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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Виктория Пльзень

История личных встреч

Интер Милан
Виктория Пльзень

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 0.25
Мартинес Лаутаро 1 0.25
Госенс Робин 1 0.25
Барелла Николо 1 0.25
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Корреа Хоакин 0 0
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климент Ян 4 0.4
Сикора Ян 3 0.3
Хори Томаш 2 (2) 0.2
Копич Ян 2 0.2
Москейра Джон 1 0.1
Гейда Лукаш 1 0.1
Перница Лудек 1 0.1
Влканова Адам 1 0.1
Буха Павел 1 0.1
Калвач Лукаш 0 0
Голик Либор 0 0
Гавел Милан 0 0
Емелка Вацлав 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Москейра Джон 4 0
Гейда Лукаш 3 0
Копич Ян 3 0
Емелка Вацлав 3 0
Буха Павел 1 1
Перница Лудек 2 0
Сикора Ян 2 0
Хори Томаш 2 0
Калвач Лукаш 2 0
Тижани Мохамед 1 0
Климент Ян 1 0
Дедич Рене 1 0
Гавел Милан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
5
45%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
3
43%
5
31%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
5
25%
1-15
1
25%
3
15%
16-30
1
25%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Глючин - Виктория Пльзень 3:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Бавария 2:4
Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Барселона Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
4. Виктория Пльзень Заявка 4 0 0 4 3 - 16 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
3. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Барселона Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Интер Милан 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Виктория Пльзень 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Виктория Пльзень
    21.00
    9.18
    7.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Виктория Пльзень

    Исход игры
    Интер Милан
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Виктория Пльзень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.8% (21)
    3:1 Интер Милан
    12.5% (6)
    2:1 Интер Милан
    12.5% (6)
    3:0 Интер Милан
    10.4% (5)
    1:0 Интер Милан
    6.3% (3)
    4:0 Интер Милан
    4.2% (2)
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    Интер Милан
    Виктория Пльзень
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