Арсенал Тула

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Добрый вечер, уважаемые любители футбола!

Совсем скоро начнётся матч между командами: "Арсенал" - "Алания" в рамках 13-го тура Первой лиги.

Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут яркий футбол!