Тур: 14.
История личных встреч
КАМАЗ
Енисей
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|4
|0.31
|Бабаев Владлен
|3
|0.23
|Мохаммад Амир
|2
|0.15
|Пальцев Валентин
|2
|0.15
|Гаглоев Александр
|2 (2)
|0.15
|Денисов Александр
|1
|0.08
|Полюткин Антон
|1
|0.08
|Сикоев Асланбек
|1
|0.08
|Серченков Сергей
|1
|0.08
|Таликин Дамир
|1
|0.08
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|4
|0.31
|Окладников Андрей
|3
|0.23
|Ломакин Александр
|2
|0.15
|Молтенинов Илья
|2
|0.15
|Саная Анзор
|2 (2)
|0.15
|Масловский Александр
|1
|0.08
|Кичин Валерий
|1
|0.08
|Феррейра Херман
|1
|0.08
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.08
|Апушников Егор
|1
|0.08
|Столбов Кирилл
|1
|0.08
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|6
|0
|Мохаммад Амир
|4
|1
|Абрамов Артём
|4
|0
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Гаглоев Александр
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Мамин Алексей
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардыбахин Вячеслав
|2
|1
|Саная Анзор
|3
|0
|Ланин Олег
|3
|0
|Кичин Валерий
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Феррейра Херман
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
6%
3
15%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
3
17%
1
5%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
Енисей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2
Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|2.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 15
|23
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 14
|22
|6.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 9
|20
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|9.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 10
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 20
|10
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Волгарь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|6
Прогнозы на матч КАМАЗ - Енисей
Исход игры
КАМАЗ
48.9% (23)
Ничья
29.8% (14)
Енисей
21.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
25.5% (12)
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:0 КАМАЗ
12.8% (6)
1:2 Енисей
8.5% (4)
1:0 КАМАЗ
6.4% (3)
0:2 Енисей
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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