В простой ситуации ошиблись Джикия и Селихов в своей штрафной площади, попросту подарив угловой на правом фланге для ЦСКА.

Накоротке разыграли "армейцы" мяч, после чего прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки на свободного Медину, но тот махнул мимо мяча.

От левого угла штрафной площади Промес сместился с мячом немного в центр и пробивал по воротам, но мяч полетел практически по центру, так что Акинфеев легко справился с угрозой.

Игнатов с правого края выполнял диагональную прострельную передачу в штрафную площадку в направлении Соболева, но внимательные защитники хозяев не позволили "посылке" дойти до адресата.

Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали "красно-белые". Промес выполнил навес в центр штрафной площади в направлении Соболева, но Зайнутдинову головой удалось отбить мяч за лицевую линию.

Свой первый угловой на левом фланге подали гости, и во вратарской площади возник пожар из-за неуверенной игры Акинфеева, но защитникам ЦСКА всё-таки удалось отбиться.

Роша грубо сыграл против Зобнина, за что получил жёлтую карточку. Тут же предупреждение схлопотал за разговоры Денисов.

Гайич с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, после чего простреливал в штрафную площадку, но Джикия снова выручил, в подкате отбив мяч в поле.

От Мевли пока что мы не видим никаких полезных действий в центре обороны "Спартака". Джикии приходится отпахивать за двоих.

Медина по правому флангу протащил мяч, отдал передачу к полукружию штрафной площади, который в касание пробивал с правой ноги - над перекладиной мяч полетел.

Соболев в ответной атаке прорывался с левого фланга в штрафную площадку, где падал в борьбе с соперниками, но фол против него не фиксируется.

Немного прихватывал Зайнутдинов Соболева в прошлом эпизоде, но сам нападающий явно искал возможность для падения, мечтая заработать пенальти. Судьи такого не любят.

0,46 : 0,17 - такова статистика на данную минуту по xG. Не наиграли обе команды ещё на гол, но ЦСКА свой шанс всё-таки сумел подкараулить.

Литвинов выполнил вертикальный пас в чужую штрафную площадку, но на него никто не среагировал, так что мяч без борьбы достался Акинфееву.

В контратаке "армейцев" прошла передача на левый край штрафной площади, откуда Карраскаль решил пробить в одно касание, но мяч полетел намного выше ворот.

26' Отбились спартаковцы после подачи стандартного положения у своих ворот, но быструю контратаку на чужие ворота провести не смогли.

25' Карраскаль выдал хороший пас на Медину направо, который ворвался в штрафную площадку и пробивал, но Джикия в последний момент успел поставить блокшот.

24' Болельщики "армейцев" на трибунах пока что всем довольны, зазывая своих любимцев дальше в атаку. Но команда Владимира Федотова всё-таки побаивается большие силы отряжать к чужим владением.

23' ЦСКА работает сейчас в прессинге на чужой половине поля, стараясь не выпускать спартаковцев с мячом за центральную линию.

22' Спартаковцы пока что не могут наладить конструктивную игру на поле. Явно перегорели они перед этим матче, направив свои эмоции в какое-то не то русло.

21' Кипят страсти на поле. Всё намекает на то, что минимум одну жёлтую карточку мы в этом матче увидим, рано или поздно.

20' Кстати, у ЦСКА также уже имеется один "горчичник", который за неспортивное поведение получил Мойзес.

19' Хлусевич в итоге договорился с Карасёвым до жёлтой карточки. Взятие ворот отменено не будет.

18' Серьёзные возмущения у спартаковцев, так как Промес лежал на чужой половине поля. Гости просили соперников выбить мяч за пределы поля, но они провели голевую атаку.