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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Казарцев Василий
Урал
1:0
Второй тайм
Торпедо Москва
Сэйв Довбня (видео). ФОНБЕТ Кубо...
Выход Турищева один на один (вид...
1:0. Гол Алексея Каштанова (виде...
Урал
Торпедо Москва

История личных встреч

Урал
Торпедо Москва

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПД
2:6
ПД
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 2 0.67
Каштанов Алексей 1 0.33
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рязанцев Александр 1 0.33
Лебеденко Игорь 1 0.33
Караев Давид 1 0.33
Роганович Боян 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юшин Александр 2 0
Газинский Юрий 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1
Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
3. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 4 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Урал 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 0 - 2 1
4. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Торпедо Москва 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 -1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
3. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Текстильщик Вазитдинов Рустам 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    78'
    Каймаков перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Влута. 
  • Замена
    77'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Ильи Быковского на поле вышел Лео Гогличидзе. 
  • Угловой
    76'
    Угловой у ворот "Урала". Чурич выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой пробил по воротам, мяч попал в корпус Влута. 
  • 75'
    Чурич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Помазуну. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Кулаков в центре поля довольно грубо сыграл против Караева. На этот раз Василий Казарцев решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 73'
    Влут выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Юшин подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Довбня сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • Желтая карточка
    72'
    Форвард "Торпедо" Давид Караев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кулакова. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Кутепов неудачно сыграл на половине поля соперника, заплёл Илья ноги Мишкичу. 
  • Угловой
    70'
    Угловой у ворот "Урала". Каймаков выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сиссе неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    69'
    Мишкич с правого фланга выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Каштанов зацепился за мяч и затем пробил в правый угол ворот, Довбня в прыжке спас свою команду, а затем Александр не дал форварду "Урала" сыграть на добивании. 
  • Желтая карточка
    68'
    Фланговый защитник "Урала" Илья Быковский получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Быковский блокировал продвижение Рогановича. 
  • Угловой
    67'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Торпедо" очень уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • Опасный момент
    66'
    Юшин совершил рывок вперёд по левой половине поля, далее Александр немного сместился в центр и плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 65'
    Влут совершил рывок вперёд по правому флангу, Кутепов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Замена
    64'
    Третья подряд замена произошла в составе "Урала". Вместо Юрия Газинского на поле вышел Даниэль Мишкич.
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    • Замена
      63'
      Вторую подряд замену провёл Виктор Гончаренко. Вместо Лазара Ранджеловича на поле вышел Рамазан Гаджимурадов. 
    • Замена
      62'
      В составе "Урала" произошла замена. Вместо Андрея Егорычева на поле вышел Александр Юшин. 
    • Угловой
      61'
      Каймаков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 60'
      Каймаков на левом фланге покатил мяч на Караева, Давид выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кулакова и ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      59'
      Караев разогнал атаку по левому флангу, а затем Давид выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади, Турищев пробил сильно ближний угол ворот, Помазун сократил дистанцию и спас свою команду, а затем мяч отскочил в корпус Турищеву и только после этого ушёл за лицевую линию поля. 
    • 58'
      Ранджелович из центра поля выполнил передачу на ход Каштанову по центру, Кутепов прочитал момент и выбил мяч в аут. 
    • 57'
      Каймаков со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Шапич под давлением Эмерсона не смог как следует пробить по воротам, мяч в итоге слабо полетел в руки Помазуну. 
    • Желтая карточка
      56'
      Центральный защитник "Урала" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Турищева. 
    • 55'
      Чурич совершил рывок вперёд по правому флангу, Быковский грамотно накрыл Марио и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Егорычев в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Шапича. 
    • 53'
      Роганович выполнил передачу на ход Караеву по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, Давид не смог зацепиться за него. 
    • Офсайд
      52'
      Егорычев выполнил передачу на ход Газинскому по левому флангу, Юрий оказался в офсайде. 
    • Угловой
      51'
      Ранджелович с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Караев за счёт хорошей позиции спокойно выбил мяч на правый фланг. 
