  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Боруссия Д
0:0
Перерыв
Манчестер Сити
0'
7' Желтая карточка
Канселу Жоау
31' Желтая карточка
Альварес Хулиан

Ход матча

7'
 
Канселу Жоау
31'
 
Альварес Хулиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 153
Боруссия Д 6.5% (10)
X 18.3% (28)
Манчестер Сити 75.2% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Манчестер Сити
5.80
4.85
4.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
10
Азар
Торган
27
Адейеми
Карим
22
Беллингем
Джуд
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
7
Джованни
Рейна
18
Мукоко
Юссуфа
18
Ортега
Штефан
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
7
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
9
Холанн
Эрлинг
Боруссия Д
4-5-1
Манчестер Сити
4-4-2

История личных встреч

Боруссия Д
Манчестер Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
МКЧ
0:1
МКЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.8
Геррейру Рафаэл 2 0.4
Ройс Марко 1 0.2
Брандт Юлиан 1 0.2
Адейеми Карим 1 0.2
Джованни Рейна 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Мёнье Тома 0 0
Эзкан Салих 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1
Фоден Фил 1 0.2
Марез Рияд 1 (1) 0.2
Стоунс Джон 1 0.2
Диаш Рубен 1 0.2
Альварес Хулиан 1 0.2
Канселу Жоау 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 3 0
Мёнье Тома 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Серхио 0 1
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
56%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1
Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
3. Севилья Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Копенгаген Заявка 5 0 2 3 0 - 11 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Севилья Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Копенгаген Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 0 5
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Адеми Ариян 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых голов обходятся противники.
  • 44'
    Если бы я сказал, что первый тайм закончится со счетом 0:0 перед игрой, меня бы назвали сумасшедшим. Две великолепно атакующие команды не показали впереди практически ничего. Снова Джан у нас с дальней дистанции лупит по трибунам.
  • 43'
    Близится у нас концовка первого тайма. Фоден с левого края простреливал мяч в штрафную "Боруссии" - "шмели" уверенно выносят мяч в сторону от рамки.
  • 41'
    Отличная подготовка к игре у "Боруссии". Вообще моментов не имеет коллектив горожан. Нет совершенно их. И неоткуда взяться.
  • 40'
    Беллингем получил мяч в чужой штрафной, после чего пробил в дальний угол. Мяч спокойно в руки Ортеги прилетел. Слишком уверенная игра кипера.
  • 38'
    Безобразие, конечно, что в таком прекрасном поединке, с такой великолепной вывеской мы не видим ни голов, ни опасных моментов.
  • 37'
    Джан метров с 30-ти пробил по воротам соперника, но сфера прямо в Ортегу прилетела. Тот спокойно сыграл в воротах, забрав снаряд.
  • 36'
    Последняя 10-минутка в матче пошла. По-прежнему не видим мы с вами высокой активности в матче. Пару моментов за тайм имели оппоненты Для такой вывески это слишком скромно.
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТИЩЕ! Рейна с правого края снова простреливает мяч в центр штрафной, и 17-летний Мукоко в касание посылает сферу рядом с левой стойкой!
  • 33'
    Мукоко получил сейчас мяч в центр штрафной, но пробить не успел. Сразу твое защитников выбросились на него, отбив снаряд к центру поля.
  • 32'
    Холанн получил передачу от партнера сейчас на подступах к штрафной, попытался пробить, но из ворот на него выдвинулся защитник, который попытку обострить накрыл.
  • 31'
    Фодена сейчас просто на "оле" спиной закрыл Джан, который хоть и уступал оппоненту в скорости, но компенсировал этот недостаток за счет габаритов.
  • Желтая карточка
    30'
    Альварес вторую карточку в матче получает. Его мы сегодня совсем на поле не видим. Как будто растворился на футбольном газоне аргентинец.
  • Фол, нарушение
    28'
    Продолжают фанаты активно освистывать футболистов "Сити", которые мячом владеют, но не обостряют. Сбивает Джан Холанна. В мяч сыграно, но рефери ставит штрафной.
