Тур: 13. Стадион: Нижний Новгород.
13
Гойло
Никита
24
Гоцук
Кирилл
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Пари НН
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.42
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.33
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.17
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.17
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.08
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|Гоцук Кирилл
|1
|0.08
|Майга Мамаду
|1
|0.08
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|8
|0.67
|Вендел Маркус
|6
|0.5
|Мостовой Андрей
|5
|0.42
|Сергеев Иван
|4
|0.33
|Кузяев Далер
|3 (1)
|0.25
|Мантуан Густаво
|2
|0.17
|Клаудиньо
|1
|0.08
|Ловрен Деян
|1
|0.08
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.08
|Родригао де Соуза
|1
|0.08
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|5
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Агапов Илья
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
5
50%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
1
33%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
50%
3
14%
61-75
2
33%
8
36%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
32
3 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
0
0%
4
13%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
8
47%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90
Пропущено
20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
15%
1
17%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
33%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
2
10%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2
Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2
Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|Факел
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Зенит
Исход игры
Пари НН
5.1% (8)
Ничья
4.5% (7)
Зенит
90.4% (141)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (79)
Меньше
35.25% (43)
Обе команды забьют
Да
58.2% (71)
Нет
41.8% (51)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.7% (37)
0:2 Зенит
22.4% (35)
1:3 Зенит
16% (25)
0:3 Зенит
5.8% (9)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:4 Зенит
1.9% (3)
0:1 Зенит
1.9% (3)
0:4 Зенит
1.9% (3)
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