 21'
      С угла поля подавал Мудрик в центр штрафной, где пробивал головой Траоре, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 20'
      Пауза в матче. Присел на ровном месте на газон Судаков, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
    • 19'
      Ушел от соперника по флангу Мудрик и подал в центр штрафной на Зубкова, но тот не смог пробить в борьбе с защитником. 
    • 18'
      Теперь уже с угла поля навесил Абада в центр штрафной, где пробил головой О'Райли, но мяч полетел крайне неточно.
    • 17'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Михайличенко и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Картер-Викерс.
    • 16'
      Прорвался к штрафной соперника Судаков и покатил поперек на Мудрика, но тому пробить не позволил Дженц, выбив на угловой.
    • 15'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу Юранович. Здесь пробил с лету Фурухаси, но мяч оказался в руках Трубина.
    • 14'
      Забросил Зубков по правому флангу на ход Тэйлору, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 13'
      Забросил в штрафную соперника с правого фланга Тэйлор, но здесь Зубкову добраться до мяча не дал в силовой борьбе Дженц.
    • 12'
      В центре поля Юранович получил по ногам в борьбе против Мудрика. Штрафной удар исполнять будут игроки "Селтика".
    • 11'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Хакшабанович и с линии штрафной пробил по воротам, но угодил точно в спину Матвиенко.
    • 10'
      Диагональ исполнял Степаненко на левый фланг, куда забегал Мудрик, но мяч в последний момент перехватить удалось Юрановичу.
    • 9'
      Мягко забросил в штрафную Зубков на ход Траоре, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с двумя защитниками.
    • 8'
      Пробивал по воротам Якумакис после прострела от Фурухаси, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 7'
      Долго катают мяч на чужой половине поля "кельты" на старте матча, но пока без опасных моментов обходится.
    • 6'
      Обрезался на своей половине поля Трубин и подарил мяч Хакшабановичу, но попытка последнего отправить мяч издали в сетку оказалась неудачной.
    • 5'
      Прорвался по флангу Фурухаси и попытался подать в штрафную, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Хакшабанович в борьбе против Степаненко. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      Забросил мягко в штрафную соперника Абада на ход Якумакису, но того опередил вышедший из ворот Трубин.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черно-оранжевый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!
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    Прогнозы на матч Селтик 1:0 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Селтик
    42.3% (63)
    Ничья
    36.2% (54)
    Шахтёр Донецк
    21.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.59% (65)
    Меньше
    48.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    87.3% (110)
    Нет
    12.7% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (45)
    2:1 Селтик
    24.8% (37)
    1:2 Шахтёр Донецк
    8.1% (12)
    1:0 Селтик
    6.7% (10)
    2:2 Ничья
    4.7% (7)
    2:0 Селтик
    2.7% (4)
    1:3 Шахтёр Донецк
    2.7% (4)
    3:2 Селтик
    2.7% (4)
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