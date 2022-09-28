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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Safyan R.
Краснодар
0:0
Перерыв
Пари НН
Краснодар
Пари НН

История личных встреч

Краснодар
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Литвинов Вячеслав 2 0.67
Кордоба Джон 1 0.33
Ахметов Ильзат 1 0.33
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александров Виктор 2 0.67
Сулейманов Тимур 1 0.33
Калинский Николай 0 0
Севикян Эдгар 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Самко Владислав 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоцкий Дмитрий 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Александров Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1
Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 3 2 1 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
3. Краснодар 0:0 3 1 1 1 4 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 3
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 3
4. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0:0 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 2
3. Пари НН 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Еще один угловой подал Баньяц, Ионов подхватил мяч на дальнем краю и нашел на втором этаже Ленини, но удар форварда "Краснодара" получился неточным.
  • Угловой
    45'
    Краснодарцы свой угловой предпочли разыграть, но обострения не придумали, а подача Батчи с правого фланга получилась крайне неточной.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Роман Сафьян к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Ахметов простреливает с правого фланга в штрафную гостей, но на острие атаки никого не оказалось. Дальше Ионов пробил с линии штрафной - мяч зацепил ногу Майга и прошел над перекладиной.
  • Угловой
    43'
    Уже шестой свой угловой против одного у соперника исполнили гости, но с навесом Стоцкого снова очень уверенно справились бывшие одноклубники.
  • 42'
    Приближается перерыв в нашем матче, по-прежнему более приятного впечатление оставляют игроки "Пари НН", от которых нечасто можно увидеть игру первым номером.
  • 40'
    Милсон получил мяч от Набиуллина и с места нанес удар метров с 25 - снаряд прошел выше перекладины.
  • 37'
    Очередной штрафной в исполнении "Пари НН" получился безрезультатным, с подбора попытался пробить Милсон, однако мяч ушел даже не за лицевую, а за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    35'
    Сафонов довольно рискованно действует у своей лицевой, едва не отдавая мяч Милсону, но всё же рефери зафиксировал фол против капитана хозяев.
  • 33'
    Совсем скучный футбол в последние минуты на краснодарском стадионе, совершенно забыли про ворота представители обеих команд.
  • 31'
    Милсон демонстрирует хороший дриблинг на левом фланге и исполняет подачу на дальнюю штангу, однако мяч перелетел всех действующих лиц в штрафной "Краснодара".
  • 29'
    Впрочем, гости стартовый отрезок всё равно могут занести себе в актив, больше активности впереди мы видим именно в исполнении нижегородцев.
  • 27'
    Не идут у волжан "стандарты" в отсутствие Калинского, вот и очередная подача Михайлова довольно легко прерывается краснодарцами.
  • Угловой
    26'
    Очередной угловой исполнили футболисты "Пари НН", но до Гоцука и компании мяч вновь не доходит.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Пока Сафонова на ноги поставили, хотя на всякий случай успели нам показать запасного вратаря Штепу, который всего месяц назад дебютировал за вторую команду.
    • Травма, повреждение
      23'
      Проблемы со здоровьем у Сафонова, спасая команду от необязательного углового, Матвей, вероятно, потянул мышцы, врачи "Краснодара" на газоне.
    • 22'
      После прострела Михайлова с правого фланга Милсон откатил мяч на Набиуллина, но удар Эльмира пришелся в своего же партнера Янсане.
    • 20'
      Штрафной в исполнении "Краснодара" получается неудачным, заброс Ахметова из центральной зоны вышел безадресным, мяч покинул пределы поля.
    • 19'
      Кордоба врывается в штрафную и оказывается на газоне после возможного контакта с Набиуллиным, но свисток арбитра промолчал.
    • 18'
      "Краснодар" в эти минуты контролирует мяч в центре поля без особого продвижения вперед. Возможно, "Краснодару" не хватает Сперцяна.
    • Офсайд
      16'
      Янсане становится адресатом вертикального заброса из глубины, но забирается в положение "вне игры".
    • Угловой
      15'
      Справа с угла поля снова подает Михайлов, закручивая мяч во вратарскую, но на ближней штанге надежно действует Волков.
    • Опасный момент
      14'
      Стоцкий на дриблинге входит в штрафную с правого края, обыгрывая поочередно двоих соперников, но удар в ближний угол парирует Сафонов!
    • Угловой
      13'
      Угловой в исполнении "Краснодара" получается безрезультатным, в следующей атаке Батчи исполнил навес на дальнюю штангу, куда никто из партнеров не успел.
    • 12'
      Баньяц завершает позиционную атаку "Краснодара" ударом из-за пределов штрафной - мяч зацепил спину Майга и ушел на угловой.
    • Угловой
      10'
      Угловой слева подает Стоцкий, последовал навес на ближнюю штангу, где успешно сыграл на втором этаже Кордоба.
    • Угловой
      9'
      Михайлов разыгрывает угловой со Стоцким и исполняет подачу на дальнюю штангу, Александров борется за верховой мяч и зарабатывает еще один корнер на другом фланге.
    • 8'
      Краснодарская атака правым флангом завершается навесом в штрафную, с которым легко справляется Нигматуллин.
    • Желтая карточка
      7'
      Стоцкий получает желтую карточку за грубый фол против Батчи на правой бровке.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой сегодня исполнили гости, Сафонов выбил мяч кулаками после навеса Михайлова, а удар Милсона с подбора получился немного неточным.
    • 4'
      Ничего интересного у нас на поле пока не происходит, потихоньку команды втягиваются в игру после паузы.
    • 3'
      Сегодня же "Локомотив" уверенно разгромил "Химки" со счётом 5:0, а новобранец "Локо" Педриньо сделал первый покер в Кубке России за последние 26 лет.
    • 2'
      Стоит отметить, что "Пари НН" является лидером группы с пятью очками - победа над "Локомотивом" и победа над "Химками" по пенальти. У "Краснодара" выездная победа над "Химками" и поражение в серии пенальти от "Локо".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Кубка России "Краснодар" принимает "Пари НН". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
    Прогнозы 131
    Краснодар 95.4% (125)
    X 3.1% (4)
    Пари НН 1.5% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Пари НН
    4.70
    4.10
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Краснодар
    95.5% (126)
    Ничья
    3% (4)
    Пари НН
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (68)
    Нет
    42.86% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    40.2% (53)
    2:0 Краснодар
    22.7% (30)
    1:0 Краснодар
    13.6% (18)
    3:1 Краснодар
    5.3% (7)
    3:2 Краснодар
    3% (4)
    3:0 Краснодар
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Краснодар
    Пари НН
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