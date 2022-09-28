Форвард "Торпедо" Давид Караев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кулакова.

Влут выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Юшин подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Довбня сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Кулаков в центре поля довольно грубо сыграл против Караева. На этот раз Василий Казарцев решил обойтись без жёлтой карточки.

Угловой у ворот "Урала". Чурич выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой пробил по воротам, мяч попал в корпус Влута.

Каймаков перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Влута.

Влут совершил рывок вперёд по правому флангу, Кутепов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Юшин совершил рывок вперёд по левой половине поля, далее Александр немного сместился в центр и плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой.

Гаджимурадов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Торпедо" очень уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку.

Мишкич с правого фланга выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Каштанов зацепился за мяч и затем пробил в правый угол ворот, Довбня в прыжке спас свою команду, а затем Александр не дал форварду "Урала" сыграть на добивании.

Угловой у ворот "Урала". Каймаков выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сиссе неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Егорычев в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Шапича.

Чурич совершил рывок вперёд по правому флангу, Быковский грамотно накрыл Марио и выбил мяч в аут.

Центральный защитник "Урала" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Турищева.

Каймаков со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Шапич под давлением Эмерсона не смог как следует пробить по воротам, мяч в итоге слабо полетел в руки Помазуну.

Ранджелович из центра поля выполнил передачу на ход Каштанову по центру, Кутепов прочитал момент и выбил мяч в аут.

Караев разогнал атаку по левому флангу, а затем Давид выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади, Турищев пробил сильно ближний угол ворот, Помазун сократил дистанцию и спас свою команду, а затем мяч отскочил в корпус Турищеву и только после этого ушёл за лицевую линию поля.

Каймаков на левом фланге покатил мяч на Караева, Давид выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кулакова и ушёл на угловой.

Каймаков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Торпедо", чтобы показать более качественный футбол в Екатеринбурге и проявить себя в атаке, а то пока про Илью Помазуна мы практически не вспоминали.

В составе "Торпедо" после перерыва произошла замена. Вместо Артёма Самсонова, у которого было мышечное повреждение, на поле вышел Равиль Нетфуллин.

Турищев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Максим плотно пробил в ближний угол ворот, Помазун отбил мяч перед собой, но затем Илья успел быстро подняться и поймать его окончательно.

Ранджелович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Турищев отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

Ранджелович с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Караев за счёт хорошей позиции спокойно выбил мяч на правый фланг.

Егорычев выполнил передачу на ход Газинскому по левому флангу, Юрий оказался в офсайде.

Роганович выполнил передачу на ход Караеву по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, Давид не смог зацепиться за него.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" из Екатеринбурга на своём поле спокойно переигрывает московское "Торпедо" со счётом 1:0. Пока что единственный мяч уже на первой минуте встречи забил Алексей Каштанов. В целом, "Урал" пока что смотрится куда более интересно, но конечно же команде Виктора Гончаренко нужно забить ещё хотя бы один мяч, чтобы в полной мере рассчитывать на три очка в этом матче.

45' Довбня из штрафной площади неудачно выбил мяч на правую половину поля, Кулаков перехватил мяч, далее Денис совершил рывок вперёд и неплохо пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой, но Василий Казарцев показал, что будет удар от ворот.

45' Две минуты добавил Василий Казарцев к основному времени первого тайма.

44' Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "Урала" на Турищева, Эмерсон и Бегич спокойно перехватили мяч.

43' Совсем немного осталось времени до перерыва, сейчас уже для "Урала" конечно же важно не пропустить в самом конце первой половины матча.

42' Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влут в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

41' Ранджелович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

40' Влут прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Рай от линии штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой.

39' Помазун на правом углу вратарской попал под прессинг игроков "Торпедо", Илья грамотно выбил мяч на правый фланг, но Егорычев не смог его обработать и упустил в аут.

38' В составе "Торпедо" произошла замена. Вместо Дениса Лаптева на поле вышел Максим Турищев.

37' Игроки "Торпедо" неудачно провели атаку по левому флангу, Чурич выполнил слишком сильную передачу на ход по флангу Рогановичу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

36' Успокоилась у нас немного игра под конец первого тайма, пока что футболисты "Торпедо" контролируют мяч в центре поля.

