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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ЦСКА Москва
1:0
Первый тайм: 41'
Спартак Москва
0'
8' Желтая карточка
Промес Куинси
14' Желтая карточка
Соболев Александр
15' Желтая карточка
Барбоза Мойзес Роберто
1:0
17' Гол
Чалов Фёдор
19' Желтая карточка
Хлусевич Даниил
1:0. Гол Федора Чалова (видео). ...
Шанс Зайнутдинова открыть счет в...
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Ход матча

8'
 
Промес Куинси
14'
 
Соболев Александр
15'
Барбоза Мойзес Роберто
 
17'
Чалов Фёдор
1:0
19'
 
Хлусевич Даниил
Прогнозы 224
ЦСКА Москва 37.5% (84)
X 27.7% (62)
Спартак Москва 34.8% (78)
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Ничья
Спартак Москва
2.30
3.90
3.68
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35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
27
Барбоза
Мойзес
Роберто
88
Мендес
Виктор
5
Зделар
Саша
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
32
Мевля
Миха
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Куинси
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Спартак Москва
4-3-1-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Спартак Москва

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

52.9%
8.8%
38.3%
18 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
К«П
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (2) 0.62
Медина Хесус 5 (2) 0.38
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.38
Кучаев Константин 2 0.15
Обляков Иван 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Набабкин Кирилл 1 0.08
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.08
Да Силва Роша Виллиан 1 0.08
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 11 (1) 0.85
Соболев Александр Сергеевич 6 0.46
Зобнин Роман 2 0.15
Мозес Виктор 2 0.15
Мартинс Кристофер 1 0.08
Денисов Даниил 1 0.08
Рыбус Мацей 1 0.08
Игнатов Михаил 1 0.08
Зиньковский Антон 1 0.08
Николсон Шамар 1 0.08
Литвинов Руслан 1 0.08
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Зделар Саша 3 0
Барбоза Мойзес Роберто 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
5
36%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
60%
3
30%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
25%
5
18%
31-45
2
8%
5
18%
46-60
5
21%
5
18%
61-75
5
21%
8
29%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
3
27%
7
47%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0
Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 13 8 3 2 25 - 11 27
3. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
4. Спартак Москва 0:1 Заявка 13 8 1 4 29 - 15 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва 0:1 Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва 0:1 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Роша грубо сыграл против Зобнина, за что получил жёлтую карточку. Тут же предупреждение схлопотал за разговоры Денисов.
  • Угловой
    41'
    Свой первый угловой на левом фланге подали гости, и во вратарской площади возник пожар из-за неуверенной игры Акинфеева, но защитникам ЦСКА всё-таки удалось отбиться.
  • Фол, нарушение
    40'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали "красно-белые". Промес выполнил навес в центр штрафной площади в направлении Соболева, но Зайнутдинову головой удалось отбить мяч за лицевую линию.
  • 39'
    Игнатов с правого края выполнял диагональную прострельную передачу в штрафную площадку в направлении Соболева, но внимательные защитники хозяев не позволили "посылке" дойти до адресата.
  • Опасный момент
    38'
    От левого угла штрафной площади Промес сместился с мячом немного в центр и пробивал по воротам, но мяч полетел практически по центру, так что Акинфеев легко справился с угрозой.
  • 37'
    Накоротке разыграли "армейцы" мяч, после чего прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки на свободного Медину, но тот махнул мимо мяча.
  • Угловой
    36'
    В простой ситуации ошиблись Джикия и Селихов в своей штрафной площади, попросту подарив угловой на правом фланге для ЦСКА.
  • 35'
    В контратаке "армейцев" прошла передача на левый край штрафной площади, откуда Карраскаль решил пробить в одно касание, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 34'
    Литвинов выполнил вертикальный пас в чужую штрафную площадку, но на него никто не среагировал, так что мяч без борьбы достался Акинфееву.
  • 33'
    0,46 : 0,17 - такова статистика на данную минуту по xG. Не наиграли обе команды ещё на гол, но ЦСКА свой шанс всё-таки сумел подкараулить.
  • Видеоповтор
    32'
    Немного прихватывал Зайнутдинов Соболева в прошлом эпизоде, но сам нападающий явно искал возможность для падения, мечтая заработать пенальти. Судьи такого не любят.
  • Судья
    31'
    Соболев в ответной атаке прорывался с левого фланга в штрафную площадку, где падал в борьбе с соперниками, но фол против него не фиксируется.
  • Опасный момент
    30'
    Медина по правому флангу протащил мяч, отдал передачу к полукружию штрафной площади, который в касание пробивал с правой ноги - над перекладиной мяч полетел.
  • 29'
