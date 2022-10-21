Тур: 14. Стадион: Екатеринбург Арена.
Позже
История личных встреч
Урал
Крылья Советов
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
18 матчей
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|3
|0.23
|Ранджелович Лазар
|3
|0.23
|Бикфалви Эрик
|3
|0.23
|Влут Рай Хендрикюс Мартинюс
|1
|0.08
|Мишкич Даниэль
|1
|0.08
|Юшин Александр
|1
|0.08
|Быковский Илья
|1
|0.08
|Кулаков Денис
|0
|0
|Газинский Юрий
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|4
|0.31
|Ежов Роман
|3
|0.23
|Пиняев Сергей
|2
|0.15
|Коваленко Александр
|1
|0.08
|Якуба Денис
|1
|0.08
|Рахманович Амер
|1
|0.08
|Чиркович Александар
|1
|0.08
|Шитов Владислав
|1
|0.08
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Бейл Гленн
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
38%
5
33%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
23
18
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
6
26%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4
Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 13
|25
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|Факел
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов
Исход игры
Урал
39.7% (23)
Ничья
44.8% (26)
Крылья Советов
15.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (22)
2:1 Урал
24.1% (14)
1:0 Урал
12.1% (7)
1:2 Крылья Советов
6.9% (4)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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