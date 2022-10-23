Спартак Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители российского футбола! В рамках 14-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Москве, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!