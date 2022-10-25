Костич навесил с левого края на ближний край вратарской, и мяч прилетел в Отаменди, подчистившего ситуацию.

Куадрадо подал корнер с правого края, на подборе были первыми туринцы, Костич неудачно сыграл в стенку с Гатти, и мяч для "Бенфики" отобрал Жоау Мариу.

Куадрадо вбросит мяч из-за боковой на своей половине поля. За неимением безопасных вариантов Хуан выкинул мяч на своего вратаря.

Энцо Зидан с подступов к штрафной из-под Гатти пробил низом чуть левее центра створа, и мяч намертво зафиксировал в руках Щесны.

Бонуччи сделал высокий заброс к линии чужой штрафной, и там после единоборства мяч отлетел к Влаходимосу.

Свисток на перерыв. "Бенфика" уверенно обыгрывает "Ювентус" по итогам первого тайма. "Орлы" сделали хорошую заявку на победу в сегодняшнем матче и на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А ведь до матча главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри грезил о победе своей команды с разницей в 2 мяча. Ну ничего, второй тайм для перелома ситуации у "бьянконери" ещё есть.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Рафа Силва! Жоау Мариу прострелил справа, а Рафа Силва оторвался в штрафной от пассивного Бонуччи и пяткой переправил мяч в сетку.

Да, в совсем незавидном положении оказался "Ювентус". И такое ощущение, что "орлы" готовы продолжать играть в атаку. С другой стороны, "старая синьора" при таком характере игры может пытаться ловить соперника на контрответах.

Исходя из турнирной таблицы, победа гораздо больше требуется команде Массимилиано Аллегри, а то она рискует вообще вылететь из еврокубков с четвёртого места в группе.

Длиннющий заброс последовал из глубины в штрафную "Бенфики", и мяч полетел за лицевую через голову разочарованного Маккенни.

Трудно сейчас начать атаку "Ювентусу", катают мяч около своей штрафной защитники туринской команды. Перешли наконец на чужую половину - и сами же выбили мяч в аут.

Мог сейчас забить "Юве"! Мойзе Кин попробовал повторить трюк Рафы Силвы и забить пяткой, только не попал таким образом в створ после доставки мяча от партнёра с левого фланга.

"Орлы" вновь овладели мячом в позиционной атаке. Катают его уверенно, смотрят свободные зоны и планируют забить ещё, если представится такая возможность.

Остаётся примерно три минуты до окончания первого тайма, и для "Ювентуса" было бы очень неплохо забить гол, что называется, в раздевалку.

Пенальти в ворота "Ювентуса"! Куадрадо сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь убрать мяч из зоны контроля Эурснеса.

Игроки "Ювентуса" недовольны. Видимо, говорят арбитру, что игра рукой была ненамеренная. Но чёткая на самом деле.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Жоау Мариу (с пенальти)! Под левую девятку загнал мяч бывший игрок московского "Локомотива" с 11-метровой отметки, а Щесны не угадал и двинулся в противоположную сторону.

Вечер явно не томный выдаётся в лигочемпионский вторник в Лиссабоне. Местные болельщики прыгают и радуются - ну а что ж им ещё делать?

Под прессингом игроки "Бенфики" отыграли назад на Влаходимоса, но ничего страшного, тот не дрогнул и спокойно сделал вынос далеко вперёд.

На Рабио теперь последовала скидка с перспективой опасного момента, однако Влаходимос не дремал и первый был на мяче.

Гонсалу Рамуш сам тоже упал на газон, уронив на чужой половине разгонявшего атаку гостей Гатти.

Маккенни на правом фланге обыграл Отаменди и навесил в штрафную, откуда Флорентину вторым этажом выбил мяч на угловой.

Куадрадо подал угловой с правого края, хозяева выбил на подступы к штрафной, и Локателли размашистым ударом попал в соперника.

Опасно у ворот "Бенфики"! Влахович откликнулся на прострел с левого края и пробил ногой с рикошетом от газона - получилось немного левее створа.

25' Достаточно быстро обменялись команды голами, для этого им потребовалась половина первого тайма. Что ж, тем интереснее должно быть дальше.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Душан Влахович!

