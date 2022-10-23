Тур: 14. Стадион: Газовик.
1:2
Перерыв
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
0:1
18'
20'
1:2
12
Малых
Андрей
80
Марин
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Ушаков ЕгорЗащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Лукин МатвейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фоменко Олег
История личных встреч
Оренбург
ЦСКА Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|0.71
|Аюпов Тимур
|4
|0.29
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.21
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.14
|Эктов Александр
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (2)
|0.71
|Медина Хесус
|5 (2)
|0.36
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.36
|Кучаев Константин
|2
|0.14
|Обляков Иван
|1
|0.07
|Дивеев Игорь
|1
|0.07
|Набабкин Кирилл
|1
|0.07
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.07
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0.07
|Мухин Максим
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
3
38%
2
10%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
23
7
14 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
3
13%
4
57%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
2
9%
6
23%
76-90
Пропущено
31
13
17 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
6
19%
0
0%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
5
16%
5
38%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
4
13%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|ЦСКА Москва
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|9.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|14
|6
|0
|8
|23 - 33
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург 1:2 ЦСКА Москва
Исход игры
Оренбург
14.4% (23)
Ничья
18.8% (30)
ЦСКА Москва
66.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (81)
Меньше
33.61% (41)
Обе команды забьют
Да
80.33% (98)
Нет
19.67% (24)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
36.9% (59)
0:1 ЦСКА Москва
11.3% (18)
1:1 Ничья
10.6% (17)
1:3 ЦСКА Москва
4.4% (7)
2:1 Оренбург
4.4% (7)
0:2 ЦСКА Москва
3.1% (5)
2:2 Ничья
3.1% (5)
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