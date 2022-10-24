Сразу четыре замены в составе "Уфы" произошли. Начнём с того, что вместо Алексей Черновая в рамке появился Иван Кукушкин . В поле тоже есть изменения. Эрвинг Ботака-Иобома вышел вместо Кэтэлина Карпа, Дилан Ортис заменил Андрея Никитина, а Роман Минаев заменил Вадима Конюхова.

Старается активно начать второй тайм "Уфа", всё же целая россыпь свежих игроков на поле.

Продолжает "Уфа" идти вперёд, вот уже Сухов с левого фланга навесил в штрафную площадь, но разобрались на этот раз игроки "Енисея".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Ломакин! 3:1! Забивают с углового игроки "Енисея"! Бросили защитники "Уфы" на линии вратарской Ломакина, который без сопротивления пробил головой после подачи с угла поля! Вновь в два гола повели хозяева!

Звучит свисток, первый тайм окончен! "Енисей" гораздо активнее начал сегодняшнюю встречу, воспользовался двумя ошибками обороны соперника и забил два мяча. Постепенно хозяева успокоились, а "Уфа" начала больше владеть мячом. В итоге гости один мяч отыграли, но это было не всё. Угловой уже в добавленное время позволил хозяевам забить третий гол. Сделаем паузу, скоро вернёмся!

Окладников не успел на мяч, в итоге въехал в Евсеева. Если бы не успел сделать передачу игрок "Уфы", карточку бы мы увидели точно.

6 - 3 на данный момент по нарушениям правил, и "Уфа" заработала весьма неплохой штрафной. До ворот конечно далековато.

Евсеев решил пробить со штрафного, на технику пытался забросить мяч в девятку ворот Антипина, но в итоге получилось выше перекладины.

А вот это можно уже даже опасным моментом назвать! Темников с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь на Никитина, которому буквально сантиметров на хватило, чтобы пробить с линии вратарской!

Артём Голубев получил жёлтую карточку. Очень грубо сыграл полузащитник "Уфы", влетев прямо ногой в Раздорских. До мяча добраться не удалось, и повреждение может тут быть. Врачи на поле выбежали в срочном порядке.

Валерий Кичин и Заурбек Плиев решили ещё и отношения выяснить на фоне неприятного фола. Скорее, на защиту своего партнёра защитник "Енисей" бросился, в итоге за излишние эмоции карточку он получил.

Возобновилась наша встреча. Судя по всему, Раздорских привели в порядок, сможет он игру продолжить.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Вадим Конюхов! 2:1! Кичин ошибся на углу штрафной площади, не сумев по мячу попасть! Тот в итоге полетел в штрафную, где оказался Конюхов! Аккуратный обводящий удар с острого угла в дальний угол - Антипин бессилен!

32' Окладников наносил удар с подступов к штрафной площади, но получилось не очень сильно у него, скорее заброс под перекладину мы увидели, с которым без особых проблем справился Алексей Чернов. Мяч в руках голкипера.

31' Вернулся Саная на поле, всё в порядке с форвардом "Енисея", игра продолжается.

29' Очень неприятный эпизод получился, Сухов и Саная боролись за мяч, в итоге игрок "Уфы" наступил на ладонь форварду "Енисея". Врачи хозяев появились на поле.

28' Неторопливый футбол у нас получается. Пока не совсем понятно, за счёт чего игроки "Уфы" будут игру переворачивать.

27' Штрафной заработали игроки "Уфы" на правом фланге. Пошла длинная подача в штрафную площадь, Антипин на выходе сыграл на линии вратарской, выбив мяч, но тут же прозвучал свисток. В офсайд кто-то из гостей залез во время подачи.

25' Не получилась у Егора Иванова подача со штрафного. То ли он так хитро в дальнюю девятку закручивал мяч, то ли искал кого-то на дальней штанге, но в итоге прямиком за лицевую у него получилось.

24' Константин Плиев нарушил правила на фланге. Потерял он мяч и уронил Глушкова на газон. Штрафной может получиться опасным - почти угловой!

23' 5 - 1 к этой минуте по ударам, у гостей Евсеев с дальней дистанции в створ не попал. Больше пока ничего не было у ворот Антипина.

22' Вновь как-то неуверенно сыграл на выходе Чернов во время подачи углового, но повезло ему, что защитники на этот раз подстраховали, смогли мяч вынести.