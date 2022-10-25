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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Бенфика
3:1
Перерыв
Ювентус
0'
1:0
17' Гол
Силва Антониу
1:1
21' Гол
Влахович Душан
2:1
28' Пенальти
Мариу Жоау
3:1
35' Гол
Силва Рафа
3:1. Гол Рафа Силвы (видео). Лиг...
2:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (...
1:1. Гол Душана Влаховича (видео...
1:0. Гол Антониу Силвы (видео). ...

Ход матча

17'
Силва Антониу
(Зидан Энцо)
1:0
21'
1:1
Влахович Душан
28'
Мариу Жоау
2:1
35'
Силва Рафа
(Мариу Жоау)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 155
Бенфика 55.5% (86)
X 27.1% (42)
Ювентус 17.4% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Ювентус
2.15
3.70
44.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
19
Бонуччи
Леонардо
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
8
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
9
Влахович
Душан
18
Кин
Мойзе
Бенфика
4-2-3-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Ювентус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
МКЧ
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:1
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.44
Мариу Жоау 3 (3) 0.33
Силва Рафа 3 0.33
Нерес Давид 2 0.22
Зидан Энцо 2 0.22
Гримальдо Алехандро 1 0.11
Отаменди Николас 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Гонсалвеш Диогу 1 0.11
Араухо Перейра 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Яремчук Роман 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 2 0.4
Влахович Душан 2 0.4
Милик Аркадиуш 1 0.2
Маккенни Уэстон 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 3 0
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2
Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
2. Бенфика 3:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Маккаби Хайфа 1:4 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
4. Ювентус 1:3 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. ПСЖ 4:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Маккаби Хайфа 1:4 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус 1:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика 3:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа 1:4 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
4. Ювентус 1:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Адеми Ариян 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Бенфика" уверенно обыгрывает "Ювентус" по итогам первого тайма. "Орлы" сделали хорошую заявку на победу в сегодняшнем матче и на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А ведь до матча главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри грезил о победе своей команды с разницей в 2 мяча. Ну ничего, второй тайм для перелома ситуации у "бьянконери" ещё есть.
  • 45'
    Бонуччи сделал высокий заброс к линии чужой штрафной, и там после единоборства мяч отлетел к Влаходимосу. 
  • 45'
    Энцо Зидан с подступов к штрафной из-под Гатти пробил низом чуть левее центра створа, и мяч намертво зафиксировал в руках Щесны.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты.
  • 45'
    Куадрадо вбросит мяч из-за боковой на своей половине поля. За неимением безопасных вариантов Хуан выкинул мяч на своего вратаря.
  • Угловой
    44'
    Куадрадо подал корнер с правого края, на подборе были первыми туринцы, Костич неудачно сыграл в стенку с Гатти, и мяч для "Бенфики" отобрал Жоау Мариу.
  • 43'
    Костич навесил с левого края на ближний край вратарской, и мяч прилетел в Отаменди, подчистившего ситуацию.
  • 42'
    Остаётся примерно три минуты до окончания первого тайма, и для "Ювентуса" было бы очень неплохо забить гол, что называется, в раздевалку. 
  • 41'
    "Орлы" вновь овладели мячом в позиционной атаке. Катают его уверенно, смотрят свободные зоны и планируют забить ещё, если представится такая возможность.
  • Опасный момент
    40'
    Мог сейчас забить "Юве"! Мойзе Кин попробовал повторить трюк Рафы Силвы и забить пяткой, только не попал таким образом в створ после доставки мяча от партнёра с левого фланга.
  • 39'
    Трудно сейчас начать атаку "Ювентусу", катают мяч около своей штрафной защитники туринской команды. Перешли наконец на чужую половину - и сами же выбили мяч в аут.
  • 38'
    Длиннющий заброс последовал из глубины в штрафную "Бенфики", и мяч полетел за лицевую через голову разочарованного Маккенни.
  • 37'
    Исходя из турнирной таблицы, победа гораздо больше требуется команде Массимилиано Аллегри, а то она рискует вообще вылететь из еврокубков с четвёртого места в группе.
