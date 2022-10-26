Тур: 5. Стадион: Альянц.
5:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаПровиденс Рубен
1:0
26' ГолБургшталлер Гвидо
37' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
1:1
45' ГолАйдын Окан
2:1
52' ГолБургшталлер Гвидо
67' Желтая карточкаКайнц Тобиас
3:1
68' ГолГрюлль Марко
4:1
71' ГолБургшталлер Гвидо
77' Желтая карточкаХайль Юрген
4:1
87' Не забитый пенальтиДрёйф Ферди
5:1
90' ГолКюн Николас
90'+5
Ход матча
14'
26'
1:0
45'
1:1
52'
67'
68'
3:1
71'
4:1
77'
87'
4:1
90'
5:1
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
28
Хайль
Юрген
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Рапид Вена
Хартберг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|7 (2)
|0.54
|Грюлль Марко
|3
|0.23
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.23
|Кюн Николас
|2
|0.15
|Дрёйф Ферди
|1
|0.08
|Байич Анте
|1
|0.08
|Демир Юсуф
|1
|0.08
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.08
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.38
|Айдын Окан
|2
|0.15
|Афдияй Донис
|2
|0.15
|Кривак Рене
|2
|0.15
|Фадингер Лукас
|1
|0.08
|Альмог Эйлон
|1
|0.08
|Matija Horvat
|1
|0.08
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Фризер Доминик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|3
|1
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Martin Moormann
|1
|1
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|0
|1
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Хайль Юрген
|3
|0
|Фризер Доминик
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
10
15
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
7
37%
3
20%
76-90
Пропущено
14
28
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
43%
1
4%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
7
25%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
1
7%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3
Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|9
|3
|1
|29 - 8
|30
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|13
|6
|5
|2
|25 - 18
|23
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|6
|2
|5
|22 - 23
|20
|5.
|Аустрия Вена
|13
|5
|4
|4
|23 - 23
|19
|6.
|Рапид Вена
|13
|5
|2
|6
|19 - 14
|17
|7.
|Сваровски Тироль
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|8.
|Альтах
|13
|4
|2
|7
|18 - 28
|14
|9.
|Вольфсбергер
|13
|4
|2
|7
|26 - 28
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|11.
|Рид
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|12.
|Хартберг
|13
|3
|1
|9
|14 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|ЛАСК
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|6.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|8
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 4
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5