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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 63
ЦСКА Москва 33.3% (21)
X 23.8% (15)
Спартак Москва 42.9% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Спартак Москва
3.55
3.88
3.34
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Спартак Москва

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

52.9%
8.8%
38.3%
18 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
К«П
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 7 (2) 0.58
Медина Хесус 5 (2) 0.42
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.42
Кучаев Константин 2 0.17
Обляков Иван 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Набабкин Кирилл 1 0.08
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.08
Да Силва Роша Виллиан 1 0.08
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 11 (1) 0.92
Соболев Александр Сергеевич 6 0.5
Зобнин Роман 2 0.17
Мозес Виктор 2 0.17
Мартинс Кристофер 1 0.08
Денисов Даниил 1 0.08
Рыбус Мацей 1 0.08
Игнатов Михаил 1 0.08
Зиньковский Антон 1 0.08
Николсон Шамар 1 0.08
Литвинов Руслан 1 0.08
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Зделар Саша 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Барбоза Мойзес Роберто 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
5
36%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
60%
3
30%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
25%
5
18%
31-45
2
8%
5
18%
46-60
5
21%
5
18%
61-75
5
21%
8
29%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
3
27%
7
47%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0
Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 12 7 4 1 23 - 17 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 7 5 2 0 14 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Пари НН Майга Мамаду 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 63
    ЦСКА Москва 33.3% (21)
    X 23.8% (15)
    Спартак Москва 42.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.55
    3.88
    3.34
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    33.3% (21)
    Ничья
    23.8% (15)
    Спартак Москва
    42.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    14.3% (9)
    2:1 ЦСКА Москва
    12.7% (8)
    1:2 Спартак Москва
    11.1% (7)
    2:2 Ничья
    6.3% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    4.8% (3)
    1:3 Спартак Москва
    3.2% (2)
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    ЦСКА Москва
    Спартак Москва
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