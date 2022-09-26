Позже
История личных встреч
Химки
Локомотив Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|1
|0.5
|Мирзов Резиуан
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камано Франсуа
|1
|0.5
|Керк Джирано
|1
|0.5
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камышев Илья
|1
|1
|Волков Захар
|0
|1
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1
Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|2.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Зенит
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|3.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Урал
|Юшин Александр
|2
|Текстильщик
|Вазитдинов Рустам
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва
Исход игры
Химки
7.7% (2)
Ничья
26.9% (7)
Локомотив Москва
65.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
52% (13)
Меньше
48% (12)
Обе команды забьют
Да
80% (20)
Нет
20% (5)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
38.5% (10)
1:1 Ничья
26.9% (7)
0:2 Локомотив Москва
15.4% (4)
2:1 Химки
7.7% (2)
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