Джан метров с 30-ти пробил по воротам соперника, но сфера прямо в Ортегу прилетела. Тот спокойно сыграл в воротах, забрав снаряд.

Безобразие, конечно, что в таком прекрасном поединке, с такой великолепной вывеской мы не видим ни голов, ни опасных моментов.

Беллингем получил мяч в чужой штрафной, после чего пробил в дальний угол. Мяч спокойно в руки Ортеги прилетел. Слишком уверенная игра кипера.

Отличная подготовка к игре у "Боруссии". Вообще моментов не имеет коллектив горожан. Нет совершенно их. И неоткуда взяться.

Близится у нас концовка первого тайма. Фоден с левого края простреливал мяч в штрафную "Боруссии" - "шмели" уверенно выносят мяч в сторону от рамки.

Если бы я сказал, что первый тайм закончится со счетом 0:0 перед игрой, меня бы назвали сумасшедшим. Две великолепно атакующие команды не показали впереди практически ничего. Снова Джан у нас с дальней дистанции лупит по трибунам.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых голов обходятся противники.

В прессинге пытается играть "Сити". Фоден успел сферу отвоевать, но тут же под прессингом со стороны противника он мяч теряет, упуская за пределы поля.

Продолжают фанаты активно освистывать футболистов "Сити", которые мячом владеют, но не обостряют. Сбивает Джан Холанна. В мяч сыграно, но рефери ставит штрафной.

Альварес вторую карточку в матче получает. Его мы сегодня совсем на поле не видим. Как будто растворился на футбольном газоне аргентинец.

Фодена сейчас просто на "оле" спиной закрыл Джан, который хоть и уступал оппоненту в скорости, но компенсировал этот недостаток за счет габаритов.

Холанн получил передачу от партнера сейчас на подступах к штрафной, попытался пробить, но из ворот на него выдвинулся защитник, который попытку обострить накрыл.

Мукоко получил сейчас мяч в центр штрафной, но пробить не успел. Сразу твое защитников выбросились на него, отбив снаряд к центру поля.

МОМЕНТИЩЕ! Рейна с правого края снова простреливает мяч в центр штрафной, и 17-летний Мукоко в касание посылает сферу рядом с левой стойкой!

Последняя 10-минутка в матче пошла. По-прежнему не видим мы с вами высокой активности в матче. Пару моментов за тайм имели оппоненты Для такой вывески это слишком скромно.

25' Ну, и "Боруссия" тоже как-то слишком слабо атакует. Рейна получил мяч после прострела от Адейеми, и сфера прилетела прямо по позиции Ортеги.

24' Да, удручает футбол в исполнении манчестерской команды пока. Совсем не впечатляет это унылое владение мячом. Мы с вами тоже требуем красивого футбола!

22' Канселу получил мяч на левом фланге сейчас, но не успел выполнить прострел в чужую штрафную. Во "вне игры" оказался Жоау в этом эпизоде.

21' Очень долго "Сити" возится с мячом, и публика сейчас недовольна. Не ради такого футбола она пришла сегодня на стадион. Все жду хлеба и зрелищ.

20' Отбились после подачи корнера хозяева. Практически 20 минут отыграли соперники. Чаще мячом владеет "Сити", я бы даже сказал, что постоянно, но самый опасный момент создали манчестерцы.

18' Фоден сейчас отрабатывает в обороне, выбивая мяч за боковую линию. Следом на Холанна две передачи с правого края идут, но Хуммельс головой блокирует прострелы. Первый в матче угловой.

17' Ортега! Спасает кипер "Сити" свой коллектив! Адейеми по правому флангу убежал к воротам соперника, нанес он выстрел по центру, и кипер манчестерской команды среагировал!

15' Родри дальний удар по воротам соперника сейчас нанес, но слишком далек был от успеха игрок "Сити". Мяч намного левее цели полетел тут.

14' Фоден на левый фланг, на Канселу сейчас переводил снаряд, но мяч до адресата не дошел. Оборонцы "шмелей" уверенно выбивают мяч в сторону от рамки.