    • 50'
      Ранджелович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Турищев отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Кутепов на правом фланге нарушил правила против Каштанова. Игроки "Урала" заработали неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      48'
      Турищев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Максим плотно пробил в ближний угол ворот, Помазун отбил мяч перед собой, но затем Илья успел быстро подняться и поймать его окончательно. 
    • Замена
      47'
      В составе "Торпедо" после перерыва произошла замена. Вместо Артёма Самсонова, у которого было мышечное повреждение, на поле вышел Равиль Нетфуллин. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Торпедо", чтобы показать более качественный футбол в Екатеринбурге и проявить себя в атаке, а то пока про Илью Помазуна мы практически не вспоминали. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" из Екатеринбурга на своём поле спокойно переигрывает московское "Торпедо" со счётом 1:0. Пока что единственный мяч уже на первой минуте встречи забил Алексей Каштанов. В целом, "Урал" пока что смотрится куда более интересно, но конечно же команде Виктора Гончаренко нужно забить ещё хотя бы один мяч, чтобы в полной мере рассчитывать на три очка в этом матче. 
    • Опасный момент
      45'
      Довбня из штрафной площади неудачно выбил мяч на правую половину поля, Кулаков перехватил мяч, далее Денис совершил рывок вперёд и неплохо пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой, но Василий Казарцев показал, что будет удар от ворот. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Василий Казарцев к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "Урала" на Турищева, Эмерсон и Бегич спокойно перехватили мяч. 
    • 43'
      Совсем немного осталось времени до перерыва, сейчас уже для "Урала" конечно же важно не пропустить в самом конце первой половины матча. 
    • 42'
      Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влут в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      41'
      Ранджелович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Опасный момент
      40'
      Влут прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Рай от линии штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Довбня в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 39'
      Помазун на правом углу вратарской попал под прессинг игроков "Торпедо", Илья грамотно выбил мяч на правый фланг, но Егорычев не смог его обработать и упустил в аут. 
    • Замена
      38'
      В составе "Торпедо" произошла замена. Вместо Дениса Лаптева на поле вышел Максим Турищев. 
    • 37'
      Игроки "Торпедо" неудачно провели атаку по левому флангу, Чурич выполнил слишком сильную передачу на ход по флангу Рогановичу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 36'
      Успокоилась у нас немного игра под конец первого тайма, пока что футболисты "Торпедо" контролируют мяч в центре поля. 
    • Угловой
      35'
      Каймаков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, хозяева поля выбили мяч в радиус штрафной площади, Кожемякин пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала". 
    • 34'
      Роганович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Сиссе неудачно сыграл по мячу и срезал его на угловой. 
    • 33'
      Ранджелович совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Лазар выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев под давлением Самсонова не смог выпрыгнуть и головой пробить по воротам. 
    • Офсайд
      32'
      Быковский из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Егорычеву, на этот раз Андрей оказался в небольшом офсайде.
    • 31'
      Егорычев пошёл в активный прессинг на левый угол штрафной площади "Торпедо", Довбня в итоге едва не подарил мяч сопернику, но всё же голкипер московского клуба сам успел исправить свою помарку. 
    • 30'
      Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Урала", Помазун спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      29'
      Ранджелович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Торпедо" сыграли внимательно и перехватили мяч при стандарте без всякого труда. 
    • 28'
      Быковский совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Илья выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Егорычев в свою очередь пробил по воротам, мяч попал в Шапича и ушёл на угловой. 
    • 27'
      Всё нормально с Самсоновым, показал защитник "Торпедо", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Самсонов получил небольшое мышечное повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Торпедо", небольшая пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Каштанов от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Егорычеву, Андрей не смог подстроиться под мяч и завалился на газон, а далее уже Василий Казарцев справедливо заметил игру рукой у футболиста "Урала". 
    • Офсайд
      24'
      Ранджелович разогнал атаку по правой половине поля, а затем Лазар выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Влут оказался в небольшом офсайде. 
