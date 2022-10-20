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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 41
Ахмат 95.1% (39)
X 2.4% (1)
Торпедо Москва 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Торпедо Москва
4.40
4.58
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Торпедо Москва

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 0.31
Бериша Бернард 3 (1) 0.23
Тимофеев Артём 3 0.23
Трошечкин Александр 2 0.15
Садулаев Лечи 2 0.15
Швец Антон 2 0.15
Олейников Иван 1 0.08
Журавлёв Юрий 1 0.08
Ильин Владимир 1 0.08
Агаларов Гамид 1 0.08
Харин Евгений 1 0.08
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.08
Лебеденко Игорь 1 0.08
Караев Давид 1 0.08
Шапич Стефан 1 0.08
Померко Алексей 1 (1) 0.08
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 6 0
Садулаев Лечи 3 1
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Бериша Бернард 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Эркинов Хожимат 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Роганович Боян 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Савич Игор 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Смольников Игорь 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

14
2
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

21
5
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
60%
16-30
7
33%
1
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
10
38%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
4
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2
Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ахмат 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Торпедо Москва 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.40
    4.58
    7.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ахмат - Торпедо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Торпедо Москва
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    39% (16)
    2:0 Ахмат
    22% (9)
    1:0 Ахмат
    22% (9)
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