35' Каймаков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, хозяева поля выбили мяч в радиус штрафной площади, Кожемякин пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала".

34' Роганович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Сиссе неудачно сыграл по мячу и срезал его на угловой.

33' Ранджелович совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Лазар выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев под давлением Самсонова не смог выпрыгнуть и головой пробить по воротам.

32' Быковский из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Егорычеву, на этот раз Андрей оказался в небольшом офсайде.

31' Егорычев пошёл в активный прессинг на левый угол штрафной площади "Торпедо", Довбня в итоге едва не подарил мяч сопернику, но всё же голкипер московского клуба сам успел исправить свою помарку.

30' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Урала", Помазун спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

29' Ранджелович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Торпедо" сыграли внимательно и перехватили мяч при стандарте без всякого труда.

28' Быковский совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Илья выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Егорычев в свою очередь пробил по воротам, мяч попал в Шапича и ушёл на угловой.

27' Всё нормально с Самсоновым, показал защитник "Торпедо", что он готов играть дальше.

26' Самсонов получил небольшое мышечное повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Торпедо", небольшая пауза в игре.

25' Каштанов от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Егорычеву, Андрей не смог подстроиться под мяч и завалился на газон, а далее уже Василий Казарцев справедливо заметил игру рукой у футболиста "Урала".

24' Ранджелович разогнал атаку по правой половине поля, а затем Лазар выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Влут оказался в небольшом офсайде.

23' Сиссе с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

22' Влут из центра поля попытался выполнить проникающую передачу на ход Ранджеловичу по правой половине поля, защитники "Торпедо" прочитали момент и перехватили мяч.

21' Сиссе из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Ранджелович оторвался от Рогановича и в касание пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

20' Игроки "Урала" разыграли стандарт без прямой подачи, но затем с правой половины поля Кулаков всё же выполнил заброс в центр к линии вратарской, Довбня вновь спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' Чурич на своей половине поля нарушил правила против Егорычева. "Урал" заработал относительно неплохой стандарт.

18' Ранджелович совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Лазар выполнил подачу во вратарскую, Довбня грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч без всякого труда.

17' Влут пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч от ноги Савича полетел в центр штрафной площади, Каштанов в борьбе с Шапичем в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

16' Егорычев на левом фланге покатил мяч на ход по бровке Быковскому, Илья в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Шапич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

15' Лаптев в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бегича.

14' Каштанов отправился прессинговать Довбню к левому углу вратарской, голкипер "Торпедо" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг.

13' Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Торпедо", Довбня немного размялся при игре на выходе.

12' Из центра поля последовал заброс на ход Кулакову по правому флангу, Роганович грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

11' Савич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге игроки "Торпедо" нарушили правила.

10' Караев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон под давлением Сиссе выбил мяч на угловой.

9' Влут пробил по воротам с дальней дистанции, Кожемякин грамотно блокировал попытку, отскок был в пользу игроков "Торпедо".

8' Чурич при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Каймаковым, но затем Марио так и не решился на удар по воротам от линии штрафной площади.

7' Быковский из центра поля выполнил передачу на ход Егорычеву по левому флангу, Андрей убрал на замахе Самсонова, а затем выполнил подачу в радиус штрафной площади, где уже неудачно сыграл Газинский.

6' Болельщиков "Урала" на трибунах сегодня довольно мало, но они стараются активно гнать свою команду вперёд.

5' Чурич с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Каймаков сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

4' Василий Казарцев наступил случайно на мяч в центральном круге, в итоге главный арбитр матча оказался на газоне, но всё закончилось благополучно.

3' Против Рогановича на половине поля "Торпедо" были нарушены правила. Игроки московского клуба быстро разыграли стандарт.

2' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Каштанов!!! Первая же атака "Урала" за счёт высокого прессинга завершилась голом. Егорычев и Газинский на левой половине поля перехватили мяч у Каймакова, далее Юрий выполнил передачу в центр штрафной площади, Каштанов продавил защитника "Торпедо" и удачно пробил под левый угол ворот, Довбня задел мяч, но не смог спасти свою команду.