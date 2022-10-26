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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Рапид Вена
5:1
Конец матча
Хартберг
0'
14' Желтая карточка
Провиденс Рубен
1:0
26' Гол
Бургшталлер Гвидо
37' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
1:1
45' Гол
Айдын Окан
2:1
52' Гол
Бургшталлер Гвидо
67' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
3:1
68' Гол
Грюлль Марко
4:1
71' Гол
Бургшталлер Гвидо
77' Желтая карточка
Хайль Юрген
4:1
87' Не забитый пенальти
Дрёйф Ферди
5:1
90' Гол
Кюн Николас
90'+5
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
17
Дибон
Кристофер
23
Ауэр
Йонас
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
14
Пеич
Алекса
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Свете
Рене
11
Matija
Horvat
16
Зоннляйтнер
Марио
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
70
Провиденс
Рубен
8
Фадингер
Лукас
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
Рапид Вена
4-2-3-1
Хартберг
3-4-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Хартберг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
ББЗВ
3:4
ББЗВ
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 7 (2) 0.54
Грюлль Марко 3 0.23
Циммерманн Бернхард 3 0.23
Кюн Николас 2 0.15
Дрёйф Ферди 1 0.08
Байич Анте 1 0.08
Демир Юсуф 1 0.08
Кверфельд Леопольд 1 0.08
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Грайль Патрик 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.38
Айдын Окан 2 0.15
Афдияй Донис 2 0.15
Кривак Рене 2 0.15
Фадингер Лукас 1 0.08
Альмог Эйлон 1 0.08
Matija Horvat 1 0.08
Фаркаш Патрик 0 0
Фризер Доминик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 3 1
Кершбаум Роман 3 0
Грюлль Марко 3 0
Ауэр Йонас 3 0
Пеич Алекса 3 0
Martin Moormann 1 1
Бургшталлер Гвидо 2 0
Шик Торстен 2 0
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Кверфельд Леопольд 0 1
Золльбауэр Михаэль 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Свете Рене 3 0
Хайль Юрген 3 0
Фризер Доминик 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Кайнц Тобиас 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Кривак Рене 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Пропущено

14
28
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
43%
1
4%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
7
25%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
1
7%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3
Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 13 6 5 2 25 - 18 23
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 13 5 4 4 23 - 23 19
6. Рапид Вена 13 5 2 6 19 - 14 17
7. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
8. Альтах 13 4 2 7 18 - 28 14
9. Вольфсбергер 13 4 2 7 26 - 28 14
10. Аустрия Лустенау 13 3 4 6 16 - 24 13
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 13 3 1 9 14 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 7 3 2 2 13 - 13 11
4. Аустрия Лустенау 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
12. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
6. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Альтах 6 2 1 3 8 - 14 7
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Вольфсбергер Барибо Тай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Рид Leo Mikic 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 4
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Айдын Окан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Рубен Провиденс получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Фадингер Лукас уходит с поля. Кайнц Тобиас выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 5:1 Хартберг онлайн

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