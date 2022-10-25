  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Динамо Загреб
0:1
Перерыв
Милан
0'
0:1
39' Гол
Габбия Маттео
43' Желтая карточка
Адеми Ариян

Ход матча

39'
0:1
Габбия Маттео
(Тонали Сандро)
43'
Адеми Ариян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 149
Динамо Загреб 3.4% (5)
X 15.4% (23)
Милан 81.2% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Милан
6.26
4.10
5.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
2
Мохаррами
Садех
14
Любичич
Роберт
7
Иванушец
Лука
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
9
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
12
Ребич
Анте
90
Де
Кетеларе
Шарль
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Динамо Загреб
3-5-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Загреб
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 5 (1) 0.45
Петкович Бруно 3 (1) 0.27
Адеми Ариян 2 0.18
Дрмич Йосип 2 0.18
Любичич Роберт 1 0.09
Перич Дино 1 0.09
Бочкай Петар 1 0.09
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 2 0.4
Габбия Маттео 1 0.2
Побега Томмазо 1 0.2
Жиру Оливье 1 (1) 0.2
Леау Рафаэл 0 0
Тео Эрнандес 0 0
Тонали Сандро 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 4 0
Мохаррами Садех 4 0
Мишич Йосип 3 0
Ристовски Стефан 2 0
Петкович Бруно 2 0
Батурина Мартин 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Оршич Мислав 1 0
Перич Дино 1 0
Гояк Амер 1 0
Марин Антонио 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Иванушец Лука 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Тонали Сандро 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
1
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хайдук - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Вараждин 3:1 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0
Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0
Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Милан 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
4. Динамо Загреб 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Милан 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Милан 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Динамо Загреб 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Адеми Ариян 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" в Загребе переигрывает местное "Динамо" со счётом 1:0. Пока что единственный мяч в этой встрече после подачи со стандарта от Сандро Тонали забил Маттео Габбия. В целом, можно сказать, что счёт в матче вполне по игре. Команда Стефана Пиоли смотрелась в Хорватии активнее и свой гол вполне заслужила. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Динамо". Тео выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Шимон Марциняк к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Динамо" Ариян Адеми получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Тонали. 
  • 44'
    Стоит добавить, что Маттео Габбия забил в Лиге чемпионов свой первый мяч, стоит поздравить защитника "Милана" с этим небольшим достижением. 
  • 43'
    Калюлю с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Леау подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Адеми. 
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Габбия!!! Тонали со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Габбия оторвался от соперников и в падении головой отправил мяч в ближний угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Петкович на правой половине поля нарушил правила против Беннасера. "Милан" заработал довольно неплохо стандарт. 
  • 40'
    Любичич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Ребича Роберт упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 39'
    Оршич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Тонали. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Ребич при рывке вперёд по правому флангу отмахнулся от Любичича, Шимон Марциняк решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Теперь уже Тео в центре поля нарушил правила против Мохаррами. На этот раз игроки загребского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Габбия в центре поля нарушил правила против Петковича. Игроки "Динамо" быстро разыграли стандарт. 
  • 35'
    Леау пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел довольно слабо, Ливакович справился с ним без всякого труда. 
  • Опасный момент
    34'
    Калюлю с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру выиграл позиционную борьбу у Перича и головой пробил под правый угол ворот, Ливакович в прыжке спас свою команду. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Ребич вновь активно поработал на правом фланге, а затем Анте выполнил подачу в центр штрафной площади, Перич головой выбил мяч в аут. 
    • 32'
      Мохаррами под давлением Тео у своей штрафной площади на левой половине поля выполнил плохой пас назад на Ливаковича, едва Ребич при игре в подкате не перехватил мяч. 
    • 31'
      Мишич прошёл вперёд по центру, а затем Йосип пробил по воротам из-за пределов штрафной площади из-под Габбии, мяч полетел в очередной раз довольно слабо, Татарушану выловил его без всякого труда. 
    • 30'
      Мохаррами с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Оршич сыграл неудачно и в касание слабо направил мяч точно в руки Татарушану. 
    • 29'
      Ребич получил мяч на правом углу штрафной площади, Анте подработал его, а затем пробил по воротам, Мишич отлично сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 28'
