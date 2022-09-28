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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Сочи
Прогнозы 59
Зенит 98.3% (58)
X 1.7% (1)
Сочи 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Сочи
1.32
6.55
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Сочи

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 9 0.69
Вендел Маркус 6 0.46
Мостовой Андрей 5 0.38
Сергеев Иван 4 0.31
Кузяев Далер 4 (1) 0.31
Клаудиньо 2 0.15
Мантуан Густаво 2 0.15
Ловрен Деян 1 0.08
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.08
Родригао де Соуза 1 0.08
Кассьерра Матео 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 9 (5) 0.69
Мелкадзе Георгий 4 0.31
Сарвели Владислав 3 0.23
Юсупов Артур 2 0.15
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.15
Цаллагов Ибрагим 1 0.08
Шипунов Тимофей 1 0.08
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Мелкадзе Георгий 4 0
Макарчук Артём 4 0
Дркушич Ваня 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
8
36%
1
13%
76-90

Пропущено

3
16
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
67%
5
31%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

35
24
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
11%
4
17%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
5
14%
8
33%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
9
26%
4
17%
76-90

Пропущено

6
20
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
33%
6
30%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1
Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
Сочи
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 59
    Зенит 98.3% (58)
    X 1.7% (1)
    Сочи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Сочи
    1.32
    6.55
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    98.3% (58)
    Ничья
    1.7% (1)
    Сочи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (38)
    Меньше
    33.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (35)
    Нет
    38.6% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    33.9% (20)
    2:0 Зенит
    23.7% (14)
    3:1 Зенит
    20.3% (12)
    3:0 Зенит
    6.8% (4)
    1:0 Зенит
    6.8% (4)
    4:1 Зенит
    3.4% (2)
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    Зенит
    Сочи
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