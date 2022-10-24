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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 15.
Енисей
3:1
Второй тайм: 51'
Уфа
0'
1:0
3' Гол
Масловский Александр
11' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
2:0
16' Гол
Саная Анзор
38' Желтая карточка
Голубев Артём
40' Желтая карточка
Кичин Валерий
2:1
41' Гол
Конюхов Вадим
3:1
45' Гол
Ломакин Александр
Енисей
Уфа

История личных встреч

Енисей
Уфа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 4 0.27
Ломакин Александр 3 0.2
Окладников Андрей 3 0.2
Саная Анзор 3 (2) 0.2
Масловский Александр 2 0.13
Молтенинов Илья 2 0.13
Кичин Валерий 1 0.07
Феррейра Херман 1 0.07
Бардыбахин Вячеслав 1 0.07
Апушников Егор 1 0.07
Столбов Кирилл 1 0.07
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 2 0.13
Плиев Константин 2 0.13
Камилов Владислав 1 0.07
Голубев Артём 1 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.07
Конюхов Вадим 1 0.07
Ортис Дилан 1 0.07
Касинтура Эгаш 1 0.07

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 4 0
Кичин Валерий 4 0
Бардыбахин Вячеслав 2 1
Иванов Егор 3 0
Саная Анзор 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Феррейра Херман 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Арустамян Артур 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карп Кэтэлин 4 1
Плиев Константин 5 0
Никитин Андрей Владимирович 3 1
Голубев Артём 4 0
Фищенко Руслан 4 0
Камилов Владислав 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Ортис Дилан 3 0
Темников Иван 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Масалов Александр 2 0
Сухов Александр 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Чернов Алексей 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Касинтура Эгаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
4
20%
3
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
1
11%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0
Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0
Уфа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2
Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
2. Балтика Заявка 15 7 7 1 25 - 16 28
3. КАМАЗ Заявка 15 7 5 3 20 - 12 26
4. Енисей 3:1 Заявка 15 7 5 3 23 - 17 26
5. Рубин Заявка 15 7 5 3 27 - 18 26
6. Арсенал Тула Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Волгарь Заявка 15 6 5 4 15 - 12 23
8. Нефтехимик Заявка 15 6 4 5 15 - 11 22
9. Динамо Махачкала Заявка 15 5 6 4 13 - 13 21
10. Шинник Заявка 15 6 3 6 17 - 16 21
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. ФК Кубань Заявка 15 4 4 7 15 - 16 16
13. Уфа 1:3 Заявка 15 4 4 7 11 - 20 16
14. Акрон Заявка 15 3 7 5 12 - 20 16
15. Велес Москва Заявка 15 4 1 10 12 - 26 13
16. Краснодар-2 Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
17. Родина Москва Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
18. Волга Ульяновск Заявка 15 1 5 9 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
2. Енисей 3:1 Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Шинник Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
5. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
6. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
7. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
8. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
9. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
10. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
11. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
12. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
13. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Уфа 1:3 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 7 0 2 5 1 - 10 2
18. Родина Москва Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
6. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
7. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
9. Енисей 3:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
11. Уфа 1:3 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Волгарь Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
16. Волга Ульяновск Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Алания Галоян Артур 6
Алания Машуков Ислам 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Старается активно начать второй тайм "Уфа", всё же целая россыпь свежих игроков на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    Сразу четыре замены в составе "Уфы" произошли. Начнём с того, что вместо Алексей Черновая в рамке появился Иван Кукушкин. В поле тоже есть изменения. Эрвинг Ботака-Иобома вышел вместо Кэтэлина Карпа, Дилан Ортис заменил Андрея Никитина, а Роман Минаев заменил Вадима Конюхова.
  • Первый тайм
  • Свисток
    Звучит свисток, первый тайм окончен!
    "Енисей" гораздо активнее начал сегодняшнюю встречу, воспользовался двумя ошибками обороны соперника и забил два мяча. Постепенно хозяева успокоились, а "Уфа" начала больше владеть мячом. В итоге гости один мяч отыграли, но это было не всё. Угловой уже в добавленное время позволил хозяевам забить третий гол. Сделаем паузу, скоро вернёмся!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Ломакин! 3:1!
