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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 46
Спартак Москва 97.8% (45)
X 0% (0)
Химки 2.2% (1)
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Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Химки
6.00
6.75
13.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Химки

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КПП
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ММ(
2:6
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 11 (1) 0.85
Соболев Александр Сергеевич 7 0.54
Зобнин Роман 2 0.15
Зиньковский Антон 2 0.15
Мозес Виктор 2 0.15
Мартинс Кристофер 1 0.08
Денисов Даниил 1 0.08
Рыбус Мацей 1 0.08
Игнатов Михаил 1 0.08
Николсон Шамар 1 0.08
Литвинов Руслан 1 0.08
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Маслов Павел 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.31
Руденко Александр Александрович 2 0.15
Кухарчук Илья 2 0.15
Мирзов Резиуан 2 0.15
Ломовицкий Александр 1 0.08
Магомедов Бутта 1 0.08
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Литвинов Руслан 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Волков Захар 4 0
Ломовицкий Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Тихий Дмитрий 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Глушаков Денис 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
4
80%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

16
6
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
5
31%
4
67%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

30
12
10 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
7%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
5
17%
4
33%
61-75
8
27%
5
42%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
21%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
9
38%
31-45
7
41%
1
4%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2
Химки
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2
Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 46
    Спартак Москва 97.8% (45)
    X 0% (0)
    Химки 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Химки
    6.00
    6.75
    13.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Химки

    Исход игры
    Спартак Москва
    97.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Химки
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    25.64% (10)
    Нет
    74.36% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    41.3% (19)
    2:1 Спартак Москва
    17.4% (8)
    3:0 Спартак Москва
    15.2% (7)
    3:1 Спартак Москва
    4.3% (2)
    1:0 Спартак Москва
    4.3% (2)
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    Спартак Москва
    Химки
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