Тур: 14. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
25
Пруцев
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
-
87 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Гулиев АязПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Спартак Москва
Химки
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|11 (1)
|0.85
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.54
|Зобнин Роман
|2
|0.15
|Зиньковский Антон
|2
|0.15
|Мозес Виктор
|2
|0.15
|Мартинс Кристофер
|1
|0.08
|Денисов Даниил
|1
|0.08
|Рыбус Мацей
|1
|0.08
|Игнатов Михаил
|1
|0.08
|Николсон Шамар
|1
|0.08
|Литвинов Руслан
|1
|0.08
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Маслов Павел
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.31
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.15
|Кухарчук Илья
|2
|0.15
|Мирзов Резиуан
|2
|0.15
|Ломовицкий Александр
|1
|0.08
|Магомедов Бутта
|1
|0.08
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Глушаков Денис
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
4
80%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
16
6
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
5
31%
4
67%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
30
12
10 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
7%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
5
17%
4
33%
61-75
8
27%
5
42%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
21%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
9
38%
31-45
7
41%
1
4%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2
Химки
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2
Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Химки
Исход игры
Спартак Москва
95.4% (146)
Ничья
2% (3)
Химки
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.78% (64)
Меньше
46.22% (55)
Обе команды забьют
Да
36.97% (44)
Нет
63.03% (75)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
30.7% (47)
3:1 Спартак Москва
15.7% (24)
3:0 Спартак Москва
10.5% (16)
2:1 Спартак Москва
10.5% (16)
1:0 Спартак Москва
5.2% (8)
4:0 Спартак Москва
2.6% (4)
4:1 Спартак Москва
2% (3)
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