Гол "Ювентуса" засчитан после видеоповтора. Видимо, видеоассистенты рассудили, что Мойзе Кин, находившийся в офсайде, коснулся мяча уже после того, как он от Влаховича пересёк ленточку... Да, именно так.

23' Главный арбитр слушает систему ВАР.

21' ГОЛ! 1:1! Офсайд! Гола нет! 1:0! Костич снова сделал кросс с левого края и заработал угловой, с которого навесил также он. Данило Луис скинул головой на правую штангу, где Влахович не переиграл с близкой дистанции Влаходимоса, а потом то ли он сам, то ли Мойзе Кин затолкал мяч в сетку.

21' Мойзе Кен не дотянулся до мяча после навеса партнёра с левого фланга. Подавал Костич.

20' Обошлось на этот раз без опасности в штрафной "бьянконери" после корнера. Закончилось всё спокойной скидкой Бонуччи головой назад, которую прогнозируемо забрал Щесны.

19' Гатти играет в падении на перехвате после прострела Жоау Мариу с правого фланга. Вновь заработала "Бенфика" угловой у чужих ворот.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Антониу Силва!

Хозяева разыграли корнер на левом краю, Энцо Зидан навесил на ближнюю штангу, и Антониу Силва, выигравший верх у Рабио, переправило мяч в сетку.

17' Гримальдо попытался доставить мяч в штрафную из зоны левого инсайда, случился рикошет от Маккенни, и в очередной раз хозяева исполнят угловой с левого фланга.

16' 63 на 37 процентов - такова сейчас статистика владения мячом в пользу лиссабонской команды.

16' На этом матче не работает система электронного определения офсайдов. Лайнсмены определяют "вне игры", что называется, на глазок.

15' Снова первыми на подборе после корнера были игроки "Бенфики", потом команды обменялись потерями, а дальше Энцо Зидан в простой ситуации отправил мяч в аут.

14' Бах открылся на линии офсайда, выкатил мяч назад к линии штрафной на Энцо Зидана, а его удар был заблокирован на угловой.

13' Влахович впереди не выиграл верховую борьбу после подачи, и на подборе был Куадрадо, который вскоре на правом фланге отдал пас Влаховичу в маленький офсайд.

12' Полуопасный момент сейчас возник у ворот "бьянконери". На левом полуфланге обороны Бонуччи махнул ногой мимо мяча и предоставил возможность для Рафы Силвы, несильно пробившего низом мимо дальнего угла.

12' Энцо Зидан подал угловой с левого края, верх снял "Ювентус", и гости выбили мяч далеко за центральную линию поля.

11' Бонуччи около центральной линии ударил сзади по икроножной мышце своего оппонента, судья не стал лезть в карман за карточкой.

10' Мойзе Кин немного пострадал в верховом противоборстве с Антониу Силвой, помощь врачей игроку "Ювентусу" не понадобилась.

9' Рафа Силва здорово обыгрался с Бахом на левом фланге и вывернул внешней стороной стопы красивый прострел в штрафную - безадресный, правда.

8' Маккенни отдал пас к линии штрафной на Влаховича, который думал покатил мяч находившемуся рядом Мойзе Кину, а на самом деле подарил сферу защитнику команды хозяев.

7' Энцо Зидан решился на сверхдальний удар, и мяч по кручёной траектории прошёл значительно выше створа.

6' Вырисовывается территориальное преимущество "Бенфики". А пока что Жоау Мариу допустил брак в середине поля, выбив мяч за боковую.

5' Разгоняется атака "старой синьоры", но нет, всё же она притормозилась. Куадрадо проскочил разреженное пространство в центре поля, а дальше продвижение вперёд у гостей закончилось.

4' Щесны сыграл на выходе, когда хозяева подали корнер, а потом Гатти успешно поставил корпус Жоау Мариу, и мяч ушёл за лицевую от "Бенфики". От ворот введёт мяч "Юве".

3' Жоау Мариу выполнил навес справа, и Куадрадо головой выбил мяч на корнер.

2' Гримальдо впереди на левом фланге не смог пройти Куадрадо и заработал для своей команды аут.

2' Пока ничего интересного на поле не происходит. Обе команды повладели мячом некоторый период времени без создания остроты.

1' "Бенфика" играет в красных футболках и гетрах и белых трусах, а "Ювентус" во всём чёрном.