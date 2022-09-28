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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 57
Оренбург 15.8% (9)
X 21.1% (12)
ЦСКА Москва 63.2% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ЦСКА Москва
4.60
4.30
1.87
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 9 (1) 0.69
Аюпов Тимур 4 0.31
Марин Джимми 3 (1) 0.23
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.15
Эктов Александр 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 9 (2) 0.69
Медина Хесус 5 (2) 0.38
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.38
Кучаев Константин 2 0.15
Обляков Иван 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Набабкин Кирилл 1 0.08
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.08
Да Силва Роша Виллиан 1 0.08
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Хотулёв Данила 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Гойкович Ренато 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Мухин Максим 4 0
Зделар Саша 3 0
Барбоза Мойзес Роберто 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Ермаков Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
3
38%
2
10%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

23
7
14 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
3
13%
4
57%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
23%
6
23%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
2
9%
6
23%
76-90

Пропущено

31
13
17 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
6
19%
0
0%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
5
16%
5
38%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
4
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Оренбург 15.8% (9)
    X 21.1% (12)
    ЦСКА Москва 63.2% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    ЦСКА Москва
    4.60
    4.30
    1.87
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Оренбург
    15.8% (9)
    Ничья
    21.1% (12)
    ЦСКА Москва
    63.2% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    35.1% (20)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    10.5% (6)
    0:2 ЦСКА Москва
    7% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    7% (4)
    2:1 Оренбург
    3.5% (2)
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    Оренбург
    ЦСКА Москва
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