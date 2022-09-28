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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Сухой Алексей
ЦСКА Москва
1:0
Перерыв
Сочи
Джорджевич бьет в ближний угол (...
Юсупов пробил рядом со штангой (...
1:0. Гол Константина Кучаева (ви...
Падение Облякова в штрафной (вид...
Момент Ушатова (видео). ФОНБЕТ К...

Ход матча

23'
Кучаев Константин
1:0
37'
Ермаков Никита
Обляков Иван
 
39'
 
Джорджевич Лука
45'
 
Сарвели Владислав
Юсупов Артём
Прогнозы 145
ЦСКА Москва 80.7% (117)
X 15.2% (22)
Сочи 4.1% (6)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 2:1
да
Arii #
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ЦСКА Москва
Ничья
Сочи
4.60
4.30
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ЦСКА Москва
Сочи

История личных встреч

ЦСКА Москва
Сочи

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан да Силва 1 0.33
Кучаев Константин 1 0.33
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.33
Ермаков Никита 1 0.33
Гайич Милан III 1 0.33
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батырев Амир 1 0.33

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Миладинович Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0
Сочи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 3 2 1 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
3. Краснодар 0:0 3 1 1 1 4 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 3
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 3
4. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0:0 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 2
3. Пари НН 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма! ЦСКА побеждает 1:0 "Сочи".
  • Травма, повреждение
    45'
    Никита Бурмистров держится за паховую мышцу, не ужели и он тоже будет вынужденно заменён? Скорей всего это произойдёт в перерыве.
  • Замена
    45'
    И ещё одна вынужденная замена в первом тайме: Артур Юсупов покидает поле, а вместо него выходит Владислав Сарвели.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено две минуты!
  • Травма, повреждение
    44'
    Артур Юсупов сидит на газоне и ему требуется медицинская помощь. Игрок держится за заднюю поверхность бедра и кажется будет вынужденная замена.
  • 43'
    Джорджевич ворвался в чужую штрафную, обыграв Гайича и выполнил удар с острого угла, но Акинфеев сыграл надёжно забрав мяч в свои владения.
  • Замена
    42'
    Вынужденная замена: Иван Обляков покинул поле, а вместо него вышел Никита Ермаков.
  • 41'
    Мойзес протащил мяч по правому фланге поля и выполнил подачу на дальний угол штрафной, Маргасов надёжно подстраховал своих партнёров, разрядив обстановку выбил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    40'
    Джорджевич нарушает правила против Набабкина. Главный судья фиксирует фол и показывает игроку жёлтую карточку за грубую и сознательную игру точно в ноги соперника.
  • 38'
    Обляков вернулся в игру и отметился полезным действие, отправив мяч за спину защитникам на Адольфо Гайча, но нападающий не сумел мяч сохранить и он был упущен.
  • 37'
    "Сочи" завладел преимуществом по владению мячом, стоит отметить что команда гостей играет на чужой половине поля, однако что-то острое создать им не позволяют.
  • 35'
    Гости получают право на угловой стандарт. мяч отправился с левого фланга поля, но точного адресата не нашёл и затем покинул пределы поля.
  • 34'
    Шипунов на правом фланге выполнил подачу на ближнюю штангу, где отлично отработал Мойзес в оборонительных действиях не дав организовать опасный момент у ворот Акинфеева.
  • Травма, повреждение
    32'
    Обляков даёт всем знать что чувствует недомогание в мышцах и похоже получает небольшое повреждение. Главный тренер ЦСКА готовит замену.
  • Угловой
    31'
    "Сочи" получил право на угловой стандарт на правом фланге поля. Юсупов выполнил подачу на ближнюю штангу, но Гайч надёжно отбивает мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Гостевая команда организовывает активную атаку на левом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, где был Маргасов, но его надёжно опередил Милан Гайич и разрядил обстановку.
    • Фол, нарушение
      28'
      Мойзес нарушает правила против Сиссако. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля хозяев.
    • 26'
      Бурмистров на левом фланге поля пытался уйти в свободную зону, но Обляков сделать это не позволил, выбив мяч в надёжном подкате.
    • 25'
      Процент владения мячом у команд: 68% на 32% а пользу команды хозяев, не удивительно что мы наблюдает такую статистическую цифру, так как армейцы явно переигрывают своего соперника.
