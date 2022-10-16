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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Зенит
Прогнозы 155
Пари НН 5.2% (8)
X 4.5% (7)
Зенит 90.3% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Зенит
9.20
5.60
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
44
Корнюшин
Даниил
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
17
Набиуллин
Эльмир
14
Михайлов
Ярослав
93
Сулейманов
Тимур
94
Рыбчинский
Дмитрий
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
17
Мостовой
Андрей
Пари НН
3-4-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Пари НН
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

КPП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.42
Калинский Николай 4 (4) 0.33
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.17
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.17
Стоцкий Дмитрий 1 0.08
Кротов Вячеслав 1 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.08
Майга Мамаду 1 0.08
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 8 0.67
Вендел Маркус 6 0.5
Мостовой Андрей 5 0.42
Сергеев Иван 4 0.33
Кузяев Далер 3 (1) 0.25
Мантуан Густаво 2 0.17
Клаудиньо 1 0.08
Ловрен Деян 1 0.08
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.08
Родригао де Соуза 1 0.08
Кассьерра Матео 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Ерохин Александр 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 5 0
Сулейманов Тимур 3 1
Агапов Илья 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Юлдошев Иброгимхалил 3 0
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Янсане Момо 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
5
50%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
1
33%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
50%
3
14%
61-75
2
33%
8
36%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
32
3 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
0
0%
4
13%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
8
47%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90

Пропущено

20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
15%
1
17%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
33%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
2
10%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2
Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2
Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
3. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором нижегородский "Пари НН" сыграет дома с петербургским "Зенитом".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 155
Пари НН 5.2% (8)
X 4.5% (7)
Зенит 90.3% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Зенит
9.20
5.60
5.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Пари НН - Зенит

Исход игры
Пари НН
5.1% (8)
Ничья
4.5% (7)
Зенит
90.4% (141)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (79)
Меньше
35.25% (43)
Обе команды забьют
Да
58.2% (71)
Нет
41.8% (51)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.7% (37)
0:2 Зенит
22.4% (35)
1:3 Зенит
16% (25)
0:3 Зенит
5.8% (9)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:4 Зенит
1.9% (3)
0:1 Зенит
1.9% (3)
0:4 Зенит
1.9% (3)
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