Тур: 14. Стадион: Ахмат-Арена.
Позже
История личных встреч
Ахмат
Торпедо Москва
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|4
|0.31
|Бериша Бернард
|3 (1)
|0.23
|Тимофеев Артём
|3
|0.23
|Трошечкин Александр
|2
|0.15
|Садулаев Лечи
|2
|0.15
|Швец Антон
|2
|0.15
|Олейников Иван
|1
|0.08
|Журавлёв Юрий
|1
|0.08
|Ильин Владимир
|1
|0.08
|Агаларов Гамид
|1
|0.08
|Харин Евгений
|1
|0.08
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.08
|Лебеденко Игорь
|1
|0.08
|Караев Давид
|1
|0.08
|Шапич Стефан
|1
|0.08
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.08
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|6
|0
|Садулаев Лечи
|3
|1
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Бериша Бернард
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Роганович Боян
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Савич Игор
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Смольников Игорь
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
14
2
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
21
5
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
60%
16-30
7
33%
1
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
10
38%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
4
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2
Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 13
|25
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|Факел
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Торпедо Москва
Исход игры
Ахмат
95.1% (39)
Ничья
2.4% (1)
Торпедо Москва
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
51.35% (19)
Нет
48.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
39% (16)
2:0 Ахмат
22% (9)
1:0 Ахмат
22% (9)
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