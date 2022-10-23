Флорентин с дальней дистанции наносит удар по воротам - мяч прямо по позиции Акинфеева прилетает. Игорь шикарно реагирует на удар.

Идет у нас уже последняя 5-минутка в первом тайме. Все идет к тому, что вопрос с забитыми мячами мы увидим только во втором тайме.

Мендес искал своей передачей с левого края Фёдора Чалова, но нашел лишь голову Гойковича, который сыграл в сторону от рамки.

МОМЕНТИЩЕ! Чалов должен был забивать снова в ворота соперника! Великолепную передачу Карраскаль с левого края сделал передачу подъемом на Фёдора, и тот головой не попадает в дальний угол! Фантастика!

Круто играют Чалов и Карраскаль сегодня. К ним же и Гайича можно приплюсовать. Футбол в его исполнении сегодня также завораживает.

По ноге Печенину сейчас попал Карраскаль. Поднялся с газона игрок "Оренбурга". С ним все в порядке. С Карраскалем тоже.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. ЦСКА в матче с "Оренбургом" пока впереди!

Набабкин все-таки не может встречу продолжить. Вместо него на газоне оказывается Иван Обляков. Ротация вынужденного характера.

МОМЕНТ! Чалов был близок к третьему дублю в сезоне! Гайич снова прострелил с правого края. Сиваков махнул мимо снаряда, а Чалов попытался направить мяч в правый угол, где среагировал Кеняйкин, отразив мяч на угловой!

МОМЕНТИЩЕ! Карраскаль! Должен был он четвертый гол ЦСКА забивать! Буквально протаранил всю оборону соперника Хорхе. Казалось, что уже поймал на противоходе он и голкипера, но тот выставил ногу в сторону и отразил мяч в левую штангу!

Вера с левого края выполнял подачу на Сычевого, но Роша успевает головой смахнуть сферу в сторону Акинфеева. Игорь уверенно действует на выходе далее!

Фух, просто шикарнейший матч мы наблюдаем! Масса опасных моментов, немало голов. И хорошо, что по такому поединку у нас нет фолов и желтых карточек. Нам хорошо живется и без них.

Вера пяткой на Печенина выполнял передачу. Тот попытался со входа в чужую штрафную пробить в дальний угол, но не удалось ему довести снаряд до рамки. Выше цели.

10 минут до конца первого тайма. Карраскаль с Чаловым обыгрались в "стенку". Парагваец получил сферу от Фёдора, после чего пробил, но попал в сетку ворот соперника, с внешней стороны!

Какая-то пауза у нас там образовалась. Гайич долго вводит мяч в игру, что не нравится болельщикам, вновь включившимся в игру. Уж не знаю, какая посещаемость этого матча, но думаю, что шикарная.

26' Хочу также подчеркнуть, что Сычевой забивает в четвертом туре подряд. Вот почему бы его не присмотреть себе кому-то из российских грандов? Чего дремлют наши скауты?

25' Сычевой прихватил соперника на фланге, но судья не дал штрафной, ведь мяч остался у "армейцев", которые продолжают активно прессинговать оппонента.

24' Корнер подали хозяева. Сиваков сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но там Гойкович оказывается в офсайде. Было, да. Можно даже не спорить.

22' Передача Сычевого с правого края на Марина, но там добивается до снаряда Мойзес, которому удается переправить сферу на угловой.

21' Красивый футбол. Я бы даже сказал, что классный. Столько моментов и голов! Чемпионат России во всем своем великолепии! И это только первый тайм.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АВТОГОЛ! ГОЙКОВИЧ! 1:2!

Какой матч! Фантастика!!! Пас во фланге на Карраскаля, который раскачал Малых и прострелил на ближнюю штангу! Подставил там ногу Гойкович и технично переправил сферу в сетку! Закачаешься просто!

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЫЧЕВОЙ! 1:1!

Сравнивает счет "Оренбург"! Мансилья сейчас сумел с правого края выполнить передачу в центр. Рикошет от Зделара привел к тому, что сфера прилетела на Сычевого, и тот в борьбе продавил защитника ЦСКА, отправив мяч в ворота!

17' Мойзес хорошо сыграл на перехвате на левом фланге, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где никто его не поддержал.

16' Гойкович, к слову, не смог ничего противопоставить Чалову в борьбе во время забитого "армейцами" гола. Как-то неуклюже он корпус поставил, и этим воспользовался Фёдор.