Тур: 15.
История личных встреч
Енисей
Уфа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|4
|0.29
|Окладников Андрей
|3
|0.21
|Ломакин Александр
|2
|0.14
|Молтенинов Илья
|2
|0.14
|Саная Анзор
|2 (2)
|0.14
|Масловский Александр
|1
|0.07
|Кичин Валерий
|1
|0.07
|Феррейра Херман
|1
|0.07
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.07
|Апушников Егор
|1
|0.07
|Столбов Кирилл
|1
|0.07
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|2
|0.14
|Плиев Константин
|2
|0.14
|Камилов Владислав
|1
|0.07
|Голубев Артём
|1
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.07
|Ортис Дилан
|1
|0.07
|Касинтура Эгаш
|1
|0.07
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|4
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|2
|1
|Иванов Егор
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Кичин Валерий
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Феррейра Херман
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|1
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Фищенко Руслан
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Голубев Артём
|3
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Ортис Дилан
|3
|0
|Темников Иван
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Сухов Александр
|1
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
4
20%
3
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
1
11%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0
Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0
Уфа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2
Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|Балтика
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|4.
|Рубин
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|5.
|Волгарь
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|13 - 9
|23
|6.
|Енисей
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 11
|19
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 12
|18
|10.
|Шинник
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 16
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|14.
|Акрон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 20
|15
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|12 - 20
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|4.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|7.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|13.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Акрон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
- — Выход в Премьер-лигу
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|6
Прогнозы на матч Енисей - Уфа
Исход игры
Енисей
75% (39)
Ничья
9.6% (5)
Уфа
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
56% (28)
Нет
44% (22)
Популярный счёт
2:1 Енисей
36.5% (19)
1:0 Енисей
26.9% (14)
1:2 Уфа
7.7% (4)
0:1 Уфа
5.8% (3)
2:0 Енисей
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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