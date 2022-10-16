Хозяева разыграли угловой удар. Пиняеву не удалось слева прорваться в штрафную площадь гостей.

Джордевич у чужой штрафной площади ударил по ногам Витюгова и получил жёлтую карточку.

Зотов слева навесил в центр штрафной площади, где Рахманович не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Сочи".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЧИРКОВИЧ!!! Глушенков справа со смещением в центр здорово прошёл вперёд и выдал пас налево на ход Чирковичу. Александар во шёл в штрафную площадь и низом точно пробил в ближний угол.

Шипунов на чужой половине поля грубо сыграл против Бейла и получил жёлтую карточку.

18' Нобоа слева со штрафного навесил на Сиссако. Последовала скидка к дальней штанге на Дркушича, который нарушил правила в борьбе с Бейлом.

17' Бейл недалеко от угла штрафной площади сбил Шипунова.

16' Подача Нобоа от углового флага последовала на Сиссако, которого вверху опередили защитники "Крыльев Советов". Мяч выбит из штрафной площади хозяев.

15' Следующая подача Нобоа получилась примерно такой же, с аналогичным выносом от хозяев.

14' Нобоа от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч хозяева выбили.

13' Нобоа сделал длинный заброс вперёд на Джорджевича. Овсянников вышел к линии штрафной площади, где и забрал мяч в руки опередив нападающего "Сочи".

12' Зотов слева дошёл до линии штрафной площади, откуда пробил точно в Джанаева.