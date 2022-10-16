—

Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором нижегородский "Пари НН" сыграет дома с петербургским "Зенитом".Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!