    Забивают с углового игроки "Енисея"! Бросили защитники "Уфы" на линии вратарской Ломакина, который без сопротивления пробил головой после подачи с угла поля! Вновь в два гола повели хозяева!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Продолжает "Уфа" идти вперёд, вот уже Сухов с левого фланга навесил в штрафную площадь, но разобрались на этот раз игроки "Енисея".
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Вадим Конюхов! 2:1!
    Кичин ошибся на углу штрафной площади, не сумев по мячу попасть! Тот в итоге полетел в штрафную, где оказался Конюхов! Аккуратный обводящий удар с острого угла в дальний угол - Антипин бессилен!
  • 40'
    Возобновилась наша встреча. Судя по всему, Раздорских привели в порядок, сможет он игру продолжить.
  • Желтая карточка
    39'
    Валерий Кичин и Заурбек Плиев решили ещё и отношения выяснить на фоне неприятного фола. Скорее, на защиту своего партнёра защитник "Енисей" бросился, в итоге за излишние эмоции карточку он получил.
  • Желтая карточка
    38'
    Артём Голубев получил жёлтую карточку. Очень грубо сыграл полузащитник "Уфы", влетев прямо ногой в Раздорских. До мяча добраться не удалось, и повреждение может тут быть. Врачи на поле выбежали в срочном порядке.
  • Опасный момент
    36'
    А вот это можно уже даже опасным моментом назвать! Темников с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь на Никитина, которому буквально сантиметров на хватило, чтобы пробить с линии вратарской!
  • 35'
    Евсеев решил пробить со штрафного, на технику пытался забросить мяч в девятку ворот Антипина, но в итоге получилось выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    34'
    6 - 3 на данный момент по нарушениям правил, и "Уфа" заработала весьма неплохой штрафной. До ворот конечно далековато.
  • Фол, нарушение
    33'
    Окладников не успел на мяч, в итоге въехал в Евсеева. Если бы не успел сделать передачу игрок "Уфы", карточку бы мы увидели точно.
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    • 32'
      Окладников наносил удар с подступов к штрафной площади, но получилось не очень сильно у него, скорее заброс под перекладину мы увидели, с которым без особых проблем справился Алексей Чернов. Мяч в руках голкипера.
    • 31'
      Вернулся Саная на поле, всё в порядке с форвардом "Енисея", игра продолжается.
    • Травма, повреждение
      29'
      Очень неприятный эпизод получился, Сухов и Саная боролись за мяч, в итоге игрок "Уфы" наступил на ладонь форварду "Енисея". Врачи хозяев появились на поле.
    • 28'
      Неторопливый футбол у нас получается. Пока не совсем понятно, за счёт чего игроки "Уфы" будут игру переворачивать.
    • Офсайд
      27'
      Штрафной заработали игроки "Уфы" на правом фланге. Пошла длинная подача в штрафную площадь, Антипин на выходе сыграл на линии вратарской, выбив мяч, но тут же прозвучал свисток. В офсайд кто-то из гостей залез во время подачи.
    • 25'
      Не получилась у Егора Иванова подача со штрафного. То ли он так хитро в дальнюю девятку закручивал мяч, то ли искал кого-то на дальней штанге, но в итоге прямиком за лицевую у него получилось.
    • Фол, нарушение
      24'
      Константин Плиев нарушил правила на фланге. Потерял он мяч и уронил Глушкова на газон. Штрафной может получиться опасным - почти угловой!
    • 23'
      5 - 1 к этой минуте по ударам, у гостей Евсеев с дальней дистанции в створ не попал. Больше пока ничего не было у ворот Антипина.
    • Угловой
      22'
      Вновь как-то неуверенно сыграл на выходе Чернов во время подачи углового, но повезло ему, что защитники на этот раз подстраховали, смогли мяч вынести.
    • 21'
      Феррейра подключился к атаке, отыграл направо в штрафную на Окладникова, который попытался прострелить в центр, но его успел накрыть защитник "Уфы". Угловой посмотрим.
