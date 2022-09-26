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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Химки
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 21
Химки 9.5% (2)
X 28.6% (6)
Локомотив Москва 61.9% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Локомотив Москва
3.18
3.64
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 1 0.5
Мирзов Резиуан 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камано Франсуа 1 0.5
Керк Джирано 1 0.5

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камышев Илья 1 1
Волков Захар 0 1
Мирзов Резиуан 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Гбане Роман Мори Диаман 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живоглядов Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1
Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Урал 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
3. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Текстильщик Вазитдинов Рустам 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2022, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 21
    Химки 9.5% (2)
    X 28.6% (6)
    Локомотив Москва 61.9% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.18
    3.64
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Химки - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    7.7% (2)
    Ничья
    26.9% (7)
    Локомотив Москва
    65.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (13)
    Меньше
    48% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (20)
    Нет
    20% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    38.5% (10)
    1:1 Ничья
    26.9% (7)
    0:2 Локомотив Москва
    15.4% (4)
    2:1 Химки
    7.7% (2)
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    Химки
    Локомотив Москва
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