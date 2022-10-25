Тур: 5. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Масса Давиде
0:0
Перерыв
Ход матча
7'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
25
Зюле
Никлас
10
Азар
Торган
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
36 Роте ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия Д
Манчестер Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.8
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.4
|Ройс Марко
|1
|0.2
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|Адейеми Карим
|1
|0.2
|Джованни Рейна
|0
|0
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|Фоден Фил
|1
|0.2
|Марез Рияд
|1 (1)
|0.2
|Стоунс Джон
|1
|0.2
|Диаш Рубен
|1
|0.2
|Альварес Хулиан
|1
|0.2
|Канселу Жоау
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эзкан Салих
|3
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Серхио
|0
|1
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
56%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1
Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 11
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Адеми Ариян
|4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Боруссия Д
6.5% (10)
Ничья
18.3% (28)
Манчестер Сити
75.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
82.26% (102)
Меньше
17.74% (22)
Обе команды забьют
Да
94.35% (117)
Нет
5.65% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
45.1% (69)
1:1 Ничья
10.5% (16)
1:3 Манчестер Сити
7.2% (11)
2:3 Манчестер Сити
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:1 Боруссия Д
2.6% (4)
0:2 Манчестер Сити
2.6% (4)
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