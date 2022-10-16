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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 27'
Сочи
0'
19' Желтая карточка
Джорджевич Лука
1:0
24' Гол
Чиркович Александар

Ход матча

19'
 
Джорджевич Лука
24'
Чиркович Александар
1:0
Прогнозы 135
Крылья Советов 35.6% (48)
X 37% (50)
Сочи 27.4% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Сочи
2.53
3.80
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
9
Пиняев
Сергей
14
Коваленко
Александр
8
Витюгов
Максим
31
Зотов
Георгий
15
Глушенков
Максим
30
Чиркович
Александар
20
Рахманович
Амер
35
Джанаев
Сослан
4
Сиссако
Мусса
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
17
Макарчук
Артём
10
Сарвели
Владислав
19
Шипунов
Тимофей
11
Джорджевич
Лука
Крылья Советов
4-4-2
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Крылья Советов
Сочи

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.31
Ежов Роман 3 0.23
Коваленко Александр 1 0.08
Якуба Денис 1 0.08
Рахманович Амер 1 0.08
Чиркович Александар 1 0.08
Пиняев Сергей 1 0.08
Шитов Владислав 1 0.08
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 9 (5) 0.69
Мелкадзе Георгий 4 0.31
Сарвели Владислав 3 0.23
Юсупов Артур 2 0.15
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.15
Цаллагов Ибрагим 1 0.08
Шипунов Тимофей 1 0.08
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Бейл Гленн 2 0
Евгеньев Роман 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Терехов Сергей 3 0
Дркушич Ваня 3 0
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Сиссако Мусса 0 1
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Батырев Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
5
36%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
31%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Сочи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи 0:1 Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов 1:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
11. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи 0:1 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов 1:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
3. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи 0:1 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Шипунов на чужой половине поля грубо сыграл против Бейла и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЧИРКОВИЧ!!! Глушенков справа со смещением в центр здорово прошёл вперёд и выдал пас налево на ход Чирковичу. Александар во шёл в штрафную площадь и низом точно пробил в ближний угол.
  • Офсайд
    23'
    Глушенков слева забрался в офсайд.
  • 22'
    Зотов слева навесил в центр штрафной площади, где Рахманович не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Сочи".
  • Желтая карточка
    21'
    Джордевич у чужой штрафной площади ударил по ногам Витюгова и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    20'
    Хозяева разыграли угловой удар. Пиняеву не удалось слева прорваться в штрафную площадь гостей.
  • 19'
    Удар Зотова слева от угла штрафной площади соперники заблокировали.
  • 18'
    Нобоа слева со штрафного навесил на Сиссако. Последовала скидка к дальней штанге на Дркушича, который нарушил правила в борьбе с Бейлом.
  • Фол, нарушение
    17'
    Бейл недалеко от угла штрафной площади сбил Шипунова.
  • Угловой
    16'
    Подача Нобоа от углового флага последовала на Сиссако, которого вверху опередили защитники "Крыльев Советов". Мяч выбит из штрафной площади хозяев.
  • Угловой
    15'
    Следующая подача Нобоа получилась примерно такой же, с аналогичным выносом от хозяев.
  • Угловой
    14'
    Нобоа от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч хозяева выбили.
  • 13'
    Нобоа сделал длинный заброс вперёд на Джорджевича. Овсянников вышел к линии штрафной площади, где и забрал мяч в руки опередив нападающего "Сочи".
  • 12'
    Зотов слева дошёл до линии штрафной площади, откуда пробил точно в Джанаева.
  • 11'
    У Цаллагова не получилась подача справа к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      10'
      Сарвели на правом фланге забрался в офсайд.
    • 9'
      Нобоа справа навесил на Сарвели, который грудью не смог сделать точную скидку на Маргасова.
    • Угловой
      8'
      Нобоа исполнил первый угловой удар в матче. Самарцы выбили мяч из штрафной площади.
    • 7'
      Нобоа сделал длинный заброс направо вперёд на Маргасова, чей прострел к воротам соперники заблокировали.
    • 6'
      Самарцам не удаётся пока просто подержать мяч. Всякая попытка перейти на чужую половину поля завершается потерей.
    • 5'
      Цаллагов с семнадцати  метров пробил в Сарвели, от ноги которого мяч полетел выше ворот.
    • 4'
      Длинный заброс Маргасова вперёд защитники "Крыльев Советов" прервали.
    • 3'
      Сочинцы неспешно начали мяч с перекатывания мяча на своей половине поля.
    • 2'
      "Крылья Советов" играют в синих футболках и тёмно-синих трусах, "Сочи" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Солидарность Арене"!
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    Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Сочи

    Исход игры
    Крылья Советов
    35.8% (49)
    Ничья
    37.2% (51)
    Сочи
    27% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    89.08% (106)
    Нет
    10.92% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (38)
    2:1 Крылья Советов
    20.4% (28)
    1:2 Сочи
    19.7% (27)
    1:0 Крылья Советов
    5.8% (8)
    2:2 Ничья
    5.1% (7)
    0:1 Сочи
    2.9% (4)
    3:2 Крылья Советов
    1.5% (2)
    3:1 Крылья Советов
    1.5% (2)
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    Крылья Советов
    Сочи
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