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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
КАМАЗ
 
Позже
Енисей
Прогнозы 49
КАМАЗ 49% (24)
X 30.6% (15)
Енисей 20.4% (10)
Все прогнозы

История личных встреч

КАМАЗ
Енисей

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
КФ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.31
Бабаев Владлен 3 0.23
Мохаммад Амир 2 0.15
Пальцев Валентин 2 0.15
Гаглоев Александр 2 (2) 0.15
Денисов Александр 1 0.08
Полюткин Антон 1 0.08
Сикоев Асланбек 1 0.08
Серченков Сергей 1 0.08
Таликин Дамир 1 0.08
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 4 0.31
Окладников Андрей 3 0.23
Ломакин Александр 2 0.15
Молтенинов Илья 2 0.15
Саная Анзор 2 (2) 0.15
Масловский Александр 1 0.08
Кичин Валерий 1 0.08
Феррейра Херман 1 0.08
Бардыбахин Вячеслав 1 0.08
Апушников Егор 1 0.08
Столбов Кирилл 1 0.08

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 6 0
Мохаммад Амир 4 1
Абрамов Артём 4 0
Толстопятов Николай 4 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Гаглоев Александр 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0
Мамин Алексей 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 2 1
Саная Анзор 3 0
Ланин Олег 3 0
Кичин Валерий 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Иванов Егор 2 0
Масловский Александр 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Феррейра Херман 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
6%
3
15%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
3
17%
1
5%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
Енисей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2
Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
4. Енисей Заявка 13 6 5 2 20 - 15 23
5. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 20 - 14 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
16. Велес Москва Заявка 13 3 1 9 11 - 20 10
17. Родина Москва Заявка 13 1 5 7 10 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
6. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
7. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
8. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Енисей Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
8. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
10. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    КАМАЗ 49% (24)
    X 30.6% (15)
    Енисей 20.4% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КАМАЗ - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Енисей

    Исход игры
    КАМАЗ
    48.9% (23)
    Ничья
    29.8% (14)
    Енисей
    21.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    2:0 КАМАЗ
    12.8% (6)
    1:2 Енисей
    8.5% (4)
    1:0 КАМАЗ
    6.4% (3)
    0:2 Енисей
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Енисей
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