  • 36'
    Да, в совсем незавидном положении оказался "Ювентус". И такое ощущение, что "орлы" готовы продолжать играть в атаку. С другой стороны, "старая синьора" при таком характере игры может пытаться ловить соперника на контрответах.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Рафа Силва!
    Жоау Мариу прострелил справа, а Рафа Силва оторвался в штрафной от пассивного Бонуччи и пяткой переправил мяч в сетку.
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    • Опасный момент
      34'
      Опасно у ворот "Бенфики"! Влахович откликнулся на прострел с левого края и пробил ногой с рикошетом от газона - получилось немного левее створа.
    • 34'
      Куадрадо подал угловой с правого края, хозяева выбил на подступы к штрафной, и Локателли размашистым ударом попал в соперника.
    • Угловой
      33'
      Маккенни на правом фланге обыграл Отаменди и навесил в штрафную, откуда Флорентину вторым этажом выбил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Гонсалу Рамуш сам тоже упал на газон, уронив на чужой половине разгонявшего атаку гостей Гатти.
    • 31'
      На Рабио теперь последовала скидка с перспективой опасного момента, однако Влаходимос не дремал и первый был на мяче.
    • 30'
      Под прессингом игроки "Бенфики" отыграли назад на Влаходимоса, но ничего страшного, тот не дрогнул и спокойно сделал вынос далеко вперёд.
    • 29'
      Вечер явно не томный выдаётся в лигочемпионский вторник в Лиссабоне. Местные болельщики прыгают и радуются - ну а что ж им ещё делать?
    • Пенальти
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Жоау Мариу (с пенальти)!
      Под левую девятку загнал мяч бывший игрок московского "Локомотива" с 11-метровой отметки, а Щесны не угадал и двинулся в противоположную сторону.
    • 27'
      Игроки "Ювентуса" недовольны. Видимо, говорят арбитру, что игра рукой была ненамеренная. Но чёткая на самом деле.
    • Пенальти!
      26'
      Пенальти в ворота "Ювентуса"! Куадрадо сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь убрать мяч из зоны контроля Эурснеса.
    • 25'
      Достаточно быстро обменялись команды голами, для этого им потребовалась половина первого тайма. Что ж, тем интереснее должно быть дальше.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Душан Влахович!
      Гол "Ювентуса" засчитан после видеоповтора. Видимо, видеоассистенты рассудили, что Мойзе Кин, находившийся в офсайде, коснулся мяча уже после того, как он от Влаховича пересёк ленточку... Да, именно так.
    • Видеоповтор
      23'
      Главный арбитр слушает систему ВАР.
    • Офсайд
      21'
      ГОЛ! 1:1! Офсайд! Гола нет! 1:0! Костич снова сделал кросс с левого края и заработал угловой, с которого навесил также он. Данило Луис скинул головой на правую штангу, где Влахович не переиграл с близкой дистанции Влаходимоса, а потом то ли он сам, то ли Мойзе Кин затолкал мяч в сетку.
    • 21'
      Мойзе Кен не дотянулся до мяча после навеса партнёра с левого фланга. Подавал Костич.
    • 20'
      Обошлось на этот раз без опасности в штрафной "бьянконери" после корнера. Закончилось всё спокойной скидкой Бонуччи головой назад, которую прогнозируемо забрал Щесны.
    • Угловой
      19'
      Гатти играет в падении на перехвате после прострела Жоау Мариу с правого фланга. Вновь заработала "Бенфика" угловой у чужих ворот.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Антониу Силва!
      Хозяева разыграли корнер на левом краю, Энцо Зидан навесил на ближнюю штангу, и Антониу Силва, выигравший верх у Рабио, переправило мяч в сетку.
    • Угловой
      17'
      Гримальдо попытался доставить мяч в штрафную из зоны левого инсайда, случился рикошет от Маккенни, и в очередной раз хозяева исполнят угловой с левого фланга.
    • 16'
      63 на 37 процентов - такова сейчас статистика владения мячом в пользу лиссабонской команды.
    • 16'
      На этом матче не работает система электронного определения офсайдов. Лайнсмены определяют "вне игры", что называется, на глазок.
    • 15'
      Снова первыми на подборе после корнера были игроки "Бенфики", потом команды обменялись потерями, а дальше Энцо Зидан в простой ситуации отправил мяч в аут.
