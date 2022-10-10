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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 13.
Арсенал Тула
 
Позже
Алания
Прогнозы 140
Арсенал Тула 44.3% (62)
X 35.7% (50)
Алания 20% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Алания
2.44
3.30
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Алания

История личных встреч

Арсенал Тула
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 7 0.58
Панченко Кирилл 5 (2) 0.42
Ткачёв Сергей 3 0.25
Алиев Камран 2 0.17
Григалава Гиа 1 0.08
Яковлев Михаил 1 0.08
Кайнов Максим 1 0.08
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 5 0.42
Машуков Ислам 4 (1) 0.33
Багаев Алан 2 0.17
Засеев Азамат 1 0.08
Качмазов Сослан 1 0.08
Корян Аршак 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Хугаев Алан 1 0.08
Мазурин Андрей 1 0.08
Петров Максим Вячеславович 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Кочиев Хетаг 1 0.08
Хабалов Алан 1 (1) 0.08

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панченко Кирилл 2 1
Сериков Илья 2 1
Луценко Евгений 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Григалава Гиа 1 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
7
64%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
5
23%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
6
30%
7
32%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0
Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Алания Заявка 12 7 4 1 21 - 11 25
3. КАМАЗ Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
4. Енисей Заявка 13 6 5 2 20 - 15 23
5. Арсенал Тула Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
16. Велес Москва Заявка 13 3 1 9 11 - 20 10
17. Родина Москва Заявка 13 1 5 7 10 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
6. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
7. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
8. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
2. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Енисей Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
8. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
10. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
    Совсем скоро начнётся матч между командами: "Арсенал" - "Алания" в рамках 13-го тура Первой лиги.
    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут яркий футбол!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2022, осталось 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 140
Арсенал Тула 44.3% (62)
X 35.7% (50)
Алания 20% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Алания
2.44
3.30
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арсенал Тула - Алания онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Алания

Исход игры
Арсенал Тула
43.8% (63)
Ничья
35.4% (51)
Алания
20.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (67)
Меньше
43.7% (52)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
28.5% (41)
1:1 Ничья
25% (36)
1:2 Алания
9% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Арсенал Тула
6.3% (9)
2:0 Арсенал Тула
2.1% (3)
0:1 Алания
2.1% (3)
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