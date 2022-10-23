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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Ахмат
1:0
Первый тайм: 45+'
Торпедо Москва
0'
14' Желтая карточка
29' Желтая карточка
Смольников Игорь
1:0
41' Гол
Конате Мохамед
ВАР отменяет пенальти в ворота х...

Ход матча

14'
 
29'
 
Смольников Игорь
41'
Конате Мохамед
1:0
Прогнозы 137
Ахмат 87.6% (120)
X 3.6% (5)
Торпедо Москва 8.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Торпедо Москва
4.55
4.90
7.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
8
Богосавац
Мирослав
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
59
Харин
Евгений
23
Швец
Антон
18
Камилов
Владислав
11
Садулаев
Лечи
21
Олейников
Иван
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
56
Довбня
Александр
52
Нетфуллин
Равиль
21
Ле
Таллек
Дамьен
49
Прошкин
Егор
28
Смольников
Игорь
44
Самсонов
Артём
Владимирович
35
Енин
Иван
24
Савич
Игор
18
Караев
Давид
97
Чурич
Марио
10
Лебеденко
Игорь
Ахмат
4-2-3-1
Торпедо Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Ахмат
Торпедо Москва

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 0.29
Бериша Бернард 3 (1) 0.21
Тимофеев Артём 3 0.21
Трошечкин Александр 2 0.14
Садулаев Лечи 2 0.14
Швец Антон 2 0.14
Олейников Иван 1 0.07
Журавлёв Юрий 1 0.07
Ильин Владимир 1 0.07
Агаларов Гамид 1 0.07
Харин Евгений 1 0.07
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.07
Караев Давид 1 0.07
Шапич Стефан 1 0.07
Померко Алексей 1 (1) 0.07
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 6 0
Садулаев Лечи 3 1
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Бериша Бернард 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Эркинов Хожимат 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Роганович Боян 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Савич Игор 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

