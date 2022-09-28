Тур: 13. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Спартак Москва
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
34 матча
52.9%
8.8%
38.3%
18 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|7 (2)
|0.58
|Медина Хесус
|5 (2)
|0.42
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.42
|Кучаев Константин
|2
|0.17
|Обляков Иван
|1
|0.08
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|Набабкин Кирилл
|1
|0.08
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.08
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0.08
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|11 (1)
|0.92
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0.5
|Зобнин Роман
|2
|0.17
|Мозес Виктор
|2
|0.17
|Мартинс Кристофер
|1
|0.08
|Денисов Даниил
|1
|0.08
|Рыбус Мацей
|1
|0.08
|Игнатов Михаил
|1
|0.08
|Зиньковский Антон
|1
|0.08
|Николсон Шамар
|1
|0.08
|Литвинов Руслан
|1
|0.08
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
5
36%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
60%
3
30%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
24
28
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
25%
5
18%
31-45
2
8%
5
18%
46-60
5
21%
5
18%
61-75
5
21%
8
29%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
3
27%
7
47%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0
Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 17
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|20 - 28
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|16 - 23
|10
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
33.3% (21)
Ничья
23.8% (15)
Спартак Москва
42.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (23)
Меньше
39.47% (15)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
14.3% (9)
2:1 ЦСКА Москва
12.7% (8)
1:2 Спартак Москва
11.1% (7)
2:2 Ничья
6.3% (4)
1:0 ЦСКА Москва
4.8% (3)
1:3 Спартак Москва
3.2% (2)
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