    • 23'
      Сиссе с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 22'
      Влут из центра поля попытался выполнить проникающую передачу на ход Ранджеловичу по правой половине поля, защитники "Торпедо" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 21'
      Сиссе из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Ранджелович оторвался от Рогановича и в касание пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 20'
      Игроки "Урала" разыграли стандарт без прямой подачи, но затем с правой половины поля Кулаков всё же выполнил заброс в центр к линии вратарской, Довбня вновь спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Чурич на своей половине поля нарушил правила против Егорычева. "Урал" заработал относительно неплохой стандарт. 
    • 18'
      Ранджелович совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Лазар выполнил подачу во вратарскую, Довбня грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч без всякого труда. 
    • Опасный момент
      17'
      Влут пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч от ноги Савича полетел в центр штрафной площади, Каштанов в борьбе с Шапичем в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 16'
      Егорычев на левом фланге покатил мяч на ход по бровке Быковскому, Илья в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Шапич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Лаптев в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бегича. 
    • 14'
      Каштанов отправился прессинговать Довбню к левому углу вратарской, голкипер "Торпедо" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг. 
    • 13'
      Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Торпедо", Довбня немного размялся при игре на выходе. 
    • 12'
      Из центра поля последовал заброс на ход Кулакову по правому флангу, Роганович грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      11'
      Савич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге игроки "Торпедо" нарушили правила. 
    • 10'
      Караев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон под давлением Сиссе выбил мяч на угловой. 
    • 9'
      Влут пробил по воротам с дальней дистанции, Кожемякин грамотно блокировал попытку, отскок был в пользу игроков "Торпедо". 
    • 8'
      Чурич при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Каймаковым, но затем Марио так и не решился на удар по воротам от линии штрафной площади. 
    • 7'
      Быковский из центра поля выполнил передачу на ход Егорычеву по левому флангу, Андрей убрал на замахе Самсонова, а затем выполнил подачу в радиус штрафной площади, где уже неудачно сыграл Газинский. 
    • 6'
      Болельщиков "Урала" на трибунах сегодня довольно мало, но они стараются активно гнать свою команду вперёд. 
    • Опасный момент
      5'
      Чурич с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Каймаков сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Судья
      4'
      Василий Казарцев наступил случайно на мяч в центральном круге, в итоге главный арбитр матча оказался на газоне, но всё закончилось благополучно. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Против Рогановича на половине поля "Торпедо" были нарушены правила. Игроки московского клуба быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      2'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Каштанов!!! Первая же атака "Урала" за счёт высокого прессинга завершилась голом. Егорычев и Газинский на левой половине поля перехватили мяч у Каймакова, далее Юрий выполнил передачу в центр штрафной площади, Каштанов продавил защитника "Торпедо" и удачно пробил под левый угол ворот, Довбня задел мяч, но не смог спасти свою команду. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Урала" и "Торпедо" играется довольно важный матч в группе D, для каждой из команд победа в этом матче будет хорошей заявкой на выход в плей-офф Кубка России, однако, далеко не факт, что сегодня аутсайдеры чемпионата России проявят себя в Кубке. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Алексей Воронцов из Ярославля и Василий Данченко из Уфы. Резервным арбитром на этот матч назначен Евгений Галимов из Екатеринбурга. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка России между "Уралом" из Екатеринбурга и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 136
    Урал 74.3% (101)
    X 18.4% (25)
    Торпедо Москва 7.4% (10)
    -1
    выиграет Урал, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Торпедо Москва
    5.20
    7.30
    4.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Урал 1:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Урал
    74.3% (101)
    Ничья
    18.4% (25)
    Торпедо Москва
    7.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (56)
    Меньше
    52.94% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (77)
    Нет
    35.29% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    35.3% (48)
    1:0 Урал
    25.7% (35)
    1:1 Ничья
    15.4% (21)
    1:2 Торпедо Москва
    5.9% (8)
    2:0 Урал
    4.4% (6)
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