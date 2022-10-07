Тур: 6. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
6' Желтая карточкаAleks Chidomere
8' Желтая карточкаЛебеденко Александр
9' Желтая карточкаДахновский Виталий
23' Желтая карточкаШестаков Михаил
0:1
29' ГолПрядун Максим
34' Желтая карточкаМирошник Роман
35' Желтая карточкаФедорив Виталий
45' Желтая карточкаРоманюк Юрий
0:2
57' ГолКаплиенко Александр
1:2
79' ПенальтиКлёц Дмитрий
90'+4
Ход матча
23'
29'
0:1
34'
35'
45'
57'
79'
1:2
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кныш ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|3 (1)
|0.5
|Дахновский Виталий
|2
|0.33
|Кучеров Валерий
|1
|0.17
|Шестаков Михаил
|1
|0.17
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|3
|0.5
|Панасенко Сергей
|1
|0.17
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.17
|Каплиенко Александр
|1
|0.17
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.17
|Aleks Chidomere
|1
|0.17
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.17
|Картушов Егор
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Демченко Егор
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахновский Виталий
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Лебеденко Александр
|2
|0
|Пасич Геннадий
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Федорив Виталий
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Ралюченко Андрей
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
|Aleks Chidomere
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0
Металлист
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1
Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|5.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Ингулец
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
Прогнозы на матч Верес 1:2 Металлист
Исход игры
Верес
41.2% (47)
Ничья
32.5% (37)
Металлист
26.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
1:0 Верес
23.7% (27)
1:2 Металлист
16.7% (19)
2:1 Верес
15.8% (18)
0:1 Металлист
4.4% (5)
0:2 Металлист
3.5% (4)
2:0 Верес
1.8% (2)
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