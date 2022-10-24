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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Урал
1:0
Первый тайм: 35'
Крылья Советов
0'
24' Красная карточка
Бейл Гленн
1:0
26' Пенальти
Каштанов Алексей
Газинский не реализует верный мо...

Ход матча

7'
 
Барач Матео
Зотов Георгий
24'
 
Бейл Гленн
26'
Каштанов Алексей
1:0
Прогнозы 186
Урал 44.1% (82)
X 34.9% (65)
Крылья Советов 21% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Крылья Советов
3.20
3.50
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Иллой-Айет
Эммерсон
24
Филипенко
Егор
3
Гогличидзе
Лео
6
Сиссе
Ибраима
9
Ранджелович
Лазар
19
Мишкич
Даниэль
18
Газинский
Юрий
7
Юшин
Александр
79
Каштанов
Алексей
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
31
Зотов
Георгий
9
Пиняев
Сергей
8
Витюгов
Максим
14
Коваленко
Александр
30
Чиркович
Александар
15
Глушенков
Максим
20
Рахманович
Амер
Урал
4-1-4-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

18 матчей

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 4 (1) 0.29
Ранджелович Лазар 3 0.21
Бикфалви Эрик 3 0.21
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.07
Мишкич Даниэль 1 0.07
Юшин Александр 1 0.07
Быковский Илья 1 0.07
Кулаков Денис 0 0
Газинский Юрий 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.29
Ежов Роман 3 0.21
Пиняев Сергей 2 0.14
Коваленко Александр 1 0.07
Якуба Денис 1 0.07
Рахманович Амер 1 0.07
Чиркович Александар 1 0.07
Шитов Владислав 1 0.07
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Помазун Илья 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Железнов Юрий 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
38%
5
33%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