    • Угловой
      14'
      Бах открылся на линии офсайда, выкатил мяч назад к линии штрафной на Энцо Зидана, а его удар был заблокирован на угловой.
    • Офсайд
      13'
      Влахович впереди не выиграл верховую борьбу после подачи, и на подборе был Куадрадо, который вскоре на правом фланге отдал пас Влаховичу в маленький офсайд. 
    • 12'
      Полуопасный момент сейчас возник у ворот "бьянконери". На левом полуфланге обороны Бонуччи махнул ногой мимо мяча и предоставил возможность для Рафы Силвы, несильно пробившего низом мимо дальнего угла.
    • Угловой
      12'
      Энцо Зидан подал угловой с левого края, верх снял "Ювентус", и гости выбили мяч далеко за центральную линию поля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Бонуччи около центральной линии ударил сзади по икроножной мышце своего оппонента, судья не стал лезть в карман за карточкой.
    • 10'
      Мойзе Кин немного пострадал в верховом противоборстве с Антониу Силвой, помощь врачей игроку "Ювентусу" не понадобилась.
    • 9'
      Рафа Силва здорово обыгрался с Бахом на левом фланге и вывернул внешней стороной стопы красивый прострел в штрафную - безадресный, правда. 
    • 8'
      Маккенни отдал пас к линии штрафной на Влаховича, который думал покатил мяч находившемуся рядом Мойзе Кину, а на самом деле подарил сферу защитнику команды хозяев.
    • 7'
      Энцо Зидан решился на сверхдальний удар, и мяч по кручёной траектории прошёл значительно выше створа. 
    • 6'
      Вырисовывается территориальное преимущество "Бенфики". А пока что Жоау Мариу допустил брак в середине поля, выбив мяч за боковую.
    • 5'
      Разгоняется атака "старой синьоры", но нет, всё же она притормозилась. Куадрадо проскочил разреженное пространство в центре поля, а дальше продвижение вперёд у гостей закончилось.
    • 4'
      Щесны сыграл на выходе, когда хозяева подали корнер, а потом Гатти успешно поставил корпус Жоау Мариу, и мяч ушёл за лицевую от "Бенфики". От ворот введёт мяч "Юве".
    • Угловой
      3'
      Жоау Мариу выполнил навес справа, и Куадрадо головой выбил мяч на корнер.
    • 2'
      Гримальдо впереди на левом фланге не смог пройти Куадрадо и заработал для своей команды аут.
    • 2'
      Пока ничего интересного на поле не происходит. Обе команды повладели мячом некоторый период времени без создания остроты.
    • 1'
      "Бенфика" играет в красных футболках и гетрах и белых трусах, а "Ювентус" во всём чёрном.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Бенфика играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Бенфика: 58%, Ювентус: 42%.
    • 48'
      Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Бенфика
    • 47'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 47'
      Гатти Федерико выиграл воздушное противоборство у Рамуш Гонсалу.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Эурснес Фредрик из команды Бенфика поставил подножку. Пострадал Куадрадо Хуан
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Энцо Фернандес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Силва Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Бенфика: 60%, Ювентус: 40%.
    • 45'
      Куадрадо Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Отаменди Николас из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Куадрадо Хуан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Гримальдо Алехандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Отаменди Николас из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Гатти Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 41'
      Данило Луис выиграл воздушное противоборство у Рамуш Гонсалу.
    • 40'
      Контроль мяча: Бенфика: 62%, Ювентус: 38%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Бенфика
    • 40'
      Кин Мойзе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Костич Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Костич Филип из команды Ювентус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Ювентус контролирует мяч.
    • 38'
      Силва Антониу из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Отличный командный гол!
    • 36'
      Контроль мяча: Бенфика: 65%, Ювентус: 35%.
    • 36'
      Силва Рафа сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Мариу Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Мариу Жоау из команды Бенфика своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Мариу Жоау сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Силва Рафа из команды Бенфика забил фантастический гол левой пяткой!
    • 35'
      Бенфика идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Бонуччи Леонардо выиграл воздушное противоборство у Рамуш Гонсалу.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Бенфика
    • 34'
      Влахович Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Костич Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Костич Филип из команды Ювентус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Эурснес Фредрик успешно блокирует удар.
