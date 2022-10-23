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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Оренбург
1:2
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
0:1
7' Гол
Чалов Фёдор
1:1
18' Гол
Сычевой Владимир
1:2
20' Гол в свои ворота
Гойкович Ренато
1:2. Гол Ренато Гойковича в свои...
1:1. Гол Владимира Сычевого (вид...
0:1. Гол Федора Чалова (видео). ...

Ход матча

7'
0:1
Чалов Фёдор
(Гайич Милан III)
18'
Сычевой Владимир
(Мансилья Брайан Эсекиэль)
1:1
20'
1:2
Гойкович Ренато
27'
 
Обляков Иван
Набабкин Кирилл
Прогнозы 160
Оренбург 14.4% (23)
X 18.8% (30)
ЦСКА Москва 66.9% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ЦСКА Москва
6.71
4.91
2.22
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Кеняйкин
Алексей
12
Малых
Андрей
15
Гойкович
Ренато
3
Сиваков
Михаил
25
Печенин
Кирилл
5
Аюпов
Тимур
23
Вера
Лукас
Габриэль
80
Марин
Джимми
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
77
Сычевой
Владимир
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
27
Барбоза
Мойзес
Роберто
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
Оренбург
4-2-3-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Оренбург
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 10 (1) 0.71
Аюпов Тимур 4 0.29
Марин Джимми 3 (1) 0.21
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.14
Эктов Александр 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (2) 0.71
Медина Хесус 5 (2) 0.36
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.36
Кучаев Константин 2 0.14
Обляков Иван 1 0.07
Дивеев Игорь 1 0.07
Набабкин Кирилл 1 0.07
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.07
Да Силва Роша Виллиан 1 0.07
Мухин Максим 0 0
Гайич Милан III 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Хотулёв Данила 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Гойкович Ренато 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Зделар Саша 3 0
Барбоза Мойзес Роберто 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Ермаков Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
3
38%
2
10%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

23
7
14 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
3
13%
4
57%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
2
9%
6
23%
76-90