23
18
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4
Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Урал 1:0 Заявка 14 5 1 8 14 - 23 16
11. Крылья Советов 0:1 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал 1:0 Заявка 8 3 0 5 7 - 13 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов 0:1 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Урал 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Пиняев от правого края выполнил передачу на Коваленко, который головой пробил прямо в голову соперника. Из-за пределов штрафной выстреливал Чиркович, который направил сферу куда-то в сторону трибун.
  • 31'
    Попытался сбегать в атаку сейчас самарский коллектив. Чиркович даже хотел прострелить с правого фланга на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
  • 30'
    "Урал" в последних 5-ти встречах набрал 12 очков. Больше на этом отрезке сезона набрал только питерский "Зенит" - 13 очков. Екатеринбургский коллектив и впрямь в великолепной форме сейчас.
  • 28'
    Практически полчаса отыграли соперники. Подустали уже игроки обеих команд. Стали они действовать чуть менее активно, чем на старте встречи.
  • 27'
    Меньше 4 000 фанатов сегодня на стадионе, если верить неофициально информации, озвученной в эфире. Жаль, конечно, что такую низкую посещаемость имеет рядовая игра РПЛ.
  • Пенальти
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАШТАНОВ! 1:0!
    Уверенно забивает 11-метровый удар Каштанов! Прямо по центру пробил Алексея, а его визави в ворота прыгнул в левый угол, не сумев спасти самарцев от пропущенного гола.
  • Красная карточка
    24'
    За фол последней надежды рефери удаляет Бейла. Невероятное решение. Я бы не согласился с рефери, но он расценил этот эпизод таким образом. Самара попадает в непростую ситуацию.
  • 23'
    Каштанов у мяча. Будет исполнять 11-метровый удар он. Смотрим, чем закончится этот эпизод. Кстати говоря, еще и эпизод на предмет красной карточки будет просматривать судья. Неужели будет удаление? В Бейла сфера попала, вернее, в его руку.
  • Пенальти!
    22'
    МОМЕНТ! Ранджелович простреливал мяч в штрафную соперника, уйдя от голкипера гостей. Простреливал 9-й номер хозяев в район вратарской, но попал в руку защитнику. Это пенальти!
  • 21'
    Отыграли уже половину первого тайма соперники. Пока лишь один момент был 100%-ный в нашем матче. У хозяев. Гости пока без опасных ситуаций.
  • Угловой
    19'
    Вполне вероятно, что Юшина придерживали на левом краю штрафной футболисты "Крыльев Советов". В любом случае, рефери не среагировал на эпизод. Зато будет угловой.
  • Травма, повреждение
    18'
    Ранджелович сейчас оказался на газоне. Сумел вернуться на поле футболист. Казалось, что ему также потребуется ротация, но нет... Обошлось.
  • 17'
    Процент владения мячом нам показали сейчас режиссеры. По этому показателю впереди игроки "Урала". По данному показателю у нас 70% против 30%.
  • Офсайд
    15'
    МОМЕНТ! Пиняев после прострел с правого края нанес удар по воротам соперника, однако направил он сферу прямо в голкипера. Кроме того, был офсайд у игрока самарцев.
  • 14'
    Немного болельщиков сегодня пришло на трибуны, честно говоря. Будем надеяться, что поклонники уральского футбола еще подтянутся на стадион и поддержат футбольную атмосферу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      13'
      МИШКИЧ! С линии штрафной в левый от себя угол пробил игрок "Урала", но последовал выстрел намного левее цели.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТ! Снова атакует "Урал". Следует навес с левого края на дальнюю штангу, которую крайне неудачно замыкает Юшин, направивший сферу выше цели.
    • Угловой
      10'
      Угловой сейчас заработали футболисты "Урала". С правого края последовала подача на ближнюю штангу, где сфера не добралась до Каштанова.
    • 9'
      Честно говоря, мне кажется, что просто плохо размялся Зотов. Причина таких травм - плохая разминка перед началом игры, учитывая тот факт, на каком отрезке поединка случилось повреждение. Это я вам как человек, имеющий представление о футболе и непосредственно занимающийся им на протяжении всей жизни.
    • Замена
      8'
      Барач на поле вместо Зотова появился тем временем. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. Очередная замена. 31-й номер гостей сразу же в подтрибунное помещение отправился.
    • Травма, повреждение
      7'
      Зотов получил повреждение. Держится он за правую ногу, прихрамывает, присаживается. Подвернул ногу футболист буквально на ровном месте.
    • 6'
      Честно говоря, я до сих пор не могу понять, почему и чего ждал Газинский? Все ворота были перед ним открыты. Хотя на повторе мы видим, что полузащитник "Урала" попросту не смог совладать с обработкой мяча...
    • Опасный момент
      5'
      Как такое возможно? Каштанов с правого края выкатил мяч в центр. Газинский долго замахивался для удара, но с пяти метров так и не пробил. А когда решился на выстрел, его попытку выстрелить уже накрыли. Что такое сотворил Юрий?
    • 3'
      На первых минутах матча спокойно с фланга на фланг перекатывают сферу футболисты "Урала". Равные котировки перед матчем выдвигали букмекеры. Сложно предположить, кто из оппонентов сможет одержать победу в матче.
    • 2'
      Футболисты "Урала" предстали на поле в черных цвета, в то время, как в белых футболках и синих трусах на газоне появились игроки "Крыльев Советов". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала первая половина встречи! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Алексей Каштанов из команды Урал забивает с точки!
    • 24'
      УДАЛЕНИЕ! - Бейл Гленн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 7'
      Зотов Георгий уходит с поля. Барач Матео выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Урал 1:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Урал
    44.1% (82)
    Ничья
    34.9% (65)
    Крылья Советов
    21% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.26% (54)
    Меньше
    55.74% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    84.43% (103)
    Нет
    15.57% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (49)
    2:1 Урал
    19.9% (37)
    1:0 Урал
    6.5% (12)
    1:2 Крылья Советов
    4.8% (9)
    3:2 Урал
    1.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
    0:1 Крылья Советов
    1.6% (3)
    2:0 Урал
    1.1% (2)
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