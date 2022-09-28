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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Сочи

История личных встреч

Крылья Советов
Сочи

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.33
Ежов Роман 3 0.25
Коваленко Александр 1 0.08
Якуба Денис 1 0.08
Рахманович Амер 1 0.08
Пиняев Сергей 1 0.08
Шитов Владислав 1 0.08
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 9 (5) 0.75
Мелкадзе Георгий 4 0.33
Сарвели Владислав 3 0.25
Юсупов Артур 2 0.17
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.17
Цаллагов Ибрагим 1 0.08
Шипунов Тимофей 1 0.08
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Бейл Гленн 2 0
Евгеньев Роман 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Терехов Сергей 3 0
Дркушич Ваня 3 0
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Сиссако Мусса 0 1
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Батырев Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
5
36%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
31%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Сочи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 12 7 4 1 23 - 17 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 7 5 2 0 14 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Пари НН Майга Мамаду 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 40
    Крылья Советов 32.5% (13)
    X 27.5% (11)
    Сочи 40% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Сочи
    2.55
    3.66
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Сочи

    Исход игры
    Крылья Советов
    32.5% (13)
    Ничья
    27.5% (11)
    Сочи
    40% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    30% (12)
    2:1 Крылья Советов
    22.5% (9)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    1:0 Крылья Советов
    7.5% (3)
    0:1 Сочи
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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    Крылья Советов
    Сочи
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