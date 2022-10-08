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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 13.
Арсенал Тула
 
Позже
Алания
Прогнозы 53
Арсенал Тула 47.2% (25)
X 34% (18)
Алания 18.9% (10)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал Тула
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 7 0.58
Панченко Кирилл 5 (2) 0.42
Ткачёв Сергей 3 0.25
Алиев Камран 2 0.17
Григалава Гиа 1 0.08
Яковлев Михаил 1 0.08
Кайнов Максим 1 0.08
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 5 0.42
Машуков Ислам 4 (1) 0.33
Багаев Алан 2 0.17
Засеев Азамат 1 0.08
Качмазов Сослан 1 0.08
Корян Аршак 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Хугаев Алан 1 0.08
Мазурин Андрей 1 0.08
Петров Максим Вячеславович 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Кочиев Хетаг 1 0.08
Хабалов Алан 1 (1) 0.08

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панченко Кирилл 2 1
Сериков Илья 2 1
Луценко Евгений 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Григалава Гиа 1 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
7
64%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
5
23%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
6
30%
7
32%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0
Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 12 7 4 1 21 - 11 25
2. Балтика Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Арсенал Тула Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. КАМАЗ Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5. Енисей Заявка 12 5 5 2 18 - 15 20
6. Рубин Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
7. Волгарь Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
8. Динамо Махачкала Заявка 12 4 6 2 10 - 9 18
9. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 5 3 16 - 12 17
10. Нефтехимик Заявка 12 4 3 5 9 - 8 15
11. Шинник Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. ФК Кубань Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Уфа Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
14. Акрон Заявка 12 2 5 5 10 - 19 11
15. Краснодар-2 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
16. Велес Москва Заявка 12 3 1 8 11 - 18 10
17. Родина Москва Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
18. Волга Ульяновск Заявка 12 1 3 8 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
3. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
5. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
6. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
7. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
9. Шинник Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17. Акрон Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
2. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
6. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
7. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
10. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
11. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 4
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 53
    Арсенал Тула 47.2% (25)
    X 34% (18)
    Алания 18.9% (10)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Алания

    Исход игры
    Арсенал Тула
    47.2% (25)
    Ничья
    34% (18)
    Алания
    18.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:2 Алания
    11.3% (6)
    2:2 Ничья
    9.4% (5)
    2:0 Арсенал Тула
    5.7% (3)
    1:0 Арсенал Тула
    5.7% (3)
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    Арсенал Тула
    Алания
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