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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 15.
Енисей
 
Позже
Уфа

История личных встреч

Енисей
Уфа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 4 0.29
Окладников Андрей 3 0.21
Ломакин Александр 2 0.14
Молтенинов Илья 2 0.14
Саная Анзор 2 (2) 0.14
Масловский Александр 1 0.07
Кичин Валерий 1 0.07
Феррейра Херман 1 0.07
Бардыбахин Вячеслав 1 0.07
Апушников Егор 1 0.07
Столбов Кирилл 1 0.07
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 2 0.14
Плиев Константин 2 0.14
Камилов Владислав 1 0.07
Голубев Артём 1 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.07
Ортис Дилан 1 0.07
Касинтура Эгаш 1 0.07

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 4 0
Бардыбахин Вячеслав 2 1
Иванов Егор 3 0
Саная Анзор 3 0
Кичин Валерий 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Феррейра Херман 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Арустамян Артур 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 5 0
Никитин Андрей Владимирович 3 1
Карп Кэтэлин 3 1
Фищенко Руслан 4 0
Камилов Владислав 3 0
Голубев Артём 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Ортис Дилан 3 0
Темников Иван 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Масалов Александр 2 0
Сухов Александр 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Чернов Алексей 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Касинтура Эгаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
4
20%
3
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
1
11%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0
Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0
Уфа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2
Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Балтика Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Рубин Заявка 14 7 4 3 27 - 18 25
5. Волгарь Заявка 14 6 5 3 13 - 9 23
6. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
7. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
9. Динамо Махачкала Заявка 14 4 6 4 11 - 12 18
10. Шинник Заявка 14 5 3 6 16 - 16 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
12. ФК Кубань Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
13. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
14. Акрон Заявка 14 3 6 5 12 - 20 15
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 12 - 20 13
16. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск Заявка 14 1 4 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
3. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
4. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
5. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
7. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
8. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
11. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
12. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
13. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
8. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
11. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Рубин Фамейе Джоэль 7
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
ФК Кубань Хомуха Иван 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 40 минут.



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    • Прогнозы 53
    Енисей 75.5% (40)
    X 9.4% (5)
    Уфа 15.1% (8)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Енисей - Уфа

    Исход игры
    Енисей
    75% (39)
    Ничья
    9.6% (5)
    Уфа
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (28)
    Нет
    44% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    36.5% (19)
    1:0 Енисей
    26.9% (14)
    1:2 Уфа
    7.7% (4)
    0:1 Уфа
    5.8% (3)
    2:0 Енисей
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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    Уфа
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