14
2
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

21
5
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
60%
16-30
7
33%
1
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
10
38%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
4
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2
Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат 1:0 Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва 0:1 Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат 1:0 Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Ахмат" минимально переигрывает "Торпедо" в родных стенах.
  • 45'
    Не получается у "Торпедо" зацепиться за мяч в концовке, чтобы попытаться провести ответный гол. Полностью сейчас игра контролируется "Ахматом".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    44'
    После подачи углового Быстров пробивал с ходу ногой из пределов штрафной площади, но он послал мяч над перекладиной.
  • Угловой
    43'
    На кураже грозненцы стараются продолжать атаковать, чтобы развить свой успех. Угловой заработан на левом фланге.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мохамед Конате!!!
    Харин с левого фланга сыграл на ближний край штрафной площади на Камилова, который по дуге переадресовал мяч на дальний край вратарской площади, а оттуда уже Конате ударом с лёту вонзил мяч под перекладину.
  • 41'
    Из глубины поля заброс следовал вперёд на рывок Конате, но его успел опередить выскочивший за пределы штрафной площади Довбня.
  • 40'
    С левого фланга подача у грозненцев прошла на 11-метровую отметку, где Конате выиграл силовую борьбу у защитника и головой достаточно опасно пробил - мяч прошёл рядом с левой штангой.
  • 39'
    Серия ошибок сейчас в центральной зоне. Подустали к концовке первого тайма футболисты.
  • 38'
    В 58,5% сейчас букмекеры оценивают вероятность победы "Ахмата". На ничью дают 27,5%, а победа "Торпедо" оценивается только в 14%.
  • Угловой
    37'
    Угловой теперь с левого фланга выполнили гости. На ближнюю штангу следовала подача, но там всё было под контролем Семёнова.
  • Фол, нарушение
    36'
    Активный Караев заработал штрафной удар для "Торпедо" на правом фланге в глубине поля. Смольников выполнял навес на дальнюю штангу, но там Харин выше всех выпрыгнул.
  • Травма, повреждение
    35'
    Бериша обратился за пределы поля к медикам, держась за заднюю поверхность бедра. Будем надеяться, что делать вынужденную замену не придётся.
  • Опасный момент
    34'
    На левом краю штрафной площади в ответной атаке Бериша красиво накрутил двух соперников, после чего пасовал на дальнюю штангу, но в эту зону никто из партнёров по команде не забежал.
  • 33'
    Караев с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам хозяев со средней дистанции, но попытка получилась несильно и неточной, совсем не испугав Шелию.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Со стандарта следовала подача на правый край штрафной площади, откуда следовала скидка головой в центр, но получился подарок для Довбни.
    • Желтая карточка
      31'
      А вот Смольников сейчас получил "горчичник" в свой пассив, грубовато нарушив правила в глубине поля.
    • Фол, нарушение
      30'
      Бериша в середине поля заработал на себе фол, после чего начал сильно нервничать, что судья не наказал нарушителя жёлтой карточкой.
    • Опасный момент
      29'
      Снова неуверенно играли защитники гостей, и после "зажжённой свечки" головой с угла вратарской пробивал Конате, но слабовато получилось - Довбня забрал мяч намертво.
    • 28'
      62 на 38 - немалое преимущество "Ахмата" показывает статистика по владению мячом в процентном соотношении. Картина по передачам в финальную треть поля - 24:12.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Неожиданно провалился центр обороны "Торпедо", в результате чего Конате практически 1 на 1 вышел с Довбней, но с линии штрафной площади он пальнул выше ворот.
    • 26'
      Бериша продолжает очень активно и агрессивно действовать на своём левом фланге, стараясь на своём примере заводить партнёров по команде на атакующие действия.
    • 25'
      Самсонов в ответной атаке с левого фланга подавал по диагонали мяч на дальнюю штангу, но всё-таки высоковато снаряд летел - Караев не добрался до него.
    • 24'
      Вертикальный обостряющий пас к штрафной площади гостей на Олейникова был выполнен жестковато, из-за чего адресат не сумел добраться к мячу.
    • 23'
      В быстрой контратаке грозненцев Бериша протащил мяч на левый край чужой штрафной площади, откуда на силу пробивал низом, но Довбня успел сложиться, совершив спасение.
    • 22'
      С правого фланга острая прострельная передача разрезала штрафную площадку хозяев поля, но на замыкание немного не успел Чурич.
    • 21'
      Владеет после паузы инициативой гостевая команда, которая заставляет "Ахмат" практически всем составом держать оборону.
    • 20'
      Лебеденко не отчаивается из-за изменённого решения судьи, продолжая сейчас активно бегать, стараясь разгонять атаки "автозаводцев".
    • Судья
      19'
      РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНО! НЕ БУДЕТ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ "ТОРПЕДО"! Соответственно, отменена и жёлтая карточка Быстрову.
    • Видеоповтор
      18'
      Артёма Чистякова позвали к монитору, чтобы он пересмотрел эпизод. Сомневаются видеоассистенты, что пенальти был назначен правомерно.
    • Видеоповтор
      17'
      Традиционная для РПЛ затяжная пауза происходит, связанная с работой VAR. Решение пока что не утверждено.
    • Желтая карточка
      16'
      В контратаке Лебеденко убежал от Быстрова, а Марат его сумел остановить фолом только в штрафной площадке. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.
    • Пенальти!
      16'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АХМАТА"!
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! С левого фланга прошла подача от Бериши на Конате, который в упор пробивал по воротам, но попал прямо в Довбню.
    • 14'
      Активно ведёт себя у кромки поля Сергей Ташуев. Андрей Талалаев в Грозный не приехал по каким-то причинам. Напомню, что нынешний тренер "Торпедо" совсем недавно был уволен из "Ахмата".
    • Фол, нарушение
      13'
      Не удаётся в последнее место забрать себе мяч торпедовцам. В новой попытке отбора они сейчас нарушили правила против Швеца.
    • 12'
      Олейников по центральной оси протащил мяч к чужой штрафной площади, ушёл от защитника левее и сразу пробивал по воротам - над целью мяч полетел.
    • 11'
      Правым флангом пока только стараются продвигаться вперёд грозненцы, но уже успели гости к этому времени приспособится, отражая эти наступления.
    • 10'
      Грозненцы начали понемногу успокаивать игру, катая мяч поперёк поля в средней зоне. Торпедовцам в прессинге отобрать мяч не удаётся.
    • 8'
      Букмекеры до матча большими фаворитами видели "Ахмат", но пока что "Торпедо" смотрится даже острее. Москвичи на последнем месте в турнирной таблице, так что они обязаны играть только на победу.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! После подачи с левого фланга защитники "Ахмата" ошиблись в своих владениях, и Караев без сопротивления пробивал с линии вратарской площади, но тоже умудрился промазать.
    • 6'
      Стартовый сумбур на поле продолжается. Обе команды стремятся владеть инициативой в середине поля.
    • Видеоповтор
      5'
      Похоже, что Лебеденко всё-таки был в офсайде в предыдущем эпизоде, поэтому гол, скорее всего, был бы отменён, если бы форвард не промахнулся.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! Быструю контратаку гости разогнали, с левого фланга прострельная передача прошла вдоль ворот на Лебеденко, но тот при замыкании в падении пробил мимо створа ворот.
    • 3'
      Не очень много болельщиков собралось на трибунах. Атмосферу на "Ахмат-Арене" в этот вечер сложно назвать завораживающей.
    • Опасный момент
      2'
      Первую атаку правым флангом провели хозяева: после подачи мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда Бериша пробивал в дальний нижний угол - Довбня в броске совершил спасение.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    87.9% (123)
    Ничья
    3.6% (5)
    Торпедо Москва
    8.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (56)
    Меньше
    52.94% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    33.6% (47)
    1:0 Ахмат
    23.6% (33)
    2:0 Ахмат
    17.1% (24)
    1:2 Торпедо Москва
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 Ахмат
    2.1% (3)
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    Торпедо Москва
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