    • 34'
      Локателли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Отаменди Николас из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      33'
      Куадрадо Хуан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 33'
      Флорентину ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья свистит. Рамуш Гонсалу атаковал сзади соперника. Это Гатти Федерико заработал своей команде штрафной
    • 31'
      Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Бенфика: 71%, Ювентус: 29%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Бенфика
    • 29'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О О Л - Мариу Жоау из команды Бенфика забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Войцех Щенсный прыгнул не в ту сторону.
    • 28'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Бенфика пробьет пенальти!
    • 27'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      27'
      ПЕНАЛЬТИ! - Куадрадо Хуан играет рукой в штрафной! Куадрадо Хуан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 27'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 26'
      Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Контроль мяча: Бенфика: 68%, Ювентус: 32%.
    • 23'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 22'
      Команда Ювентус сравняла счет! Игра продолжается!
    • Офсайд
      22'
      Влахович Душан из команды Ювентус в офсайде
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Влахович Душан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 21'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ювентус!
    • Описание гола
      21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 21'
      Влаходимос Одиссеас делает важнейший сейв!
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Влахович Душан должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      Влахович Душан нанес удар головой, но Одиссеас Влаходимос спокойно отбил мяч.
    • 21'
      Данило Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      20'
      Костич Филип из команды Ювентус подал угловой слева.
    • 20'
      Контроль мяча: Бенфика: 66%, Ювентус: 34%.
    • 20'
      Бах Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Локателли Мануэль из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Энцо Фернандес из команды Бенфика подал угловой справа.
    • 19'
      Команда Бенфика забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 19'
      Гатти Федерико из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 17'
      Энцо Фернандес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      ГОООООЛ - Силва Антониу Бенфика забивает ударом головой
    • 17'
      Силва Антониу выиграл воздушное противоборство у Гатти Федерико.
    • 17'
      Энцо Фернандес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Энцо Фернандес из команды Бенфика своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      17'
      Энцо Фернандес из команды Бенфика разыграл угловой с левого угла.
    • 17'
      Бонуччи Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: Бенфика: 68%, Ювентус: 32%.
    • 16'
      Влахович Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Локателли Мануэль из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Энцо Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Гатти Федерико успешно блокирует удар.
    • 14'
      Энцо Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Эурснес Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Маккенни Уэстон выиграл воздушное противоборство у Эурснес Фредрик.
    • Офсайд
      14'
      Влахович Душан из команды Ювентус в офсайде
    • 13'
      Влахович Душан выиграл воздушное противоборство у Гримальдо Алехандро.
    • 13'
      Костич Филип из команды Ювентус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 13'
      Силва Рафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Бенфика пытается что-то создать.
    • 12'
      Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Бонуччи Леонардо из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Энцо Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Гатти Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья свистит. Бонуччи Леонардо атаковал сзади соперника. Это Рамуш Гонсалу заработал своей команде штрафной
    • 10'
      Контроль мяча: Бенфика: 60%, Ювентус: 40%.
    • 10'
      Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Силва Антониу выиграл воздушное противоборство у Кин Мойзе.
    • 9'
      Гатти Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Гатти Федерико из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Силва Рафа
    • 8'
      Бах Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Локателли Мануэль выиграл воздушное противоборство у Мариу Жоау.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 7'
      Энцо Фернандес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 7'
      Энцо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ювентус контролирует мяч.
    • 6'
      Бах Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Бенфика: 61%, Ювентус: 39%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 4'
      Гатти Федерико из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Щесны Войцех из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Энцо Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Куадрадо Хуан из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Силва Антониу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ювентус начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бенфика 3:1 Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Ювентус

    Исход игры
    Бенфика
    55.5% (86)
    Ничья
    27.1% (42)
    Ювентус
    17.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.99% (80)
    Меньше
    37.01% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    88.98% (113)
    Нет
    11.02% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    36.1% (56)
    1:1 Ничья
    21.9% (34)
    1:2 Ювентус
    9% (14)
    1:0 Бенфика
    7.1% (11)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    3:1 Бенфика
    1.9% (3)
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    Бенфика
    Ювентус
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