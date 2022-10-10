Тур: 13.
Позже
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
-
21 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Тарба ЗаурПолузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
82 Корян АршакНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Арсенал Тула
Алания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|7
|0.58
|Панченко Кирилл
|5 (2)
|0.42
|Ткачёв Сергей
|3
|0.25
|Алиев Камран
|2
|0.17
|Григалава Гиа
|1
|0.08
|Яковлев Михаил
|1
|0.08
|Кайнов Максим
|1
|0.08
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|5
|0.42
|Машуков Ислам
|4 (1)
|0.33
|Багаев Алан
|2
|0.17
|Засеев Азамат
|1
|0.08
|Качмазов Сослан
|1
|0.08
|Корян Аршак
|1
|0.08
|Хосонов Хетаг
|1
|0.08
|Хугаев Алан
|1
|0.08
|Мазурин Андрей
|1
|0.08
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0.08
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.08
|Кочиев Хетаг
|1
|0.08
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.08
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панченко Кирилл
|2
|1
|Сериков Илья
|2
|1
|Луценко Евгений
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
7
64%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
5
23%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
6
30%
7
32%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0
Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 11
|25
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 15
|23
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|6.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 9
|20
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|9.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 10
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 20
|10
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Волгарь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|6
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Алания
Исход игры
Арсенал Тула
43.8% (63)
Ничья
35.4% (51)
Алания
20.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (67)
Меньше
43.7% (52)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
28.5% (41)
1:1 Ничья
25% (36)
1:2 Алания
9% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Арсенал Тула
6.3% (9)
2:0 Арсенал Тула
2.1% (3)
0:1 Алания
2.1% (3)
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