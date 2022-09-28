Джорджевич ворвался в чужую штрафную, обыграв Гайича и выполнил удар с острого угла, но Акинфеев сыграл надёжно забрав мяч в свои владения.

Артур Юсупов сидит на газоне и ему требуется медицинская помощь. Игрок держится за заднюю поверхность бедра и кажется будет вынужденная замена.

К основному времени первого тайма добавлено две минуты!

И ещё одна вынужденная замена в первом тайме: Артур Юсупов покидает поле, а вместо него выходит Владислав Сарвели.

Никита Бурмистров держится за паховую мышцу, не ужели и он тоже будет вынужденно заменён? Скорей всего это произойдёт в перерыве.

"Сочи" получил право на угловой стандарт на правом фланге поля. Юсупов выполнил подачу на ближнюю штангу, но Гайч надёжно отбивает мяч.

Обляков даёт всем знать что чувствует недомогание в мышцах и похоже получает небольшое повреждение. Главный тренер ЦСКА готовит замену.

Шипунов на правом фланге выполнил подачу на ближнюю штангу, где отлично отработал Мойзес в оборонительных действиях не дав организовать опасный момент у ворот Акинфеева.

Гости получают право на угловой стандарт. мяч отправился с левого фланга поля, но точного адресата не нашёл и затем покинул пределы поля.

"Сочи" завладел преимуществом по владению мячом, стоит отметить что команда гостей играет на чужой половине поля, однако что-то острое создать им не позволяют.

Обляков вернулся в игру и отметился полезным действие, отправив мяч за спину защитникам на Адольфо Гайча, но нападающий не сумел мяч сохранить и он был упущен.

Джорджевич нарушает правила против Набабкина. Главный судья фиксирует фол и показывает игроку жёлтую карточку за грубую и сознательную игру точно в ноги соперника.

Мойзес протащил мяч по правому фланге поля и выполнил подачу на дальний угол штрафной, Маргасов надёжно подстраховал своих партнёров, разрядив обстановку выбил мяч на угловой.

29' Гостевая команда организовывает активную атаку на левом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, где был Маргасов, но его надёжно опередил Милан Гайич и разрядил обстановку.

28' Мойзес нарушает правила против Сиссако. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля хозяев.

26' Бурмистров на левом фланге поля пытался уйти в свободную зону, но Обляков сделать это не позволил, выбив мяч в надёжном подкате.

25' Процент владения мячом у команд: 68% на 32% а пользу команды хозяев, не удивительно что мы наблюдает такую статистическую цифру, так как армейцы явно переигрывают своего соперника.

24' Опасный момент создают гости! Юсупов мог бы сейчас сравнять счёт в игре, но его удар в дальний угол оказался неточным и армейцы могут выдохнуть!

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Константин Кучаев!

Мухин выполнил подачу на правом фланге поля, где переиграл всех на втором этаже Адольфо Гайч, но Джанаев выручил, отбив мяч из-под перекладины, а Кучаев оказался в нужное время в нужном месте и замкнул мяч в пустые ворота.

21' Обляков сыграл первым на подборе мяча и выполнил навес с фланга на дальнюю штангу ворот, но и там хорошо сыграла оборона, разрядив обстановку у своих ворот.

19' Угловой стандарт зарабатывает ЦСКА на левом фланге поля. Обляков отправил снаряд на ближнюю штангу, но защитник отбил мяч в сторону правого фланга.

18' Положение вне игры фиксирует арбитр после как казалось голевого момента у ворот Акинфеева. Терехов наносил удар под перекладину, Игорь сыграл великолепно, но игра уже была остановлена.