      Калюлю выполнил передачу на ход Ребичу по правому флангу, Анте в итоге выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Угловой
      27'
      Угловой у ворот "Динамо". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, Петкович выиграл верховую борьбу за мяч у Жиру и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 26'
      Ребич с правого фланга выполнил плохую подачу в штрафную площадь, игроки "Динамо" перехватили мяч без всякого труда. 
    • 25'
      Оршич от центрального круга на половине поля "Милана" выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Иванушецу, мяч полетел слишком сильно, в итоге получился подарок для Татарушану. 
    • 24'
      Леау с левого фланга выполнил хороший заброс в центр штрафной площади на Ребича, совсем немного не хватило Анте, чтобы в касание пробить по воротам "Динамо". 
    • 23'
      Ребич пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Шутало. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Ребич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Любичича. 
    • 21'
      Теперь уже Ристовски пробил в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, Кьяер, который был в центре штрафной площади, грамотно блокировал попытку. 
    • Опасный момент
      20'
      Иванушец с левой половины поля от линии штрафной площади неприятно пробил в дальний угол ворот, Татарушану в прыжке отбил мяч на правый фланг.
    • Опасный момент
      19'
      Оршич получил передачу на ход по левому флангу от Любичича, Мислав ушёл к лицевой линии поля и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мохаррами головой направил мяч к левой штанге мимо Татарушану, но тут уже Габбия успел расположиться во вратарской и разрядить обстановку у своих ворот. 
    • 18'
      Ребич прошёл вперёд по правому флангу, а затем Анте от углового флажка выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 17'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Петковичу по правой половине поля, Татарушану вышел за пределы штрафной площади и головой сбросил мяч на Тео. 
    • 16'
      Ристовски с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут. 
    • 15'
      Любичич совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Роберт от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 14'
      Леау выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер и де Кетеларе поочерёдно били по воротам "Динамо", Перич и Ристовски поочерёдно грамотно блокировали попытки гостей. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Динамо". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки загребского клуба спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за игроками "Милана". 
    • Офсайд
      12'
      Де Кетеларе вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Шарль выполнил передачу к линии вратарской, Жиру пяткой пробил по воротам, Ливакович ногой отбил непростой мяч, а уже после у форварда "Милана" был зафиксирован офсайд. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Вновь в штрафную площадь "Динамо" последовал заброс к центру, Ребич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ристовски. 
    • 10'
      Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Иванушец на левом фланге нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" заработали относительно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Ребич теперь уже перестарался в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Мишича. 
    • Угловой
      7'
      Тонали с углового покатил мяч в центр штрафной площади, Ребич зацепился за мяч и пробил по воротам под давлением соперника, мяч попал в Адеми. 
    • 6'
      Поднялся Ливакович после паузы, показал Доминик, что с ним всё нормально, готов голкипер "Динамо" продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Ливакович после игры в подкате в прошлом эпизоде подвернул голеностоп, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
    • 4'
      И вот уже игроки "Милана" пошли в высокий прессинг, что заставило Перича выполнить плохую передачу назад на Ливаковича, мяч в итоге ушёл на угловой. 
    • 3'
      Мохаррами прошёл вперёд по правому флангу, а затем Садех выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 2'
      Игроки "Динамо" сразу же забрали мяч под свой контроль, но игроки хорватского клуба не собираются форсировать события и спокойно катают мяч в центре поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня у "Милана" есть немало проблем с составом, а в Загребе и без этого многим командам бывает очень тяжело, однако, здесь команде Стефано Пиоли как раз и нужно доказывать, что она достойна места в плей-офф Лиги чемпионов. 
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Динамо Загреб 0:1 Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Милан

    Исход игры
    Динамо Загреб
    3.2% (5)
    Ничья
    15.6% (24)
    Милан
    81.2% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.2% (84)
    Меньше
    32.8% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    80.8% (101)
    Нет
    19.2% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    48.7% (75)
    1:1 Ничья
    12.3% (19)
    0:1 Милан
    8.4% (13)
    0:2 Милан
    4.5% (7)
    1:3 Милан
    2.6% (4)
    2:3 Милан
    1.9% (3)
    0:3 Милан
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Загреб
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     