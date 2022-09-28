Стадион: Екатеринбург Арена. Главный судья: Казарцев Василий
1:0
Второй тайм
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
1:0
56'
65'
68'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гончаренко Виктор I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шапич СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Савич ИгорПолузащитник
-
18 Караев ДавидНападающий
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
-
37 Мишуков ИванЗащитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коста МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Савичев Николай
История личных встреч
Урал
Торпедо Москва
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|2
|0.67
|Каштанов Алексей
|1
|0.33
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рязанцев Александр
|1
|0.33
|Лебеденко Игорь
|1
|0.33
|Караев Давид
|1
|0.33
|Роганович Боян
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юшин Александр
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|2
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1
Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Урал
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Торпедо Москва
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|-1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|2.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Зенит
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|3.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Урал
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Урал
|Юшин Александр
|2
|Текстильщик
|Вазитдинов Рустам
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
Прогнозы на матч Урал 1:0 Торпедо Москва
Исход игры
Урал
74.3% (101)
Ничья
18.4% (25)
Торпедо Москва
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (56)
Меньше
52.94% (63)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
2:1 Урал
35.3% (48)
1:0 Урал
25.7% (35)
1:1 Ничья
15.4% (21)
1:2 Торпедо Москва
5.9% (8)
2:0 Урал
4.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!