  • 27'
    В прессинге пытается играть "Сити". Фоден успел сферу отвоевать, но тут же под прессингом со стороны противника он мяч теряет, упуская за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Ну, и "Боруссия" тоже как-то слишком слабо атакует. Рейна получил мяч после прострела от Адейеми, и сфера прилетела прямо по позиции Ортеги. 
    • 24'
      Да, удручает футбол в исполнении манчестерской команды пока. Совсем не впечатляет это унылое владение мячом. Мы с вами тоже требуем красивого футбола!
    • Офсайд
      22'
      Канселу получил мяч на левом фланге сейчас, но не успел выполнить прострел в чужую штрафную. Во "вне игры" оказался Жоау в этом эпизоде.
    • 21'
      Очень долго "Сити" возится с мячом, и публика сейчас недовольна. Не ради такого футбола она пришла сегодня на стадион. Все жду хлеба и зрелищ.
    • 20'
      Отбились после подачи корнера хозяева. Практически 20 минут отыграли соперники. Чаще мячом владеет "Сити", я бы даже сказал, что постоянно, но самый опасный момент создали манчестерцы.
    • Угловой
      18'
      Фоден сейчас отрабатывает в обороне, выбивая мяч за боковую линию. Следом на Холанна две передачи с правого края идут, но Хуммельс головой блокирует прострелы. Первый в матче угловой.
    • Опасный момент
      17'
      Ортега! Спасает кипер "Сити" свой коллектив! Адейеми по правому флангу убежал к воротам соперника, нанес он выстрел по центру, и кипер манчестерской команды среагировал!
    • 15'
      Родри дальний удар по воротам соперника сейчас нанес, но слишком далек был от успеха игрок "Сити". Мяч намного левее цели полетел тут.
    • 14'
      Фоден на левый фланг, на Канселу сейчас переводил снаряд, но мяч до адресата не дошел. Оборонцы "шмелей" уверенно выбивают мяч в сторону от рамки.
    • 13'
      Беллингем уверенно сейчас перехватывает мяч, который летел в стороне Холанна. В подкате прекрасно было сыграно. Норвежец, что интересно, борьбу проиграл вчистую.
    • 12'
      Ожидаемо то, что "Сити" мяч захватил под свой контроль. Гости удерживают сферу и выманивают оппонента на себя. 
    • 11'
      Марез мягко принял мяч на правом фланге, перевел на противоположный в сторону Канселу, который в борьбе с защитником "Боруссии" заработал аут.
    • 10'
      Фоден получил мяч в центре, двинулся со снарядом в сторону ворот, но был встречен сразу двумя защитниками. "Боруссия" справилась в обороне и выбила сферу в центр поля.
    • 8'
      Брандт метил в правую от себя "девятку", но сфера полетела на метр выше ворот. Впрочем, голкипер "Сити" контролировал полет снаряда и взглядом проводил улетающий за пределы поля снаряд.
    • Желтая карточка
      7'
      Адейеме по центру разгонял атаку своей команды, после чего получил тычок в спину от Канселу. Рефери остановил игру, определив фол. Карточка Жоау.
    • 5'
      Присматриваются сопернику друг к другу. Пока ничего опасного нет на футбольном поле. Мне кажется, что голевые моменты мы еще увидим.
    • Фол, нарушение
      4'
      Азар получил удар по ногам тем временем. Действительно сбили его в районе центрального круга, но сразу же Торган поднялся с газона и встречу продолжил.
    • Офсайд
      3'
      Мукоко сходу оказался в положении "вне игры". В офсайд футболист попал, выскочив из-за спин защитников. Было очень неплохо, но все же игра остановлена.
    • 2'
      Футболисты "Боруссии" предстали перед нами в желто-черных цветах, тогда как игроки "Манчестер Сити" вышли на газон в голубых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Боруссия Д
    6.5% (10)
    Ничья
    18.3% (28)
    Манчестер Сити
    75.2% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.26% (102)
    Меньше
    17.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    94.35% (117)
    Нет
    5.65% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    45.1% (69)
    1:1 Ничья
    10.5% (16)
    1:3 Манчестер Сити
    7.2% (11)
    2:3 Манчестер Сити
    5.9% (9)
    2:2 Ничья
    4.6% (7)
    2:1 Боруссия Д
    2.6% (4)
    0:2 Манчестер Сити
    2.6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия Д
    Манчестер Сити
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     