Из глубины поля заброс следовал вперёд на рывок Конате, но его успел опередить выскочивший за пределы штрафной площади Довбня.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мохамед Конате!!! Харин с левого фланга сыграл на ближний край штрафной площади на Камилова, который по дуге переадресовал мяч на дальний край вратарской площади, а оттуда уже Конате ударом с лёту вонзил мяч под перекладину.

На кураже грозненцы стараются продолжать атаковать, чтобы развить свой успех. Угловой заработан на левом фланге.

После подачи углового Быстров пробивал с ходу ногой из пределов штрафной площади, но он послал мяч над перекладиной.

Не получается у "Торпедо" зацепиться за мяч в концовке, чтобы попытаться провести ответный гол. Полностью сейчас игра контролируется "Ахматом".

Первый тайм окончен! "Ахмат" минимально переигрывает "Торпедо" в родных стенах.

Караев с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам хозяев со средней дистанции, но попытка получилась несильно и неточной, совсем не испугав Шелию.

На левом краю штрафной площади в ответной атаке Бериша красиво накрутил двух соперников, после чего пасовал на дальнюю штангу, но в эту зону никто из партнёров по команде не забежал.

Бериша обратился за пределы поля к медикам, держась за заднюю поверхность бедра. Будем надеяться, что делать вынужденную замену не придётся.

Активный Караев заработал штрафной удар для "Торпедо" на правом фланге в глубине поля. Смольников выполнял навес на дальнюю штангу, но там Харин выше всех выпрыгнул.

Угловой теперь с левого фланга выполнили гости. На ближнюю штангу следовала подача, но там всё было под контролем Семёнова.

В 58,5% сейчас букмекеры оценивают вероятность победы "Ахмата". На ничью дают 27,5%, а победа "Торпедо" оценивается только в 14%.

Серия ошибок сейчас в центральной зоне. Подустали к концовке первого тайма футболисты.

С левого фланга подача у грозненцев прошла на 11-метровую отметку, где Конате выиграл силовую борьбу у защитника и головой достаточно опасно пробил - мяч прошёл рядом с левой штангой.

В быстрой контратаке грозненцев Бериша протащил мяч на левый край чужой штрафной площади, откуда на силу пробивал низом, но Довбня успел сложиться, совершив спасение.

Вертикальный обостряющий пас к штрафной площади гостей на Олейникова был выполнен жестковато, из-за чего адресат не сумел добраться к мячу.

Самсонов в ответной атаке с левого фланга подавал по диагонали мяч на дальнюю штангу, но всё-таки высоковато снаряд летел - Караев не добрался до него.

Бериша продолжает очень активно и агрессивно действовать на своём левом фланге, стараясь на своём примере заводить партнёров по команде на атакующие действия.

ОПАСНО! Неожиданно провалился центр обороны "Торпедо", в результате чего Конате практически 1 на 1 вышел с Довбней, но с линии штрафной площади он пальнул выше ворот.

62 на 38 - немалое преимущество "Ахмата" показывает статистика по владению мячом в процентном соотношении. Картина по передачам в финальную треть поля - 24:12.

Снова неуверенно играли защитники гостей, и после "зажжённой свечки" головой с угла вратарской пробивал Конате, но слабовато получилось - Довбня забрал мяч намертво.

Бериша в середине поля заработал на себе фол, после чего начал сильно нервничать, что судья не наказал нарушителя жёлтой карточкой.

А вот Смольников сейчас получил "горчичник" в свой пассив, грубовато нарушив правила в глубине поля.

Со стандарта следовала подача на правый край штрафной площади, откуда следовала скидка головой в центр, но получился подарок для Довбни.

22' С правого фланга острая прострельная передача разрезала штрафную площадку хозяев поля, но на замыкание немного не успел Чурич.

21' Владеет после паузы инициативой гостевая команда, которая заставляет "Ахмат" практически всем составом держать оборону.

20' Лебеденко не отчаивается из-за изменённого решения судьи, продолжая сейчас активно бегать, стараясь разгонять атаки "автозаводцев".

19' РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНО! НЕ БУДЕТ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ "ТОРПЕДО"! Соответственно, отменена и жёлтая карточка Быстрову.

18' Артёма Чистякова позвали к монитору, чтобы он пересмотрел эпизод. Сомневаются видеоассистенты, что пенальти был назначен правомерно.

17' Традиционная для РПЛ затяжная пауза происходит, связанная с работой VAR. Решение пока что не утверждено.

16' В контратаке Лебеденко убежал от Быстрова, а Марат его сумел остановить фолом только в штрафной площадке. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.

16' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АХМАТА"!

15' ОПАСНО! С левого фланга прошла подача от Бериши на Конате, который в упор пробивал по воротам, но попал прямо в Довбню.

14' Активно ведёт себя у кромки поля Сергей Ташуев. Андрей Талалаев в Грозный не приехал по каким-то причинам. Напомню, что нынешний тренер "Торпедо" совсем недавно был уволен из "Ахмата".

13' Не удаётся в последнее место забрать себе мяч торпедовцам. В новой попытке отбора они сейчас нарушили правила против Швеца.

12' Олейников по центральной оси протащил мяч к чужой штрафной площади, ушёл от защитника левее и сразу пробивал по воротам - над целью мяч полетел.

11' Правым флангом пока только стараются продвигаться вперёд грозненцы, но уже успели гости к этому времени приспособится, отражая эти наступления.

10' Грозненцы начали понемногу успокаивать игру, катая мяч поперёк поля в средней зоне. Торпедовцам в прессинге отобрать мяч не удаётся.

8' Букмекеры до матча большими фаворитами видели "Ахмат", но пока что "Торпедо" смотрится даже острее. Москвичи на последнем месте в турнирной таблице, так что они обязаны играть только на победу.

7' ОПАСНО! После подачи с левого фланга защитники "Ахмата" ошиблись в своих владениях, и Караев без сопротивления пробивал с линии вратарской площади, но тоже умудрился промазать.

6' Стартовый сумбур на поле продолжается. Обе команды стремятся владеть инициативой в середине поля.

5' Похоже, что Лебеденко всё-таки был в офсайде в предыдущем эпизоде, поэтому гол, скорее всего, был бы отменён, если бы форвард не промахнулся.

4' ОПАСНО! Быструю контратаку гости разогнали, с левого фланга прострельная передача прошла вдоль ворот на Лебеденко, но тот при замыкании в падении пробил мимо створа ворот.

3' Не очень много болельщиков собралось на трибунах. Атмосферу на "Ахмат-Арене" в этот вечер сложно назвать завораживающей.

2' Первую атаку правым флангом провели хозяева: после подачи мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда Бериша пробивал в дальний нижний угол - Довбня в броске совершил спасение.