    От Мевли пока что мы не видим никаких полезных действий в центре обороны "Спартака". Джикии приходится отпахивать за двоих.
  • Опасный момент
    28'
    Гайич с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, после чего простреливал в штрафную площадку, но Джикия снова выручил, в подкате отбив мяч в поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      26'
      Отбились спартаковцы после подачи стандартного положения у своих ворот, но быструю контратаку на чужие ворота провести не смогли.
    • Опасный момент
      25'
      Карраскаль выдал хороший пас на Медину направо, который ворвался в штрафную площадку и пробивал, но Джикия в последний момент успел поставить блокшот.
    • 24'
      Болельщики "армейцев" на трибунах пока что всем довольны, зазывая своих любимцев дальше в атаку. Но команда Владимира Федотова всё-таки побаивается большие силы отряжать к чужим владением.
    • 23'
      ЦСКА работает сейчас в прессинге на чужой половине поля, стараясь не выпускать спартаковцев с мячом за центральную линию.
    • 22'
      Спартаковцы пока что не могут наладить конструктивную игру на поле. Явно перегорели они перед этим матче, направив свои эмоции в какое-то не то русло.
    • 21'
      Кипят страсти на поле. Всё намекает на то, что минимум одну жёлтую карточку мы в этом матче увидим, рано или поздно.
    • Желтая карточка
      20'
      Кстати, у ЦСКА также уже имеется один "горчичник", который за неспортивное поведение получил Мойзес.
    • Желтая карточка
      19'
      Хлусевич в итоге договорился с Карасёвым до жёлтой карточки. Взятие ворот отменено не будет.
    • 18'
      Серьёзные возмущения у спартаковцев, так как Промес лежал на чужой половине поля. Гости просили соперников выбить мяч за пределы поля, но они провели голевую атаку.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фёдор Чалов!!!
      Чалов продавил по центральной оси Мевлю после заброса из глубины от Гайича, после чего спокойно покатил мяч в угол ворот.
    • Желтая карточка
      15'
      Соболев в середине поля опасно в подкате срезал Мойзеса, за что также получил жёлтую карточку. Излишнюю горячность демонстрируют нападающие "красно-белых".
    • 14'
      Абаскаль отправил на разминку Маслова. Явно недоволен тренер работой своей защиты.
    • Угловой
      13'
      Ещё один угловой подали "армейцы". Снова было остро у ворот гостей, но на этот раз до удара дело не дошло.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! После подачи углового Зайнутдинов пробивал по воротам головой, когда Селихов неудачно сыграл на выходе, но спартаковцев спас Денисов, который отбил мяч головой с линии.
    • 11'
      Продолжаем мы видеть много сумбура на поле. Футболисты обеих команд явно испытывают излишнюю нервозность, которая мешает играть.
    • 10'
      Литвинов в середине поля потянулся к мячу, после чего начал держаться за заднюю поверхность бедра. Как бы не пришлось "Спартаку" производить в первом тайме вынужденную замену.
    • 9'
      Болельщики ЦСКА на трибунах, разумеется, остались недовольны судейским решением, считая, что игрока гостей нужно было удалять.
    • Желтая карточка
      8'
      После просмотра видеоповтора Карасёв решил, что на красную карточку данный эпизод не тянул, предъявив лидеру "красно-белых" жёлтый прямоугольник.
    • Видеоповтор
      7'
      Ой-ой-ой! Роша спровоцировал Промеса каким-то высказыванием, после чего голландец несильно двинул по ноге оппоненту. Сергей Карасёв не видел этот момент, но есть VAR.
    • 6'
      Мойзес в ответной атаке с левого фланга решил пробить по воротам - мяч пролетел над целью. Селихов показал, что ситуацию он контролировал.
    • Опасный момент
      5'
      Левым флангом первую свою атаку провели спартаковцы, последовала прострельная передача в штрафную площадку, где мяч отскочил к Зобнину, который низом можно пробивал, но Акинфеев сумел совершить спасение.
    • 4'
      Все передачи вперёд пока что идут только в борьбу. Основное внимание на старте команды предпочитают уделять обороне.
    • 3'
      Стараются пока что обе команды не суетиться, просто присматриваясь друг к другу. Первый удар по воротам в матче нанёс из-за пределов штрафной площади Чалов - очень слабо.
    • 2'
      Отличная атмосфера на "ВЭБ Арене". Много болельщиков пришли в этот вечер. Все условия для команд, чтобы показать свой лучший футбол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    37.6% (85)
    Ничья
    27.9% (63)
    Спартак Москва
    34.5% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (78)
    Меньше
    38.1% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    91.27% (115)
    Нет
    8.73% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    16.4% (37)
    2:1 ЦСКА Москва
    12.4% (28)
    1:2 Спартак Москва
    8% (18)
    2:2 Ничья
    6.6% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    2.7% (6)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.2% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    2.2% (5)
    2:3 Спартак Москва
    1.3% (3)
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