    • 20'
      Очень неудачное начало для "Уфы", воспользовались хозяева ошибками в обороне, в итоге свои моменты реализовали. И пока ничего не происходит у ворот Станислава Антипина.
    • Фол, нарушение
      18'
      Артём Голубев весьма жёстко сыграл, шипами в голеностоп сопернику угодив. К счастью, обошлось без травмы в этом эпизоде.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Анзор Саная! 2:0!
      И вновь провал в центре обороны "Уфы", пошёл отличный заброс от Раздорских в штрафную, Чернов крайне неуверенно сыграл на выходе, не добравшись до мяча, а Саная опередил голкипера и головой отправил мяч в уже пустой створ ворот гостей!
    • Офсайд
      14'
      Начинают получаться какие-то наступательные действия у "Уфы", но на этот раз положение "вне игры" получилось у гостей.
    • 13'
      Отобрали игроки "Енисея" мяч в центре поля, попытались провести атаку левым флангом, но оборона "Уфы" сыграла на этот раз внимательно.
    • Желтая карточка
      11'
      Кэтэлин Карп весьма жёстко сыграл, в итоге записал своё имя в протокол. Это первая жёлтая карточка в матче.
    • 11'
      Разыграли комбинацию футболисты "Уфы", и Евсеев, никого не встретив, решил пробить с дальней дистанции. Весьма неплохо получилось, но всё же выше перекладины.
    • 10'
      Удалось игрокам "Уфы" немного успокоить игру, катают гости мяч на своей половине поля.
    • Угловой
      8'
      Ещё один угловой разыграли на правом фланге футболисты "Енисея", в итоге Ломакин мягкий заброс в штрафную исполнил - на этот раз точно в руки Чернову.
    • Угловой
      7'
      Два подряд угловых у ворот "Уфы" мы увидели, удалось после второй подачи Чернову вынести мяч кулаком из лицевой, но атака продолжается! Насели игроки "Енисея" на ворота соперника!
    • Опасный момент
      6'
      Опасно у ворот "Уфы"! Прострел с левого фланга, и практически в упор пробивал по воротам Окладников! Отбиться гости не смогли, завершал второй темп Ломакин, но в створ не попал. Правда был рикошет.
    • Фол, нарушение
      5'
      Ломакин перестарался в отборе на линии чужой штрафной площади, налетел сверху на Евсеева. Жестковато получилось.
    • 5'
      Окрылил быстрый гол футболистов "Енисея", очень активны сейчас в прессинге хозяева поля, не давая начать атаку гостям.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Масловский! 1:0!
      Двумя передачами разрезали хозяева всё поле! Передача в центр, Ломакин в касание подправил мяч дальше на ход Масловскому, который убежал от защитников, ворвался в штрафную и аккуратным ударом внешней стороной стопы пробил мимо Чернова!
    • 2'
      Весьма спокойно на первых минутах у нас всё проходит, футболисты "Енисея" неторопливо мяч катают, "Уфа" весьма неохотно прессингует.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Уфы". В традиционной светлой форме сегодня гости, а "Енисей" в не менее традиционных красных футболках, синих трусах.
    • До матча
    • "Уфа" сегодня по-прежнему не может рассчитывать на Дениса Попова, главный тренер продолжает отбывать дисквалификацию. Сегодня гостями будет руководить Николай Сафрониди.
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка Первой лиги между красноярским «Енисеем» и ФК «Уфа». С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья! 
    Прогнозы 135
    Енисей 74.1% (100)
    X 17% (23)
    Уфа 8.9% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Уфа
    1.99
    3.30
    73.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Енисей 3:1 Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей 3:1 Уфа

    Исход игры
    Енисей
    74.1% (100)
    Ничья
    17% (23)
    Уфа
    8.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (66)
    Нет
    45.45% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    28.1% (38)
    1:0 Енисей
    26.7% (36)
    1:1 Ничья
    13.3% (18)
    2:0 Енисей
    9.6% (13)
    1:2 Уфа
    4.4% (6)
    0:1 Уфа
    2.2% (3)
    3:1 Енисей
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
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    Уфа
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