    • Опасный момент
      24'
      Опасный момент создают гости! Юсупов мог бы сейчас сравнять счёт в игре, но его удар в дальний угол оказался неточным и армейцы могут выдохнуть!
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Константин Кучаев!
      Мухин выполнил подачу на правом фланге поля, где переиграл всех на втором этаже Адольфо Гайч, но Джанаев выручил, отбив мяч из-под перекладины, а Кучаев оказался в нужное время в нужном месте и замкнул мяч в пустые ворота.
    • 21'
      Обляков сыграл первым на подборе мяча и выполнил навес с фланга на дальнюю штангу ворот, но и там хорошо сыграла оборона, разрядив обстановку у своих ворот.
    • Угловой
      19'
      Угловой стандарт зарабатывает ЦСКА на левом фланге поля. Обляков отправил снаряд на ближнюю штангу, но защитник отбил мяч в сторону правого фланга.
    • Офсайд
      18'
      Положение вне игры фиксирует арбитр после как казалось голевого момента у ворот Акинфеева. Терехов наносил удар под перекладину, Игорь сыграл великолепно, но игра уже была остановлена.
    • Видеоповтор
      16'
      VAR пересмотрел эпизод с падением в штрафной Облякова и подтвердила верное решение о не назначение одиннадцати метровой отметки.
    • 15'
      Обляков падает в чужой штрафной выпрашивая одиннадцати метровый удар. Иван принимал мяч грудью и после чего случился контакт с Мещаниновым, но по итогу пенальти не был назначен.
    • 13'
      Гостевая команда пробует свои силы на чужой половине поля, но всё завершается легко для хозяев поля. ЦСКА грамотно играет в обороне перекрывая все свободные зоны.
    • 12'
      Джанаев вступает в игру после удара Милана Гайича с правой сторону из штрафной площади. Иван Обляков выполнил хорошую передачу, но удар получился не самый лучший.
    • 10'
      Милан Гайич активно играет на правом фланге, постоянно созидая у ворот соперника, но вот выполнить точный удар по воротам пока не получается. 
    • 9'
      Из глубины поля выполнил передачу Маргасов точно в ногу Ушатову, Кирилл пробил слёту находясь в чужой штрафной, но мяч полетел точно в руки Акинфеева.
    • 8'
      Кучаев разогнал атаку по центру поля, а затем отдал передачу на Мойзеса, бразилец принял передачу на правом фланге и выполнил удар по воротам, но мяч слетел с ноги и полетел неточно.
    • 6'
      Гайич выполнил подачу с правой стороны поля, но мяч застрял в гуще защитников и был выбит в аут с правой стороны.
    • 5'
      Армейцы показывают высокий прессинг у ворот Джанаева, вынуждая соперника ошибаться и терять мяч. ЦСКА на первых минутах смотрится куда интересней своего соперника.
    • 3'
      ЦСКА с первых минут показывает кто в доме хозяин и создаёт первый опасный момент. Сыграла связка Гаич - Гайич, но удар у нападающего получился выше ворот.
    • 2'
      ЦСКА ввёл мяч с центра поля и армейцы перешли в позиционное наступление. Хозяева в традиционных красно - синих цветах, а гостям выдан комплект белой формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • До матча
    • Футболисты вышли на поле и встреча начинается с минуты молчании в память о погибших в Ижевске..
    • Судья
      Обслужат эту встречу бригада арбитров:
      Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
      Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия);
      Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия);
      Резервный: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия).
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Совсем скоро будет дан свисток о начале матча между командами: ЦСКА - СОЧИ в рамках группового этапа кубка России!
      Наблюдать за ходом игры и проводить текстовую трансляцию буду я, Дмитрий Матюшенцев.
      Надеемся команды покажут красивый футбол! Всем приятного просмотра и пусть победит сильнейший!
    Прогнозы 145
    ЦСКА Москва 80.7% (117)
    X 15.2% (22)
    Сочи 4.1% (6)
    0
    выиграет ЦСКА Москва, со счетом 2:1
    да
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    ЦСКА Москва
    Ничья
    Сочи
    4.60
    4.30
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Сочи

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    80.8% (118)
    Ничья
    15.1% (22)
    Сочи
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.83% (79)
    Меньше
    34.17% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    41.1% (60)
    1:1 Ничья
    11% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.3% (15)
    2:0 ЦСКА Москва
    6.8% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.7% (4)
    1:2 Сочи
    2.1% (3)
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    Сочи
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