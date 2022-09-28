Тур: 5. Стадион: Сан-Сиро.
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История личных встреч
Интер Милан
Виктория Пльзень
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.25
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.25
|Барелла Николо
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.25
|Корреа Хоакин
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климент Ян
|4
|0.4
|Сикора Ян
|3
|0.3
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.2
|Копич Ян
|2
|0.2
|Москейра Джон
|1
|0.1
|Гейда Лукаш
|1
|0.1
|Перница Лудек
|1
|0.1
|Влканова Адам
|1
|0.1
|Буха Павел
|1
|0.1
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Емелка Вацлав
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Москейра Джон
|4
|0
|Гейда Лукаш
|3
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Емелка Вацлав
|3
|0
|Буха Павел
|1
|1
|Перница Лудек
|2
|0
|Сикора Ян
|2
|0
|Хори Томаш
|2
|0
|Калвач Лукаш
|2
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
5
45%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
3
43%
5
31%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
4
20
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
5
25%
1-15
1
25%
3
15%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Глючин - Виктория Пльзень 3:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Бавария 2:4
Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 16
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Интер Милан - Виктория Пльзень
Исход игры
Интер Милан
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Виктория Пльзень
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
27.91% (12)
Нет
72.09% (31)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.8% (21)
3:1 Интер Милан
12.5% (6)
2:1 Интер Милан
12.5% (6)
3:0 Интер Милан
10.4% (5)
1:0 Интер Милан
6.3% (3)
4:0 Интер Милан
4.2% (2)
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