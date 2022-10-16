Тур: 13. Стадион: Солидарность Арена.
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
19'
24'
23
Бейл
Гленн
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Батырев АмирПолузащитник
-
Главный тренер: Точилин Александр
История личных встреч
Крылья Советов
Сочи
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|4
|0.31
|Ежов Роман
|3
|0.23
|Коваленко Александр
|1
|0.08
|Якуба Денис
|1
|0.08
|Рахманович Амер
|1
|0.08
|Чиркович Александар
|1
|0.08
|Пиняев Сергей
|1
|0.08
|Шитов Владислав
|1
|0.08
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|9 (5)
|0.69
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.31
|Сарвели Владислав
|3
|0.23
|Юсупов Артур
|2
|0.15
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|2
|0.15
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.08
|Шипунов Тимофей
|1
|0.08
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Бейл Гленн
|2
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Мелкадзе Георгий
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Дркушич Ваня
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Сиссако Мусса
|0
|1
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
5
36%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
31%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Сочи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|Сочи
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 21
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|Факел
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|0:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Сочи
Исход игры
Крылья Советов
35.8% (49)
Ничья
37.2% (51)
Сочи
27% (37)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
89.08% (106)
Нет
10.92% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (38)
2:1 Крылья Советов
20.4% (28)
1:2 Сочи
19.7% (27)
1:0 Крылья Советов
5.8% (8)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Сочи
2.9% (4)
3:2 Крылья Советов
1.5% (2)
3:1 Крылья Советов
1.5% (2)
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