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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Урал
Прогнозы 50
Ростов 92% (46)
X 4% (2)
Урал 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Урал
1.84
4.60
4.62
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Урал

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 7 (1) 0.58
Полоз Дмитрий 7 (5) 0.58
Уткин Даниил 3 0.25
Глебов Данил 1 0.08
Миронов Алексей 1 0.08
Сильянов Александр 1 0.08
Байрамян Хорен 1 0.08
Мельников Степан 1 0.08
Осипенко Максим 1 (1) 0.08
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 3 0.25
Бикфалви Эрик 3 0.25
Ранджелович Лазар 2 0.17
Мишкич Даниэль 1 0.08
Юшин Александр 1 0.08
Быковский Илья 1 0.08
Газинский Юрий 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полоз Дмитрий 4 0
Прохин Данила 2 1
Уткин Даниил 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Песьяков Сергей 2 0
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Голенков Егор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Сильянов Александр 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Бевеев Мингиян 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Герасимов Алексей 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
13%
2
18%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
4
36%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
4
24%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1
Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0
Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 12 7 4 1 23 - 17 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 7 5 2 0 14 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Пари НН Майга Мамаду 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов.



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    • Прогнозы 50
    Ростов 92% (46)
    X 4% (2)
    Урал 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Урал
    1.84
    4.60
    4.62
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ростов - Урал

    Исход игры
    Ростов
    91.7% (44)
    Ничья
    4.2% (2)
    Урал
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    37.5% (18)
    2:0 Ростов
    27.1% (13)
    1:0 Ростов
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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