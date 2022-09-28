Тур: 13. Стадион: Ростов Арена.
История личных встреч
Ростов
Урал
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
20 матчей
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|7 (1)
|0.58
|Полоз Дмитрий
|7 (5)
|0.58
|Уткин Даниил
|3
|0.25
|Глебов Данил
|1
|0.08
|Миронов Алексей
|1
|0.08
|Сильянов Александр
|1
|0.08
|Байрамян Хорен
|1
|0.08
|Мельников Степан
|1
|0.08
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.08
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|3
|0.25
|Бикфалви Эрик
|3
|0.25
|Ранджелович Лазар
|2
|0.17
|Мишкич Даниэль
|1
|0.08
|Юшин Александр
|1
|0.08
|Быковский Илья
|1
|0.08
|Газинский Юрий
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Уткин Даниил
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Бевеев Мингиян
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
13%
2
18%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
4
36%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
4
24%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1
Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0
Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 17
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|20 - 28
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|16 - 23
|10
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Урал
Исход игры
Ростов
91.7% (44)
Ничья
4.2% (2)
Урал
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:1 Ростов
37.5% (18)
2:0 Ростов
27.1% (13)
1:0 Ростов
12.5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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