Тур: 5. Стадион: Максимир. Главный судья: Марциняк Шимон
0:1
Перерыв
Ход матча
39'
0:1
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Динамо Загреб
Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|5 (1)
|0.45
|Петкович Бруно
|3 (1)
|0.27
|Адеми Ариян
|2
|0.18
|Дрмич Йосип
|2
|0.18
|Любичич Роберт
|1
|0.09
|Перич Дино
|1
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.09
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|2
|0.4
|Габбия Маттео
|1
|0.2
|Побега Томмазо
|1
|0.2
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.2
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|4
|0
|Мохаррами Садех
|4
|0
|Мишич Йосип
|3
|0
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Петкович Бруно
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Оршич Мислав
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Марин Антонио
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Иванушец Лука
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|1
|Крунич Раде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
1
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
15
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хайдук - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 3:1 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0
Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0
Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Динамо Загреб
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Милан
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Динамо Загреб
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Адеми Ариян
|4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Милан
Исход игры
Динамо Загреб
3.2% (5)
Ничья
15.6% (24)
Милан
81.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
67.2% (84)
Меньше
32.8% (41)
Обе команды забьют
Да
80.8% (101)
Нет
19.2% (24)
Популярный счёт
1:2 Милан
48.7% (75)
1:1 Ничья
12.3% (19)
0:1 Милан
8.4% (13)
0:2 Милан
4.5% (7)
1:3 Милан
2.6% (4)
2:3 Милан
1.9% (3)
0:3 Милан
1.3% (2)
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