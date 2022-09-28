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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Бенфика
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 36
Бенфика 55.6% (20)
X 30.6% (11)
Ювентус 13.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Ювентус
2.02
3.90
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бенфика
Ювентус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
МКЧ
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:1
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.5
Нерес Давид 2 0.25
Мариу Жоау 2 (2) 0.25
Силва Рафа 2 0.25
Зидан Энцо 2 0.25
Гримальдо Алехандро 1 0.13
Отаменди Николас 1 0.13
Жилберто Жуниор 1 0.13
Гонсалвеш Диогу 1 0.13
Араухо Перейра 1 0.13
Яремчук Роман 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 2 0.5
Милик Аркадиуш 1 0.25
Влахович Душан 1 0.25
Маккенни Уэстон 1 0.25
Ди Мария Анхель 0 0
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 3 0
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2
Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
2. ПСЖ Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Маккаби Хайфа Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
4. Ювентус Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Ювентус Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 36
    Бенфика 55.6% (20)
    X 30.6% (11)
    Ювентус 13.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Ювентус
    2.02
    3.90
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бенфика - Ювентус

    Исход игры
    Бенфика
    55.6% (20)
    Ничья
    30.6% (11)
    Ювентус
    13.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (21)
    Меньше
    36.36% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (30)
    Нет
    9.09% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    44.4% (16)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    1:2 Ювентус
    11.1% (4)
    1:0 Бенфика
    5.6% (2)
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    Бенфика
    Ювентус
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