Пропущено

31
13
17 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
6
19%
0
0%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
5
16%
5
38%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
4
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
3. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
4. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
7. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
8. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
9. Оренбург 1:2 Заявка 14 6 0 8 23 - 33 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург 1:2 Заявка 7 5 0 2 16 - 9 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. ЦСКА Москва 2:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
6. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург 1:2 Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. ЦСКА в матче с "Оренбургом" пока впереди!
  • Фол, нарушение
    45'
    По ноге Печенину сейчас попал Карраскаль. Поднялся с газона игрок "Оренбурга". С ним все в порядке. С Карраскалем тоже.
  • 44'
    Круто играют Чалов и Карраскаль сегодня. К ним же и Гайича можно приплюсовать. Футбол в его исполнении сегодня также завораживает.
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Чалов должен был забивать снова в ворота соперника! Великолепную передачу Карраскаль с левого края сделал передачу подъемом на Фёдора, и тот головой не попадает в дальний угол! Фантастика!
  • 41'
    Мендес искал своей передачей с левого края Фёдора Чалова, но нашел лишь голову Гойковича, который сыграл в сторону от рамки.
  • 40'
    Идет у нас уже последняя 5-минутка в первом тайме. Все идет к тому, что вопрос с забитыми мячами мы увидим только во втором тайме.
  • 38'
    Флорентин с дальней дистанции наносит удар по воротам - мяч прямо по позиции Акинфеева прилетает. Игорь шикарно реагирует на удар.
  • 37'
    Какая-то пауза у нас там образовалась. Гайич долго вводит мяч в игру, что не нравится болельщикам, вновь включившимся в игру. Уж не знаю, какая посещаемость этого матча, но думаю, что шикарная.
  • 36'
    10 минут до конца первого тайма. Карраскаль с Чаловым обыгрались в "стенку". Парагваец получил сферу от Фёдора, после чего пробил, но попал в сетку ворот соперника, с внешней стороны!
  • 34'
    Вера пяткой на Печенина выполнял передачу. Тот попытался со входа в чужую штрафную пробить в дальний угол, но не удалось ему довести снаряд до рамки. Выше цели.
  • 33'
    Фух, просто шикарнейший матч мы наблюдаем! Масса опасных моментов, немало голов. И хорошо, что по такому поединку у нас нет фолов и желтых карточек. Нам хорошо живется и без них.
  • 32'
    Вера с левого края выполнял подачу на Сычевого, но Роша успевает головой смахнуть сферу в сторону Акинфеева. Игорь уверенно действует на выходе далее!
  • Штанга
    31'
    МОМЕНТИЩЕ! Карраскаль! Должен был он четвертый гол ЦСКА забивать! Буквально протаранил всю оборону соперника Хорхе. Казалось, что уже поймал на противоходе он и голкипера, но тот выставил ногу в сторону и отразил мяч в левую штангу!
  • Опасный момент
    29'
    МОМЕНТ! Чалов был близок к третьему дублю в сезоне! Гайич снова прострелил с правого края. Сиваков махнул мимо снаряда, а Чалов попытался направить мяч в правый угол, где среагировал Кеняйкин, отразив мяч на угловой!
  • Замена
    28'
    Набабкин все-таки не может встречу продолжить. Вместо него на газоне оказывается Иван Обляков. Ротация вынужденного характера.
  • Бонусы букмекеров
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    • 26'
      Хочу также подчеркнуть, что Сычевой забивает в четвертом туре подряд. Вот почему бы его не присмотреть себе кому-то из российских грандов? Чего дремлют наши скауты?
    • 25'
      Сычевой прихватил соперника на фланге, но судья не дал штрафной, ведь мяч остался у "армейцев", которые продолжают активно прессинговать оппонента.
    • Офсайд
      24'
      Корнер подали хозяева. Сиваков сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но там Гойкович оказывается в офсайде. Было, да. Можно даже не спорить.
    • Угловой
      22'
      Передача Сычевого с правого края на Марина, но там добивается до снаряда Мойзес, которому удается переправить сферу на угловой.
    • 21'
      Красивый футбол. Я бы даже сказал, что классный. Столько моментов и голов! Чемпионат России во всем своем великолепии! И это только первый тайм.
    • Гол в свои ворота
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АВТОГОЛ! ГОЙКОВИЧ! 1:2!
      Какой матч! Фантастика!!! Пас во фланге на Карраскаля, который раскачал Малых и прострелил на ближнюю штангу! Подставил там ногу Гойкович и технично переправил сферу в сетку! Закачаешься просто!
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЫЧЕВОЙ! 1:1!
      Сравнивает счет "Оренбург"! Мансилья сейчас сумел с правого края выполнить передачу в центр. Рикошет от Зделара привел к тому, что сфера прилетела на Сычевого, и тот в борьбе продавил защитника ЦСКА, отправив мяч в ворота!
    • 17'
      Мойзес хорошо сыграл на перехвате на левом фланге, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где никто его не поддержал.
    • 16'
      Гойкович, к слову, не смог ничего противопоставить Чалову в борьбе во время забитого "армейцами" гола. Как-то неуклюже он корпус поставил, и этим воспользовался Фёдор.
    • 14'
      Печенин в отборе сейчас налетел на Зделара, которого тут же завалил на футбольный газон. Судейская бригада тут же фиксирует нарушение правил.
    • Угловой
      13'
      Гол Чалова нам еще раз показали режиссеры. Все здорово сделал Фёдор. Ну, а сейчас талантливый "армеец" заработал для своей команды очередной в матче угловой.
    • 12'
      Много работы у оборонительных редутов ЦСКА и "Оренбурга" сегодня. И это далеко не предел. Мне вообще кажется, что наша встреча получится очень результативной.
    • 11'
      Теперь уже Чалов делал передачу на ход Гайичу, но тот поздно стартовал к игровому снаряду, упустив сферу за пределы футбольного поля. Но задумка была неплохой.
    • 10'
      Еще один угловой подали футболисты "Оренбурга", но на сей раз спокойно отбивается команда хозяев. Очень острая игра у рас в первом тайме, и это только первые 10 минут сыграны.
    • 9'
      Ух, Фёдор! Ну и гол он забивает! Остается только порадоваться за Чалова. Но его гол, к слову, рефери засчитал не сразу. Еще что-то там система "ВАР" проверяла. Благо, мяч не отменили.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛОВ! 0:1!
      Уже на первых минутах встречи ЦСКА выходит вперед! Медина из центра послал мяч на правый фланг. Гайич без раздумий отправил сферу в штрафную. Чалов сумел оторваться от защитника, а Фёдор отправил мяч в "домик" киперу пяткой! Круто!
    • 6'
      Вроде как, с Кириллом все нормально, вернулся он к игре. Будем надеяться, что сможет доиграть встречу Набабкин, хотя много вопросов к его состоянию.
    • Травма, повреждение
      5'
      Набабкин в борьбе с соперником во время подачи второго углового получил толчок от последнего и рухнул на газон. По итогу травму тут получил игрок ЦСКА.
    • Угловой
      3'
      Два угловых кряду подали футболисты "Оренбурга". Оба навеса последовали с правого края, и в двух ситуациях оборона ЦСКА сыграла успешно! Хороший старт от "Оренбурга".
    • 2'
      Футболисты "Оренбурга" вышли сегодня на газон в синих цветах, в то время, как игроки ЦСКА предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогнозы на матч Оренбург 1:2 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Оренбург
    14.4% (23)
    Ничья
    18.8% (30)
    ЦСКА Москва
    66.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.39% (81)
    Меньше
    33.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    36.9% (59)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.3% (18)
    1:1 Ничья
    10.6% (17)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.4% (7)
    2:1 Оренбург
    4.4% (7)
    0:2 ЦСКА Москва
    3.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (5)
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