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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Верес
1:2
Конец матча
Металлист
0'
6' Желтая карточка
Aleks Chidomere
8' Желтая карточка
Лебеденко Александр
9' Желтая карточка
Дахновский Виталий
23' Желтая карточка
Шестаков Михаил
0:1
29' Гол
Прядун Максим
34' Желтая карточка
Мирошник Роман
35' Желтая карточка
Федорив Виталий
45' Желтая карточка
Романюк Юрий
0:2
57' Гол
Каплиенко Александр
1:2
79' Пенальти
Клёц Дмитрий
90'+4
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
99
Квасный
Николай
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
24
Федорив
Виталий
26
Каплиенко
Александр
4
Чайковский
Игорь
12
Yevgen
Pidlepenets
70
Aleks
Chidomere
29
Танковский
Вячеслав
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
Верес
Металлист

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 3 (1) 0.5
Дахновский Виталий 2 0.33
Кучеров Валерий 1 0.17
Шестаков Михаил 1 0.17
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.5
Панасенко Сергей 1 0.17
Yevgen Pidlepenets 1 0.17
Каплиенко Александр 1 0.17
Oleksandr Mizyuk 1 0.17
Aleks Chidomere 1 0.17
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.17
Картушов Егор 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Демченко Егор 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахновский Виталий 3 0
Мирошник Роман 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Пасич Геннадий 2 0
Вовченко Семён 2 0
Сергийчук Михаил 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Владислав 1 0
Гагун Роман 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 3 0
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Федорив Виталий 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Aleks Chidomere 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0
Металлист
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1
Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
5. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 0:0 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
16. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 0:0 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Романюк Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 114
    Верес 41.2% (47)
    X 32.5% (37)
    Металлист 26.3% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Верес 1:2 Металлист

    Исход игры
    Верес
    41.2% (47)
    Ничья
    32.5% (37)
    Металлист
    26.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (36)
    1:0 Верес
    23.7% (27)
    1:2 Металлист
    16.7% (19)
    2:1 Верес
    15.8% (18)
    0:1 Металлист
    4.4% (5)
    0:2 Металлист
    3.5% (4)
    2:0 Верес
    1.8% (2)
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