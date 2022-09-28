Приближается перерыв в нашем матче, по-прежнему более приятного впечатление оставляют игроки "Пари НН", от которых нечасто можно увидеть игру первым номером.

Уже шестой свой угловой против одного у соперника исполнили гости, но с навесом Стоцкого снова очень уверенно справились бывшие одноклубники.

Ахметов простреливает с правого фланга в штрафную гостей, но на острие атаки никого не оказалось. Дальше Ионов пробил с линии штрафной - мяч зацепил ногу Майга и прошел над перекладиной.

Краснодарцы свой угловой предпочли разыграть, но обострения не придумали, а подача Батчи с правого фланга получилась крайне неточной.

Еще один угловой подал Баньяц, Ионов подхватил мяч на дальнем краю и нашел на втором этаже Ленини, но удар форварда "Краснодара" получился неточным.

Звучит свисток на перерыв!

40' Милсон получил мяч от Набиуллина и с места нанес удар метров с 25 - снаряд прошел выше перекладины.

37' Очередной штрафной в исполнении "Пари НН" получился безрезультатным, с подбора попытался пробить Милсон, однако мяч ушел даже не за лицевую, а за боковую линию.

35' Сафонов довольно рискованно действует у своей лицевой, едва не отдавая мяч Милсону, но всё же рефери зафиксировал фол против капитана хозяев.

33' Совсем скучный футбол в последние минуты на краснодарском стадионе, совершенно забыли про ворота представители обеих команд.

31' Милсон демонстрирует хороший дриблинг на левом фланге и исполняет подачу на дальнюю штангу, однако мяч перелетел всех действующих лиц в штрафной "Краснодара".

29' Впрочем, гости стартовый отрезок всё равно могут занести себе в актив, больше активности впереди мы видим именно в исполнении нижегородцев.

27' Не идут у волжан "стандарты" в отсутствие Калинского, вот и очередная подача Михайлова довольно легко прерывается краснодарцами.