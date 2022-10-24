За фол последней надежды рефери удаляет Бейла. Невероятное решение. Я бы не согласился с рефери, но он расценил этот эпизод таким образом. Самара попадает в непростую ситуацию.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАШТАНОВ! 1:0! Уверенно забивает 11-метровый удар Каштанов! Прямо по центру пробил Алексея, а его визави в ворота прыгнул в левый угол, не сумев спасти самарцев от пропущенного гола.

Меньше 4 000 фанатов сегодня на стадионе, если верить неофициально информации, озвученной в эфире. Жаль, конечно, что такую низкую посещаемость имеет рядовая игра РПЛ.

Практически полчаса отыграли соперники. Подустали уже игроки обеих команд. Стали они действовать чуть менее активно, чем на старте встречи.

"Урал" в последних 5-ти встречах набрал 12 очков. Больше на этом отрезке сезона набрал только питерский "Зенит" - 13 очков. Екатеринбургский коллектив и впрямь в великолепной форме сейчас.

Попытался сбегать в атаку сейчас самарский коллектив. Чиркович даже хотел прострелить с правого фланга на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

Пиняев от правого края выполнил передачу на Коваленко, который головой пробил прямо в голову соперника. Из-за пределов штрафной выстреливал Чиркович, который направил сферу куда-то в сторону трибун.

23' Каштанов у мяча. Будет исполнять 11-метровый удар он. Смотрим, чем закончится этот эпизод. Кстати говоря, еще и эпизод на предмет красной карточки будет просматривать судья. Неужели будет удаление? В Бейла сфера попала, вернее, в его руку.

22' МОМЕНТ! Ранджелович простреливал мяч в штрафную соперника, уйдя от голкипера гостей. Простреливал 9-й номер хозяев в район вратарской, но попал в руку защитнику. Это пенальти!

21' Отыграли уже половину первого тайма соперники. Пока лишь один момент был 100%-ный в нашем матче. У хозяев. Гости пока без опасных ситуаций.

19' Вполне вероятно, что Юшина придерживали на левом краю штрафной футболисты "Крыльев Советов". В любом случае, рефери не среагировал на эпизод. Зато будет угловой.

18' Ранджелович сейчас оказался на газоне. Сумел вернуться на поле футболист. Казалось, что ему также потребуется ротация, но нет... Обошлось.

17' Процент владения мячом нам показали сейчас режиссеры. По этому показателю впереди игроки "Урала". По данному показателю у нас 70% против 30%.

15' МОМЕНТ! Пиняев после прострел с правого края нанес удар по воротам соперника, однако направил он сферу прямо в голкипера. Кроме того, был офсайд у игрока самарцев.