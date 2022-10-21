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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Урал
 
Позже
Крылья Советов

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

18 матчей

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 3 0.23
Ранджелович Лазар 3 0.23
Бикфалви Эрик 3 0.23
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.08
Мишкич Даниэль 1 0.08
Юшин Александр 1 0.08
Быковский Илья 1 0.08
Кулаков Денис 0 0
Газинский Юрий 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.31
Ежов Роман 3 0.23
Пиняев Сергей 2 0.15
Коваленко Александр 1 0.08
Якуба Денис 1 0.08
Рахманович Амер 1 0.08
Чиркович Александар 1 0.08
Шитов Владислав 1 0.08
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Помазун Илья 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Железнов Юрий 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Бейл Гленн 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
38%
5
33%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

23
18
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4
Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Урал 39.7% (23)
    X 44.8% (26)
    Крылья Советов 15.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Крылья Советов
    3.30
    3.54
    2.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов

    Исход игры
    Урал
    39.7% (23)
    Ничья
    44.8% (26)
    Крылья Советов
    15.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (22)
    2:1 Урал
    24.1% (14)
    1:0 Урал
    12.1% (7)
    1:2 Крылья Советов
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Урал
    Крылья Советов
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