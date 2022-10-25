Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Габбия!!! Тонали со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Габбия оторвался от соперников и в падении головой отправил мяч в ближний угол ворот.

Калюлю с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Леау подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Адеми.

Стоит добавить, что Маттео Габбия забил в Лиге чемпионов свой первый мяч, стоит поздравить защитника "Милана" с этим небольшим достижением.

Капитан "Динамо" Ариян Адеми получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Тонали.

Угловой у ворот "Динамо". Тео выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" в Загребе переигрывает местное "Динамо" со счётом 1:0. Пока что единственный мяч в этой встрече после подачи со стандарта от Сандро Тонали забил Маттео Габбия. В целом, можно сказать, что счёт в матче вполне по игре. Команда Стефана Пиоли смотрелась в Хорватии активнее и свой гол вполне заслужила.

Калюлю с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру выиграл позиционную борьбу у Перича и головой пробил под правый угол ворот, Ливакович в прыжке спас свою команду.

Леау пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел довольно слабо, Ливакович справился с ним без всякого труда.

Теперь уже Тео в центре поля нарушил правила против Мохаррами. На этот раз игроки загребского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ребич при рывке вперёд по правому флангу отмахнулся от Любичича, Шимон Марциняк решил обойтись без жёлтой карточки.

Любичич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Ребича Роберт упустил мяч за лицевую линию поля.

Петкович на правой половине поля нарушил правила против Беннасера. "Милан" заработал довольно неплохо стандарт.

Леау с левого фланга выполнил хороший заброс в центр штрафной площади на Ребича, совсем немного не хватило Анте, чтобы в касание пробить по воротам "Динамо".

Оршич от центрального круга на половине поля "Милана" выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Иванушецу, мяч полетел слишком сильно, в итоге получился подарок для Татарушану.

Ребич с правого фланга выполнил плохую подачу в штрафную площадь, игроки "Динамо" перехватили мяч без всякого труда.

Угловой у ворот "Динамо". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, Петкович выиграл верховую борьбу за мяч у Жиру и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Калюлю выполнил передачу на ход Ребичу по правому флангу, Анте в итоге выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Ребич получил мяч на правом углу штрафной площади, Анте подработал его, а затем пробил по воротам, Мишич отлично сыграл в подкате и блокировал попытку.

Мохаррами с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Оршич сыграл неудачно и в касание слабо направил мяч точно в руки Татарушану.

Мишич прошёл вперёд по центру, а затем Йосип пробил по воротам из-за пределов штрафной площади из-под Габбии, мяч полетел в очередной раз довольно слабо, Татарушану выловил его без всякого труда.

Мохаррами под давлением Тео у своей штрафной площади на левой половине поля выполнил плохой пас назад на Ливаковича, едва Ребич при игре в подкате не перехватил мяч.

Ребич вновь активно поработал на правом фланге, а затем Анте выполнил подачу в центр штрафной площади, Перич головой выбил мяч в аут.

23' Ребич пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Шутало.

22' Ребич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Любичича.

21' Теперь уже Ристовски пробил в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, Кьяер, который был в центре штрафной площади, грамотно блокировал попытку.

20' Иванушец с левой половины поля от линии штрафной площади неприятно пробил в дальний угол ворот, Татарушану в прыжке отбил мяч на правый фланг.

19' Оршич получил передачу на ход по левому флангу от Любичича, Мислав ушёл к лицевой линии поля и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мохаррами головой направил мяч к левой штанге мимо Татарушану, но тут уже Габбия успел расположиться во вратарской и разрядить обстановку у своих ворот.

18' Ребич прошёл вперёд по правому флангу, а затем Анте от углового флажка выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

17' Из глубины поля последовал заброс на ход Петковичу по правой половине поля, Татарушану вышел за пределы штрафной площади и головой сбросил мяч на Тео.

16' Ристовски с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут.

15' Любичич совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Роберт от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

14' Леау выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер и де Кетеларе поочерёдно били по воротам "Динамо", Перич и Ристовски поочерёдно грамотно блокировали попытки гостей.

13' Угловой у ворот "Динамо". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки загребского клуба спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за игроками "Милана".

12' Де Кетеларе вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Шарль выполнил передачу к линии вратарской, Жиру пяткой пробил по воротам, Ливакович ногой отбил непростой мяч, а уже после у форварда "Милана" был зафиксирован офсайд.

11' Вновь в штрафную площадь "Динамо" последовал заброс к центру, Ребич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ристовски.

10' Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог добраться до мяча.

9' Иванушец на левом фланге нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" заработали относительно неплохой стандарт.

8' Ребич теперь уже перестарался в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Мишича.

7' Тонали с углового покатил мяч в центр штрафной площади, Ребич зацепился за мяч и пробил по воротам под давлением соперника, мяч попал в Адеми.

6' Поднялся Ливакович после паузы, показал Доминик, что с ним всё нормально, готов голкипер "Динамо" продолжать матч.

5' Ливакович после игры в подкате в прошлом эпизоде подвернул голеностоп, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре.

4' И вот уже игроки "Милана" пошли в высокий прессинг, что заставило Перича выполнить плохую передачу назад на Ливаковича, мяч в итоге ушёл на угловой.

3' Мохаррами прошёл вперёд по правому флангу, а затем Садех выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

2' Игроки "Динамо" сразу же забрали мяч под свой контроль, но игроки хорватского клуба не собираются форсировать события и спокойно катают мяч в центре поля.