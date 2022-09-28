Тур: 5. Стадион: Эштадиу да Луш.
История личных встреч
Бенфика
Ювентус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.5
|Нерес Давид
|2
|0.25
|Мариу Жоау
|2 (2)
|0.25
|Силва Рафа
|2
|0.25
|Зидан Энцо
|2
|0.25
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.13
|Отаменди Николас
|1
|0.13
|Жилберто Жуниор
|1
|0.13
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.13
|Араухо Перейра
|1
|0.13
|Яремчук Роман
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабио Адриен
|2
|0.5
|Милик Аркадиуш
|1
|0.25
|Влахович Душан
|1
|0.25
|Маккенни Уэстон
|1
|0.25
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамуш Гонсалу
|3
|0
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Перин Маттиа
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2
Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Бенфика - Ювентус
Исход игры
Бенфика
55.6% (20)
Ничья
30.6% (11)
Ювентус
13.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (21)
Меньше
36.36% (12)
Обе команды забьют
Да
90.91% (30)
Нет
9.09% (3)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
44.4% (16)
1:1 Ничья
25% (9)
1:2 Ювентус
11.1% (4)
1:0 Бенфика
5.6% (2)
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