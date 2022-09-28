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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 34
Боруссия Д 2.9% (1)
X 26.5% (9)
Манчестер Сити 70.6% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Манчестер Сити
5.29
5.10
4.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Боруссия Д
Манчестер Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
МКЧ
0:1
МКЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 1
Геррейру Рафаэл 2 0.5
Ройс Марко 1 0.25
Брандт Юлиан 1 0.25
Адейеми Карим 1 0.25
Джованни Рейна 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Мёнье Тома 0 0
Эзкан Салих 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1.25
Фоден Фил 1 0.25
Марез Рияд 1 (1) 0.25
Стоунс Джон 1 0.25
Диаш Рубен 1 0.25
Альварес Хулиан 1 0.25
Канселу Жоау 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 3 0
Мёнье Тома 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Серхио 0 1
Родри Эрнандес 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
56%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1
Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Боруссия Д Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
4. Копенгаген Заявка 4 0 2 2 0 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Копенгаген Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Севилья Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Копенгаген Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Боруссия Д 2.9% (1)
    X 26.5% (9)
    Манчестер Сити 70.6% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.29
    5.10
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боруссия Д - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Манчестер Сити

    Исход игры
    Боруссия Д
    2.9% (1)
    Ничья
    26.5% (9)
    Манчестер Сити
    70.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    96.97% (32)
    Нет
    3.03% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    52.9% (18)
    1:1 Ничья
    20.6% (7)
    1:3 Манчестер Сити
    8.8% (3)
    2:2 Ничья
    5.9% (2)
    2:3 Манчестер Сити
    5.9% (2)
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    Боруссия Д
    Манчестер Сити
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